圖片版權 Getty Images Image caption 鑽石公主號上的美國籍乘客率先獲安排撤離。

郵輪「鑽石公主號」停泊在日本橫濱港至今已經超過一星期，船上連日來都傳出有乘客或船員確診新型冠狀病毒的消息。日本政府繼續要求所有人留在船上接受檢疫隔離，但多國已經急不及待，先後宣佈派出包機接載船上的國民離開。

截至周一（2月17日），已經有454名船上的乘客和船員確診新型冠狀病毒，是中國以外最大的疫症群組。

以色列、香港、加拿大、美國和澳洲等地政府先後宣佈，將會與日本政府協商包機的安排，接載沒有確診新型冠狀病毒的國民離開，但他們回國後需要再次接受14天的隔離檢疫觀察，而早前確診新型冠狀病毒的外國人乘客大多會繼續留在日本醫院接受治療。

「鑽石公主號」上的船員和乘客自2月3日起就在船上接受隔離觀察，原本直至周三（2月19日）為止，但滯留的乘客反映船上的環境日漸變差，專家也質疑隨著確診數字不斷增加，將一些原本沒有患病的乘客困在船上是否乎合人道。

你的器材不支持播放多媒體材料 「鑽石公主號」美籍乘客：船上隔離檢疫早已失敗。

撤僑最新發展如何？

「鑽石公主號」上部份美國公民早前已經登上美國政府的包機離開日本，但美國國務院之後發表聲明說，衛生官員發現包機上有14人確診新型冠狀病毒，將會把他們登排到機艙一個「密閉地區」隔離。

日本外務省感謝美方派出包機接載美國公民離開，形容美方的做法將會「減緩日本衛生部門的壓力」。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）也宣佈，周三將派出包機到日本接載郵輪上的澳洲人回國。

香港政府周一也宣佈派出政府人員到日本，協助在船上的香港人乘坐包機回到香港。

「鑽石公主號」上的乘客至今已經隔離超過10天，但多國政府明言，這些國民回家後，必須在指定設施再接受14天的隔離觀察，確保他們沒有染病。

圖片版權 AFP Image caption 鑽石公主號上的乘客最少要到2月18日才能完成隔離觀察期。

為什麼多國急於撤僑？

「鑽石公主號」上乘客大多被要求留在自己的客房，每天會有工作人員為他們送餐，也會為他們檢查身體。

但船上大部份乘客都是超過60歲的老年人，部份的客艙沒有窗戶，被隔離的過程令一些人出現其他醫療問題，例如中風。

日本政府早前同意，安排年老、或居住在沒有窗戶船艙的乘客提早下船，在岸上的設施完成檢疫期。

但它要求所有乘客要留在船上的做法備受批評。加拿大多倫多大學傳染病學教授菲斯曼（David Fisman）早前接受美國新聞網站Vox訪問時形容，這種做法相等於「把一些人與病毒一起困在一個載體上」，反而可能令更多人受感染。