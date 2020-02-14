圖片版權 Social media Image caption 新郎西迪奇被憤怒的人群推搡，並遭到新娘的家人毆打。

在巴基斯坦的一場婚禮上，新郎的第一位妻子帶人大鬧現場。第一位妻子告訴新娘，新郎不僅已婚，而且還有另外兩位妻子。

新郎叫西迪奇（Asif Rafiq Siddiqi），據描述，是一位30多歲的大鬍子男人，他被憤怒的人群推搡，被扇耳光，襯衫和褲子被撕破。為求自保，新郎最終不得不藏身於大巴車下，他後來被陌生人救出。

一夫多妻制在巴基斯坦是合法的。但一位丈夫最多可以娶四位妻子。但在再娶妻前，他必須徵得前幾位妻子的同意。

新郎西迪奇似乎未能履行這關鍵性的一步，所以她的新婚妻子直到一名憤怒的女子闖入她在巴基斯坦的海濱城市卡拉奇（Karachi）的婚禮大廳才得知自己的丈夫已婚。

現場視頻顯示有位新娘的親戚問：「發生什麼事？」

這位名叫馬蒂哈（Madiha Siddiqi）的女性毫不猶豫直戳要害。

圖片版權 Social media Image caption 新郎的第一位妻子帶人大鬧現場。第一位妻子告訴新娘，新郎不僅已婚，而且還有另外兩位妻子。

她聲稱：「他是我丈夫，他是這個孩子的父親。他告訴我他要去印度的海得拉巴（Hyderabad ）三天。」她和一個小男孩在一起，她說那是他們的兒子。

新娘的家人試圖把馬蒂哈領到不太引人注目的偏房，讓她指認自己的親戚。

她繼續說：「那是我婆婆。那是我弟妹，她說婆婆病了三天，正在輸液。」

說完她直接和新娘對峙。

「你不知道他是我丈夫嗎？他甚至不顧及這個無辜的孩子。」

然而，事情還沒完。

馬蒂哈說，她和新郎在其工作單位，位於卡拉奇的烏爾都聯邦大學相遇，並於2016年結婚。然後她揭露自己的丈夫在2018年與第二位妻子秘密結婚。

第二位妻子叫澤拉·阿什拉夫（Zehra Ashraf），是卡拉奇一所女子大學的老師。馬蒂哈是從第二位妻子發來的短信得知丈夫二婚。

馬蒂哈說，丈夫最初否認第二位妻子的存在，但後來承認第二次結婚。第二位妻子阿什拉夫也告訴了馬蒂哈這場婚禮的信息，這讓她非常憤怒。

目前尚不清楚接下來到底發生了什麼。但趕到現場的警察告訴BBC，新娘的親戚向猛揍新郎，把他打得皮青臉腫，還撕爛了他的衣服。

警察救下新郎西迪奇後帶他到附近的警局。但新娘的親戚緊隨其後，在警局外等他出來。

西迪奇一現身，他們就猛揍他。他不得不躲在大巴車下。可以從現場的視頻裏聽到有人說：「出來，否則我們火燒大巴。」

驚恐之餘他凖備爬出車底，他喊道：「馬上，馬上。」他爬出後，有旁人干預以防止進一步的暴力行為。

BBC試圖聯繫西迪奇和新娘做採訪，但對方說不方便。警局局長告訴BBC，尚未有關於此事的正式投訴登記在案。他說：「這是家務，投訴者要去家庭法院解決問題。」