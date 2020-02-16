華為5G之爭致英國和澳大利亞盟友關係現裂痕

圖片版權 Getty Images Image caption 英國外交大臣多米尼克·拉布上周前往澳大利亞訪問, 討論安全與貿易問題

中國通訊科技公司華為（Huawei）在英國5G網絡建設當中的角色爭議越發緊張，澳大利亞議會高級議員取消了原定訪問英國的行程。有關決定作出之前有報道引述英方稱, 有一次兩國高端會議的細節被洩漏，而會議當中曾討論過華為。

情報與安全委員會的議會議員原定下月前往英國。但有報道指英澳兩國出現外交裂痕之際，此次訪問已被推遲。

儘管華盛頓方面一直施壓，英國當局上月仍然決定，讓華為將繼續在英國的5G系統建設中發揮作用；而澳大利亞已經禁止華為參與建設該國的新一代5G移動網絡。

上星期，英國外交事務大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab，藍韜文）曾訪問澳大利亞，並會見了澳議會情報委員會的成員。

該次會議的細節後來被洩漏給了《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）,當中指一名議員在會議中就英國有關華為的決定訓斥了拉布，稱澳大利亞非常失望。

據澳大利亞傳媒報道，對此, 英國駐該國高級專員維琦·特里德爾（Vicki Treadell）向澳議會的兩個委員會發出了正式投訴。

澳大利亞與英國均是國際情報分享團體五眼聯盟（Five Eyes）的成員，該聯盟成員還有美國、新西蘭和加拿大。

澳大利亞議會於周六（2月15日）確認，赴英行程將會延遲，但官方的原因是，英國在去年12月大選之後尚未在議會任命相對應的委員會。

據《悉尼先驅晨報》報道，在與拉布的會面中，澳大利亞情報委員會副主席安東尼·伯恩（Anthony Byrne）說，允許中國建設英國的5G通訊基礎設施是等同於讓俄羅斯來建設。

「如果讓俄羅斯人來架設你家網絡的設施，你會有什麼感覺？這就是我們對華為的感覺，」相關報道引述伯恩向拉布說。

在當時的一條推特（Twitter）帖文中，他說該次會議就5G及其戰略挑戰作了「全面而坦誠的討論」。特里德爾也在場。

《悉尼先驅晨報》稱，拉布回應伯恩指，允許華為參與是一個「艱難」的決定，是出於「技術」而不是「政治」原因。

英國駐澳高級委員會向BBC表示：「我們對此的立場是，不會就私密簡報會或者來自私密簡報會的任何信息置評。」

澳大利亞政府沒有就此發表官方評論。

澳大利亞廣播公司（ABC）報道稱，特里德爾在寫給澳大利亞議員的信中表達了對洩漏信息行為的不滿。

一名不願公開身份的委員會成員被澳廣引述指，特里德爾介入事件是「愚蠢」的行為。

不過，澳大利亞財政部長喬什·弗萊登伯格（Josh Frydenberg）則試圖淡化外交裂痕的說法，稱「我們與英國的關係堅固無比」。

與此同時，資深美國官員在周六德國慕尼黑的國際安全會議上再次批評華為。

美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）警告說，如果歐洲伙伴在自己的5G網絡中使用華為技術，北約等美國盟友就將受害。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國駐英大使劉曉明：李文亮是英雄。

圍繞華為的爭論

英國只讓華為部分地參與其5G網絡建設，在被認為是核心的「敏感部分」禁止華為提供的零件。不過，澳大利亞和美國仍然對這個決定感到不悅。

華盛頓稱，華為的設備可能會讓中國政府有能力通過「後門」進入網絡，進行間諜活動。該公司強烈否認自己的技術會帶來任何安全威脅。

英國作出此決定後，美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，雖然此前華盛頓曾警告可能會受影響，但是五眼聯盟情報合作將會繼續。

上周，中國駐英國大使劉曉明表示，那些反對華為參英國5G網絡的人是在進行「獵巫行動」。