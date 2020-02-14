圖片版權 AFP Image caption 在海上漂泊兩周被多國拒絶入港的「威士特丹」號郵輪終於在柬埔寨靠岸。

受新冠肺炎蔓延的影響，郵輪「威士特丹」號（Westerdam）被東亞多地拒絶靠港的「海上漂流記」終於在柬埔寨告一段落。

2月14日，在海上漂流了近半月的乘客們，受到柬埔寨首相洪森的歡迎。

此前，柬埔寨當局表示出於人道原因，同意郵輪停靠在西哈努克港外，並對乘客進行了健康檢查。

到目前為止並沒有發現受新冠病毒感染的病例。此前在船上生病的20人，新冠病毒檢測均為陰性。

柬埔寨做出允許「威士特丹」號停靠的決定，受到世界衛生組織負責人的讚揚，稱之為國際團結的一個例子。

圖片版權 EPA Image caption 柬埔寨首相洪森親自迎接郵輪乘客並獻花。

洪森在迎接乘客們時表示：「柬埔寨雖然不是個富裕的國家，但是一直都加入國際社會，聯手解決國際間以及地區面對的問題。」

「我想告訴柬埔寨人和全世界，我短短來此迎接，是想表示現在絶不是歧視和害怕的時候，而是要每個人都團結共同解決問題。」

洪森此話，似乎有意附和中國此前對美國和澳大利亞等國的批評。中國外交部發言人華春瑩2月初曾表示：「世界衛生組織呼籲各國避免採取旅行限制，但話音未落，美國就反其道而行之，帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。」

2月14日，華春瑩在回應歐盟衛生部長緊急會議關於不需要禁止中國遊客進入申根區的結論也表示歡迎，呼籲有關國家「不作過度反應」。

善舉與回報

分析評論人士認為，柬埔寨首相洪森此次接待「威士特丹」號郵輪靠岸，除了可以向中國表示雙方在一個戰壕「共同抗疫」，也有助於宣傳柬埔寨的旅遊業，更有助於改善自身的獨裁專制形象，一舉多得。

圖片版權 AFP Image caption 柬埔寨首相洪森及柬埔寨官員親自登上「威士特丹」號歡迎抵達乘客和船員。

洪森是中國的堅定支持者，並一直在淡化新冠病毒疫情造成的威脅。與其他亞洲國家不同，洪森拒絶暫停柬埔寨和中國之間的直航航班，稱這會擾亂雙邊關係並損害柬埔寨的經濟。

目前柬埔寨只有一個確診感染病例。 中國遊客喜歡到柬埔寨旅遊。

做出這樣的善舉對已經執政35年的洪森來說，是在扮演一個不同尋常的角色。 柬埔寨法院解散了反對黨之後，他的政黨贏得2018年的大選，但是卻遭到國際社會強烈譴責，認為選舉既不自由也不公平。

由於柬埔寨的政治打壓氣氛，美國對其實施外交制裁。

歐盟委員會2月12日宣佈，將在8月停止針對柬埔寨的零關稅出口優惠待遇。此舉被指將加速柬埔寨向自己的「靠山」中國走近。

海上漂泊

「威士特丹」號於2月1日離開香港，船上有1455名乘客和802名船員。

在乘客中，650人來自美國，271人來自加拿大，127人來自英國，91人來自荷蘭，另外還有少數來自澳大利亞，德國，中國和其他國家的遊客。

該郵輪離開香港，原計劃是途經台灣，以及日本5個港口後，最終2月15日抵達日本橫濱港停靠，但因為一艘國際郵輪「鑽石公主」號上發現疫情被日本拒絶停靠後，「威士特丹」號也被懷疑感染病毒。因此，該船已先後被台灣、日本、菲律賓、關島和泰國的港口拒絶靠岸。

通常郵輪會每天停靠一次港口，讓船上游客上岸購物觀光。由於原定巡遊兩周時間即將結束，船上人們擔心燃料和食品供應。船上乘客也感到很緊張。

此前「威士特丹」號被曼谷拒絶入港，並由一艘泰國海軍艦艇護送離開泰國灣。

高調訪華

柬埔寨衛生部大臣曼本亨、旅遊部大臣童坤、西哈努克省長都隨洪森首相參加歡迎活動，與遊船上游客見面。

乘客下船後，乘坐接駁飛機前往柬埔寨首都金邊，然後從金邊返回各自的國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 「威士特丹」號郵輪上的乘客終於在柬埔寨上岸，一名乘客高興地跪謝天地。

洪森政府一直在加強對華關係，試圖淡化歐盟制裁對國內的影響。中國也在積極投資柬埔寨的基礎設施建設以及房地產業務。

在海外對柬埔寨的直接投資中，中國約佔七成。從柬埔寨整體貿易額來看，中國則居第一。

在中國宣佈爆發新冠疫情並封城武漢後，柬埔寨首相洪森於2月5日高調訪華，並表示要去疫情最嚴重的武漢看望在當地的柬埔寨學生。因為中方表示無法安排才僅訪問北京。

洪森已經明確表態不會採取暫停中國航線等措施。他還與中國國家主席習近平見面，進一步確認彼此合作關係。中國方面承諾投資和購買柬埔寨大米。

船上疫情

在日本橫濱港口外海停留的「鑽石公主」號郵輪上爆發新冠病毒疫情，確診人數不斷上漲，目前已經超過200人，成為中國之外最大的疫情中心。

日本衛生大臣加藤正彥說，在計劃檢疫結束前5天，對病毒呈陰性檢測的老年乘客被允許在周五下船離開。

該船上約80%的乘客年齡在60歲或以上。據日本媒體報道，215名乘客80多歲，11名90多歲。

目前有約20艘左右曾在中國停靠的大型郵輪在亞太地區航行。國際郵輪協會早些時候已經宣佈，禁止在過去半個月內訪問過中國大陸的乘客和船員登船。