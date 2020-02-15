新冠肺炎疫情持續、李文亮病逝效應、夏寶龍接掌港澳辦與本周更多重要故事

2020年二月的第二周，新冠肺炎疫情仍蔓延全球，並引發了一連串的政治經濟效應。同時，世界衛生組織也公布了新冠病毒正式名稱為：正式定名為「Covid-19」。

此外，中國國務院2月13日公布，原港澳辦主任張曉明被降職，主任一職由被視為「習家軍」的中國全國政協副主席、秘書長夏寶龍兼任該職。美中貿易戰，美國持續對華為施壓，引起議論。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 肺炎疫情：冠狀病毒疾病正式命名為「COVID-19」

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世界衛生組織（WHO）表示，在中國和世界多地造成疫情由新型冠狀病毒引發的疾病已經正式被官方命名為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病）。「我們現在這種疾病有名字了，就是COVID-19,」世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦向媒體宣佈。這種新型病毒目前已經造成超過1000人死亡，數萬人感染。

「我們必須找到一個名字是不特定指向某一個地理位置、任何一種動物、任何人類個體或群體，而且還要在發音上容易叫，並且要與這種疾病有聯繫的名字，」世衛總幹事說。

2. 李文亮事件後 更多「吹哨人」遭中國當局打壓

你的器材不支持播放多媒體材料 中國駐英大使劉曉明：李文亮是英雄。

武漢肺炎疫情持續發展，中國每日確診人數以千計。最早公開武漢疫情的「吹哨人」李文亮醫生病逝後，憤怒之火在中文網絡上爆發，再次引發了對中國言論自由的渴望。

數十位學者、律師實名聯署發表公開信，要求改變現狀。另外還有署名清華大學部分校友、復旦大學生物系部分校友的公開信在網絡上流傳。

然而打壓言論的現象並未消減，口頭警告、解除聘用、強制隔離等方式層見迭出，中國當局展開了新一輪的言論打壓行動。

3. 香港示威：張曉明降職， 「習家軍」夏寶龍接掌港澳辦，北京治港機構大調整

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中國國務院2月13日公布，免去港澳辦主任張曉明的職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任。港澳辦主任一職由全國政協副主席、秘書長夏寶龍兼任。香港中聯辦主任駱惠寧，以及澳門中聯辦主任傅自應，則兼任港澳辦副主任。

政界人士分析，今次人事變動是港澳工作體制的重大調整，將港澳辦職能升級。由副國級領導人兼任主任，並首次加入中央駐港澳代表（港澳中聯辦主任均兼任港澳辦副主任），形成了新的港澳事務"鐵三角"，為日後（港澳辦及中聯辦）一體化領導做好凖備。

4. 美國對華為進一步施壓 指控其盜竊商業機密

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美國司法部周四（13日）對中國電信巨頭華為及其分公司提出新指控，指其涉嫌密謀敲詐及盜竊商業機密。司法部當日在紐約布魯克林的聯邦法庭提出公訴，被告包括華為、4家華為的子公司，以及目前正在加拿大接受引渡聽證的該公司副董事長孟晚舟。

禍不單行，華為除了面臨新指控外，還可能需要面對更嚴苛的出口限制。美國政治新聞媒體Politico12日報道，美國國防部同意對華為施加更嚴格的出口限制。

特朗普政府在去年5月將華為列入名為「實體清單」的出口黑名單，美國企業要得到政府的許可才能與華為有商業往來。

5. 肺炎疫情：種族歧視開始蔓延全球

Image caption 倫敦中國城

武漢疫情尚未平息，各國都在為抑止疫情蔓延盡最大努力。然而，全球各地卻陸續傳出亞洲人遭受種族歧視甚或暴力的意外。

BBC中文訪問了居住在德國，遭遇大小歧視的亞洲民眾分享他們的經驗。他們說，種族歧視不是因為武漢疫情才發生的，那是一種根深柢固對外來者的排斥。但他們也不認為自己只是單純的受害者，因為他們能夠反擊，或用藝術設計為人權發聲。