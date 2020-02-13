哈佛耶魯遭美國政府調查，涉嫌隱瞞數億外國資金來源

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美國教育部周三（12日）表示，將會調查哈佛大學和耶魯大學，兩所院校涉嫌沒有按法例要求，申報數億美元的外國捐贈和相關合約。哈佛和耶魯對BBC表示，正凖備就此作出回應。

這是美國當局針對高等院校外國資金規管的最新行動。自去年起，美國喬治城、德州農工、康奈爾和羅格斯等多間大學，也被進行類似的調查。

指控是什麼？

美國教育部表示，自去年7月發現美國大學學府沒有申報66億美元的資金，主要來自中國、沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾，而這個金額可能只是高等院校接收外國資金和捐贈的冰山一角。美國官員此前形容，美國大學收到的外國資金是「黑洞」，警告這些大學，收了錢可能會伴隨一些條件。

美國教育部長貝琪‧德沃斯（BeTsy DeVos）在聲明中說，「這是有關透明度的問題，如果高等院校接收外國資金和捐贈，其學生、捐贈者及納稅人都應該知道來源及金額。」

「不幸地，我們查得越多，就越發現很多個案都沒有上報，或者是報少了，」她說。

根據美國法例，院校如果接受外國捐贈或簽署合約涉及的金額超過25萬美元，就要向政府作出申報。

美國教育部指控耶魯大學沒有上報過去四年收取合共3.75億美元的外國資金和合約。

當局亦關注哈佛大學沒有適當機制去管制外國資金，也沒有全面上報，但聲明中沒有公開哈佛隱瞞上報的金額。

早前，哈佛大學化學系主任利伯（Charles Lieber）以及兩名中國研究員被起訴，利伯涉嫌收受中國政府一百萬美元資助，另外兩人被指與中國軍方有關連。

哈佛大學亦被要求披露與中國、俄羅斯、卡塔爾、沙特阿拉伯和伊朗政府或企業有關連的紀錄，當中包括中國科技公司華為。

當局要求學校提供外國資金來源的姓名和地址，以及呈交2013年8月至今涉及外國資金的活動。

BBC中文翻查了美國教育部的資料，自2013至2019年年中，哈佛大學和耶魯大學曾分別向當局申報接收中國方面（不包香港）9367萬美元及2410萬美元的捐贈及合約。全部美國大學，則是合共9億美元。

圖片版權 CNS Image caption 孔子學院、中國學生、中國資金讓美國社會憂慮學術自由的問題。

孔子學院觸發針對外國資金的調查

美國媒體報道，自從俄羅斯被指干預美國大選、中國被指竊取美國技術以及通過孔子學院影響學術自由等等，都是加劇了美國當局警惕外國資金的原因。

其中，孔子學院最為受到學術界和政界關注。

根據美國參議院一個委員會的報告，自2012年1月至2018年6月，15所美國學校報稱曾直接接收「漢辦」1547萬美元，委員會要求100間與孔子學院有合作的美國學校提交財務紀錄，發現「漢辦」直接向美國學校投資超過1.1億美元，遠遠超過學校報稱的紀錄。

這份報告亦是教育部加強跟進工作的原因，去年年底，美國教育部官員向參議院呈交的信件提到，去年特別展開了六宗針對大學資金來源的調查，發現六所大學並沒有上報13億美元的外國資金來源，而部分資金來源，是來自中國政府負責營運海外孔子學院的「漢辦」、中國電訊設備製造商華為以及卡塔爾教育基金會。

多間美國大學近年陸續中斷與孔子學院的合作，或是高調拒絶中資。

中國外交部批評，這種做法是「冷戰思維」，強調孔子學院只是正常的交流活動。中國亦否認有透過外國大學進行竊取技術或間諜的工作。