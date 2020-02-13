美國對華為進一步施壓 指控其盜竊商業機密

  • 2020年 2月 13日
Acting US Attorney General Matthew Whitaker, Commerce Secretary Wilbur Ross (L), Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen and FBI Director Christopher Wray 圖片版權 Reuters
Image caption 去年美國已對華為提出指控

美國司法部周四（13日）對中國電信巨頭華為及其分公司提出新指控，指其涉嫌密謀敲詐及盜竊商業機密。

司法部當日在紐約布魯克林的聯邦法庭提出公訴，被告包括華為、4家華為的子公司，以及目前正在加拿大接受引渡聽證的該公司副董事長孟晚舟。

偷盜知識產權

美國司法部稱，華為及其在中美多家子公司涉嫌偷盜商業機密和專利內容，包括互聯網路由器、天線技術和機器人測試技術的源代碼及用戶手冊。

圖片版權 Getty Images
Image caption 加拿大法院現正審理孟晚舟引渡案。

根據司法部的聲明，華為有三大手法來盜取知識產權，一是違反與知識產權持有者建立的保密協議，二是僱用其他公司的僱員從而獲取他們前僱主的知識產權，三是通過在科研機構工作的教授等代理人取得專利技術。華為還涉嫌建立一個獎金製度，獎賞從競爭對手中獲得秘密資訊的僱員。

違反制裁疑雲

此前，美國已指控華為違反對伊朗的出口制裁規定。在最新的指控書中，美國稱華為子公司Skycom協助伊朗政府監控國民，包括在2009年德黑蘭爆發一系列示威期間。

指控書說，華為與子公司違反美國、歐盟及聯合國對伊朗和朝鮮制裁，華為還企圖掩蓋違反制裁規定的行為。華為通過當地關聯人將貨物運輸到受制裁的國家，由於這些交易敏感，華為內部文件中用代碼來代替這些國家名稱。譬如，「A2」代表的是伊朗，「A9」指的則是朝鮮。

華為與Skycom的關係一直處在風口浪尖上。美國指控華為掩蓋Skycom為其子公司的事實，利用Skycom與伊朗保有生意往來，對匯豐銀行隱瞞這一事實，構成銀行詐欺行為。華為則稱，從未欺瞞母公司與Skycom的關係。

圖片版權 Reuters

加緊出口限制

禍不單行，華為除了面臨新指控外，還可能需要面對更嚴苛的出口限制。

美國政治新聞媒體Politico12日報道，美國國防部同意對華為施加更嚴格的出口限制。

特朗普政府在去年5月將華為列入名為「實體清單」的出口黑名單，美國企業要得到政府的許可才能與華為有商業往來。

在目前的規定之下，在美國以外國家生產、25%設備來自美國的產品可出口至實體清單上的公司，其中包括華為及其子公司海思半導體有限公司。而新規將把「美國來源」的比例門檻降到10%。

美國商務部首先提出了這一提議，國防部本因擔憂此舉會打擊美國半導體公司而對此有所保留。華為是多家美國半導體企業的重要合作伙伴，切斷與其的生意往來或會減少它們的科研經費。

Politico的報道指，美國商務部長羅斯、國防部長埃斯珀與財政部長姆努欽將在2月28日舉行會議，討論更新這一限制及其他對華出口限制的議題。

相關主題內容

更多有關此項報導的內容