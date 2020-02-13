流感和新冠病毒疫情：人們擔心的是什麼

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當全球緊盯新冠病毒疫情，各國政府祭出多項旅遊、航班禁令等措施之際，流感也在美國肆虐，但關注度卻相對較低。

BBC中文疏理流感與新冠病毒的差異，並通過專家分析，解釋為何人們針對新冠病毒的恐慌程度及關注度遠遠高於流感病毒。

流感疫情關注度低

新冠病毒疫情持續延燒，截至2月13日上午10時，中國全境的單日確診病例突然驟升15111例，死亡人數252死，是中國單日最大的死亡與確診病例增幅。目前全球因冠狀病毒死亡的人數已達到1367人。

世界各國對中國實施旅遊禁令，實施隔離措施，並派出包機就人民撤離疫情爆發地點武漢。中國宣佈春節假期延長，多個企業允許員工在家工作。香港、台灣則宣佈學校延後開學。

面對冠狀病毒疫情，各地政府、民眾皆戰戰兢兢，甚至出現搶購口罩的現象。然而，另一個病毒流感，疫情也持續攀升，在美國已造成1萬人死亡，台灣上周也有14人因流感病逝。

2019年9月流感季開始後，美國已有1900萬人感染，18萬人住院，1萬人死亡。另外，歐洲、中國大陸、日本及台灣等亦均有流感疫情。

台灣流感季死亡人數已達到56人。根據台灣衛福部疾管署統計，本季累計流感重症人數已近千人，創五年同期新高，上周有14人因流感死亡，其中一人年僅23歲，就醫當天就病重逝世。

因流感病毒不斷變化，每年都可能會出現新的流感病毒。季節性流感通常10月和11月開始，可能會持續到5月底，至於美國的流感高峰期則是在12月至2月。

中國外交部發言人華春瑩2月初在記者會上表示，國家媒體智庫、專家學者都對一些國家採取的過度限制措施的不利影響表示擔憂。並稱，美流感已致1900萬人感染，1萬多人死亡，比例高於中國疫情。

截至2月13日，中國（不含香港、澳門）新冠狀病毒的確診病例已達道近6萬例，全球則有60314例確診、1367例死亡。

流感死亡人數明顯大幅超越新冠狀病毒，但各國媒體、政府及人民的關注度，仍無法與新冠狀病毒相提並論。綜合醫學專家評論，能歸納出的原因包括：病毒傳染力高、未知數多、對社會經濟的影響層面。

圖片版權 Getty Images Image caption 抗擊武漢肺炎成了一場人與時間賽跑的艱苦卓絶戰役。

致死率及傳染力

美國《國家地理》網站報道，比較疾病的嚴重性需經過非常複雜的演算並權衡各種因素，例如疾病傳播力、死亡率、後果的嚴重性、遭封鎖城市的社經影響等。

該網站通過死亡率的統計發現，無論是季節性流感或新型H1N1流感，皆可以感染上百萬人，但致死率大約只有0.1％。至於流行病像是SARS、MERS或新冠病毒則比較嚴重，SARS的致死率達到10％，不過全球只有約8000人受到感染。

從感染人數來看，新冠病毒的確診數已大幅超過SARS，死亡率約2％。該報道稱，"冠狀病毒的致命性是流感的20倍"，這或許能解釋為何大眾會如此擔憂。

除了致死率，從每日確診數字來看，新冠狀病毒的傳染速度也明顯比SARS高。SARS當年在全球的病例數為8096例，新型冠狀病毒至2月13日則已突破6萬例。

台灣中央研究院基因體研究中心研究員馬徹認為，SARS患者有9成以上都是重症，反觀冠狀病毒有許多輕症，但仍是帶原者，因此想像疫情傳播開的機會，會比SARS高很多。

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然而，冠狀病毒的傳染力還是比流感低很多。但由於目前對該冠狀病毒的研究仍不多，發燒與否已不是絶對的判定標凖，已出現確診但未發燒、無症狀者情形。

流感的病徵則相對明確。流感現在已有明確的確診方式，能通過快篩工具確認是否得到流感。

未知與恐懼

美國喬治梅森大學（George Mason University）全球衛生和流行病學專家阿米拉羅塞斯（Amira Roess）直言，在傳染病暴發的早期階段，很多恐慌是來自對未知的恐懼，她並強調：「恐懼不但不能阻止病毒的傳播，反而會產生消極的社會影響。」

美國疾病防治中心旗下的免疫和呼吸疾病中心主任梅索尼爾（Nancy Messonnier）則說：「我們對流感病毒有足夠的認識，並有流感疫苗等反制措施；新冠病毒則是六周前才公眾也所認識，我們對該病毒既不了解，也沒有相應的防疫措施。」

目前新冠病毒未有疫苗，目前現在的治療主要還是為患者緩解症狀、維持生命，這包括輸氧、輸液、呼吸機等。流感則可以通過克流感等抗病毒藥劑治療。

另外，大眾對中國對防止疫情擴散的作為也有所質疑，像是2019年12月底中國武漢衛健委已宣佈發現「不明情況肺炎」。但直至1月20日習近平就疫情作出指示之前，無論是北京的中央政府還是疫情中心的湖北及武漢地方政府，均未就疫情進行太多回應與披露。

多位美國聯邦參議員2月12提出決議案呼籲北京，疫情資訊應公開透明。長期研究中國新聞、台灣大學新聞所教授張錦華曾對BBC中文表示，中國政府前期對疫情資訊管控，導致人民對病毒不重視，因此才會如此嚴重。

不過世界衛生組織秘書長譚德塞曾多次誇讚中國疫情資訊透明，並表示對中國的防疫能力充滿信心、遏止疫情全球應心存感激及疫情相當。

媒體針對新冠病毒爭相報道，各國政府的旅遊禁令和針對疫情的相關舉措，都升高大眾對新冠狀病毒的擔憂。

充斥在各媒體，有關冠狀病毒的大量報道可能使大眾對疫情過度恐慌，倫敦的醫藥記者斯圖亞特（Hadley Stewart）在《歐洲新聞台》網站發表評論稱，其他社會問題或衛生議題該被關注。

許多媒體使用「致命病毒」或「爆發」描述新冠狀病毒，比較像是災難電影而不是反映真實狀況。她同意這是公共衛生的緊急事件，當局必須對弱勢族群提高保護措施，但對歐洲大眾，罹患該疾病的風險扔低。

然而，有部分分析稱，人們對新冠狀病毒反應過度也不全然是壞事，因為這代表人們會採取更好的預防措施。