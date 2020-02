肺炎疫情：「亞洲病夫」之稱引發的爭議

Image caption 《華爾街日報》網站截圖,仍可見到這篇引發爭議批評的文章。其視頻標題是:觀點:一場共產主義的冠狀病毒。

中國新冠肺炎疫情高峰之際,《華爾街日報》發佈的「中國是真正的亞洲病夫」的評論文章,導致民眾和中國官方的批評。

2月3日,美媒《華爾街日報》發佈標題「中國是真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)文章,其副標題為「中國的金融市場可能比其野生動物市場更危險」。

文章指責中國官方掩蓋疫情真相,防疫救援行動遲緩,雖然最後可以指望控制疫情,但其表現讓海內外喪失了對中共的信心。

此文受到海內外華人的廣泛批評,認為其涉嫌種族主義,有違人道精神。

2月6日,中國外交部發言人華春瑩對文章作者、美國保守派外交學者米德(Walter Russell Mead)做出了點名批評。

華春瑩說:這位叫作沃爾特·盧瑟爾·米德的作者,你應該為自己的言論、你的傲慢、偏見和無知感到羞愧。

華春瑩表示,提請米德先生注意以下幾組數字:2009年美國爆發的H1N1禽流感死亡率高達17.4%。另外,根據美國疾病控制與預防中心1月底公布的報告,2019-2020年美國流感季已經導致1900萬人感染,至少1萬人死亡。對比這次中國肺炎疫情的實際情況,應該做何評論?

中國的網民紛紛表達不滿,大多數批評聲音出現在中國國內網站上。

2月10日,中國外交部發言人耿爽再次就此事批評稱,對《華爾街日報》刊登的這篇文章詆譭中國政府和中國人民抗擊疫情的努力,報社編輯還為該文章加上帶有種族歧視色彩的聳人聽聞的標題,既違背客觀事實又違反職業道德,傷害了中國人民的感情,引起廣大中國民眾的憤慨和譴責。

耿爽說,中方要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性,公開正式道歉,並查處相關責任人。但迄今《華爾街日報》仍在敷衍、搪塞。中方敦促《華爾街日報》正視中方關切,嚴肅回應中方的要求。中方保留對該報進一步採取措施的權利。

但《華爾街日報》尚未對此作出任何公開回應。

有人將此事發到了白宮請願網站,發起呼籲民眾支持的請願,認為這一文章是有種族歧視的,要求《華爾街日報》向華人社區道歉,修改標題或者刪掉文章。

但有關請願在30天內不足十萬人簽名的話,美國官方並不會就此做出回復。

圖片版權 Getty Images Image caption 新冠疫情高峰之際,大城市人人佩戴口罩。

美國全國廣播公司(NBC News)也對《華爾街日報》標題引發批評一事做出報道,採訪了加州大學伯克利分校的種族問題研究教授凱瑟琳·喬伊表示,美國主流媒體發表這樣的觀點會引發更多的恐懼和焦慮,以及對世界各地的華人和其他亞洲人的敵對情緒,這是極其有害和錯誤的。

「東亞病夫」之稱

「東亞病夫」這一稱謂最早出現在中國清朝末期,據稱由外國人最早使用,批評腐敗的晚清政府和社會,也體現普遍吸食鴉片、體質和精神病弱的民眾。

中國救亡圖存的知識分子比如梁啟超也曾在文章中批評中國為東方病夫。

50年代,中共領導人毛澤東曾在其文章中表示道:過去說中國是「老大帝國」,「東亞病夫」,經濟落後,文化也落後,體育落後…… 但是,經過六年的改革,中國的面貌改變了。

1972年,影星李小龍主演的原創電影《精武門》上映,片中專門有中國功夫大師打敗嘲笑中國人是東亞病夫的日本人的情節。