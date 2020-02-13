美國對華為進一步施壓 指控其盜竊商業機密

圖片版權 Reuters Image caption 去年美國已對華為提出指控

美國司法部周四（13日）對中國電信巨頭華為及其分公司提出新指控，指其涉嫌密謀敲詐及盜竊商業機密。

司法部當日在紐約布魯克林的聯邦法庭提出公訴，被告包括華為、4家華為的子公司，以及目前正在加拿大接受引渡聽證的該公司副董事長孟晚舟。

偷盜知識產權

美國司法部稱，華為及其在中美多家子公司涉嫌偷盜商業機密和專利內容，包括互聯網路由器、天線技術和機器人測試技術的源代碼及用戶手冊。

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大法院現正審理孟晚舟引渡案。

根據司法部的聲明，華為有三大手法來盜取知識產權，一是違反與知識產權持有者建立的保密協議，二是僱用其他公司的僱員從而獲取他們前僱主的知識產權，三是通過在科研機構工作的教授等代理人取得專利技術。華為還涉嫌建立一個獎金製度，獎賞從競爭對手中獲得秘密資訊的僱員。

違反制裁疑雲

此前，美國已指控華為違反對伊朗的出口制裁規定。在最新的指控書中，美國稱華為子公司Skycom協助伊朗政府監控國民，包括在2009年德黑蘭爆發一系列示威期間。

指控書說，華為與子公司違反美國、歐盟及聯合國對伊朗和朝鮮制裁，華為還企圖掩蓋違反制裁規定的行為。華為通過當地關聯人將貨物運輸到受制裁的國家，由於這些交易敏感，華為內部文件中用代碼來代替這些國家名稱。譬如，「A2」代表的是伊朗，「A9」指的則是朝鮮。

華為與Skycom的關係一直處在風口浪尖上。美國指控華為掩蓋Skycom為其子公司的事實，利用Skycom與伊朗保有生意往來，對匯豐銀行隱瞞這一事實，構成銀行詐欺行為。華為則稱，從未欺瞞母公司與Skycom的關係。

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加緊出口限制

禍不單行，華為除了面臨新指控外，還可能需要面對更嚴苛的出口限制。

美國政治新聞媒體Politico12日報道，美國國防部同意對華為施加更嚴格的出口限制。

特朗普政府在去年5月將華為列入名為「實體清單」的出口黑名單，美國企業要得到政府的許可才能與華為有商業往來。

在目前的規定之下，在美國以外國家生產、25%設備來自美國的產品可出口至實體清單上的公司，其中包括華為及其子公司海思半導體有限公司。而新規將把「美國來源」的比例門檻降到10%。

美國商務部首先提出了這一提議，國防部本因擔憂此舉會打擊美國半導體公司而對此有所保留。華為是多家美國半導體企業的重要合作伙伴，切斷與其的生意往來或會減少它們的科研經費。

Politico的報道指，美國商務部長羅斯、國防部長埃斯珀與財政部長姆努欽將在2月28日舉行會議，討論更新這一限制及其他對華出口限制的議題。