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2月13日，湖北省確診新型冠狀病毒感染病人數激增1.4萬多人，是此前單日的數倍。

中國官方解釋稱，因為將臨牀診斷納入確診方式。專家認為，為了更快速，更凖確檢查病人是否確診，此舉為必要更改。

激增的確診人數在美國引發質疑，同時也有人認可這一做法。

白宮經濟顧問庫德洛2月13日表示，美國對這些新病例感到「意外」。

「這些數字跳來跳去，我們對中國缺乏透明度感到有點失望。」

庫德洛稱，中國沒有接受美國派專家前往幫助中國的提議，特朗普政府表示失望。

與此同時，美國總統特朗普稱讚了中國對疫情的反應。他在採訪中表示，美國正在與中國密切合作。「我認為他們的處理方式很專業，我認為他們完全有能力。」

美國做了什麼

疫情爆發伊始，美國迅速從武漢撤出領館人員，及部分駐北京的使館人員，並禁止14天內到過中國的人士入境。中國外交部發言人華春瑩批評美國不提供實質協助，更不斷散播恐慌。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情爆發伊始，美國迅速從武漢撤出領館人員，並禁止14天內到過中國的人士入境。這些做法受到很多國家效仿。

隨後，世衛組織宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件，多個國家效仿美國對中國人關閉邊境。

在民間輿論中，美國商務部長羅斯稱，新冠疫情有助於製造業回流美國，在中美兩國都引發一定程度的批評。

不過，華春瑩批評「不提供實質協助」之後不久。美國捐贈17.8噸物資運抵中國，包括口罩、防護服和呼吸機等。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢會展中心在兩天內改建為臨時醫院。

然而，在美國駐華大使館在微博上稱，「美國是世界上最慷慨的捐助方，今後將依然如此。我們鼓勵世界其他各方向我們看齊，做出應有的承諾。」

對這樣的言辭中國網民似乎並不領情，在美國駐華大使館的相關微博下，一片嘲諷。

值得一提的是，美國還表達了對朝鮮的額外關切。本周四，美國國務院稱其「深刻關切」朝鮮爆發疫情的可能和影響。目前，朝鮮還未上報任何確診病例。

美國國務院發言人在一份聲明中稱，「我們堅決支持並鼓勵美國和國際援助與衛生組織為幫助遏制冠狀病毒在朝鮮蔓延所開展的工作。」

此前紅十字會呼籲緊急免除對平壤的制裁，以幫助其抑制冠狀病毒疫情。

你的器材不支持播放多媒體材料 美籍華人徐檸汐向BBC中文講述從武漢撤離與返美接受隔離檢疫的經歷。

世衛組織：沒有重大變化

來自世衛組織（WHO）衛生應急方案執行主任瑞安的聲音有所不同。瑞安稱，雖然中國改變了診斷方式，導致確診病例數增多，「但並不代表疫情爆發的軌跡有重大變化」。

他還表示，除了目前停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪外，中國之外沒有出現大規模的爆發。

本周一，世衛組織派遣一個由三名專家組成的先遣隊抵達北京。路透社援援引一位西方高級外交官稱，如果世衛組織的專家小組能更早抵達，情況會更好，而目前還未看到期待中的實質性的、獨立的作用，「非常令人擔憂和不安」。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢市民向去世的「吹哨人」李文亮醫生獻花。

世衛組織總幹事譚德賽表示，整個小組將包括10至15名專家。本周末，其餘的世衛專家團隊將抵達中國。

喬治城大學法學院全球衛生法教授格斯汀（Lawrence Gostin）質疑，中國政府是否會擱置政治和貿易分歧，接受美國聯邦疾病控制與預防中心(CDC)派遣的有經驗的人員。

他還質疑，中國是否會允許世衛組織專家獨立核實有關疫情發展軌跡的重要信息。

不過，世衛組織官員稱，中國有關部門一直是開放和合作的，在整個疫情期間與世衛組織以及世界各地的研究人員分享了相關數據。