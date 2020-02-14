圖片版權 Judith Perera-Lee Image caption 一位活動參與者說，自己有朋友和親人是醫護人員。

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，但在新加坡，許多國民凖備在今年情人節寫信給在醫療前線奮戰的醫護人員，感謝他們的辛勞。

至2月13日，新加坡已經確診50人染上新冠病毒。該國政府已加強措施以檢測和控制病毒傳播。

包括學童在內的人士，使用社交媒體分享他們的愛心和支持信息給醫護人員，幫助提高後者士氣。

陳沃力（Wally Tham 音譯）是臉書社群@StandUpForSG的幕後人物之一。此社團討論新加坡的社會問題，而送感激信給醫療人員的想法上周在社團首次提出。

他告訴BBC，自己聽說某些醫務人員可能面臨潛在的歧視，因此希望發起一項運動，使用#braveheartsg標籤來幫助抵消這種歧視。

「我聽說新加坡人在電梯或電車上看到有人穿著醫療制服，那麼他們都會感到驚慌失措，馬上離開電梯或跳下列車。」

「對我來說，這活動是為了解決人們的焦慮。」

「我想出#braveheartsg （勇敢之心）作為網路標籤，因為人人需要有顆勇敢的心，」他說。

「我們需要勇氣也要勇敢，現在除了健康工作者（healthcares），還有誰在這樣做？」

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自周六(2月8日)以來，該標籤已使用了5000次以上，甚至被新加坡總理李顯龍在他的臉書頁面上提及。

李顯龍說：「讓我們大家共同努力，相互幫助和鼓勵。我們將共同克服這一艱難時期，變得更加強大。」

在這個城市國家，人們對於2003年爆發的非典（Sars 沙士）危機記憶猶新。當時新加坡見證了數百人次的感染，以及數十人死亡的悲劇。

儘管新冠病毒（Covid-19）在該國的疫情似乎還沒那麼嚴重，但政府一直在鼓勵新加坡人齊心協力，並設法應對公眾的焦慮情緒。

但是，這些努力並非總能奏效。上星期當新加坡政府提高對於疫情的警戒時，眾多新加坡人在超市驚慌失措的搶購生活物資，譬如衛生紙。

儘管如此，仍有其他人渴望盡盡心力。

目前為止，已經有800多篇標籤「勇敢之心」的文章發送到了這個臉書社團，陳沃力說，他希望可以從情人節前將這些文章打印出來，盡可能在醫療機構分發。13歲的費莉希亞（Felicia Lim）在學校分享了她給醫護人員的支持信息。

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「醫療人員正在與這種病毒作鬥爭，但人們認為他們會攜帶這種病毒，而歧視他們，」她說：「我相信他們也害怕這種病毒。」

一位名為尼奧（Brenda Nio）的老師說：「我想參與這活動。因為現在有太多恐懼，而恐懼導致自私和歧視。如果我們共同努力，我們就能夠照顧彼此。我想盡我所能傳遞友好，勇敢，希望和激勵人心的信息。」