新冠病毒：歐洲首例死亡案例 英國9人確診8人康復

圖片版權 Getty Images Image caption 法國目前確診11例。

一名感染了新的冠狀病毒的中國遊客在法國死亡，這是亞洲以外地區首例死於該病的病例。

據法國衛生部長阿格尼斯·布津說，死亡者是一名來自中國湖北省的80歲男子。他於1月16日抵達法國，1月25日在巴黎醫院接受隔離治療。

法國衛生部長說，死者生前在巴黎北部的比查特醫院急救。他因冠狀病毒而死於肺部感染。

布津女士說，這名男子的女兒也是感染者之一，但她正在康復之中。

此前，中國大陸以外地區只有三起死亡報告，分別在香港、菲律賓和日本。

然而，在中國大陸以外，目前25個國家有超過500多例病例。

1月下旬，法國成為第一個確診正式稱為Covid-19的病毒病例的歐洲國家。

目前法國有11個確診病例，其中6人仍在醫院。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名後來確診的感染者出席了2月6日有英國政府高官和約250人參加的英國公交汽車峰會。

英國

另外，英國衛生官員聯繫了數百名上周在倫敦出席英國公交汽車峰會的人士，因為一名與會者在會議之後被確診感染了冠狀病毒。

英國媒體報道說，這名目前沒有公布身份的確診者，上周在就在倫敦市中心伊麗莎白二世女王會議中心（QEII Conference Centre）舉辦的英國公交汽車峰會（UK Bus Summit）上。

包括英國政府公交事務國務部長維拉女男爵、一些下議院議員等人士在內的大約250名公交和運輸業人士2月6日參加了這次峰會。

目前出席這次峰會的很多人士開始自我隔離，以防萬一，包括兩名工黨下議院議員在內。

9人確診，8人康復出院

到目前為止，英國境內已經確診9例病例，經過治療之後，其中8人已經出院。

NHS英格蘭表示，在經過兩次採樣檢測呈現陰性反應之後，這8人已經陸續出院。

從武漢首批撤回英國的94人也已經全部離開位於英格蘭東北部的隔離地，他們回到英國後在那裏隔離兩周。

另外，還有100多人後續從撤回中國撤回的英國人目前仍在隔離當中。

圖片版權 EPA Image caption 因為擔心傳染，一些在英國的人開始戴口罩。

非洲

與此同時，埃及官方2月15日通報了非洲大陸上的首例新冠病毒確診及正在醫院隔離病例。

埃及衛生部在一份聲明中說，病人是外國人，但未指明國籍。

非洲確診了首例輸入性的新冠疫情後，專家們擔心非洲目前的防疫情況嚴峻。

中國境內截至2月15日已有超過1500人死於該病毒，其中大多數發生在疫情最早出現的湖北。

目前，中國感染病毒確診病例總數達到66580人，疑似病例近9千人。

日本

中國大陸之外疫情最集中的是在日本附近的郵輪鑽石公主號。

早些時候，美國表示，將派遣一架飛機前往日本，以撤離滯留在鑽石公主號郵輪上的美國人。

在該船上3700人中，目前有218人檢測出病毒呈陽性。

澳大利亞也表示，它正在考慮將本國公民從船上帶走。