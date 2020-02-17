圖片版權 EPA Image caption 中共黨媒《求是》刊載習近平講話稿。文稿稱習近平1月7日已指示防控疫情，引發外界質疑。

中共黨媒《求是》雜誌刊發了最高領導人習近平應對新冠疫情的講話稿。文稿發表之後引發了國際媒體就誰應承擔官方沒有及時向公眾通報，以及涉嫌防疫遲緩責任的質疑。

《求是》雜誌發表的是習近平2月3日《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》。

習近平在講話中說：「1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。」

講話還說：「1月22日，鑒於疫情迅速蔓延、防控工作面臨嚴峻挑戰，我明確要求湖北省對人員外流實施全面嚴格管控。」

觀察人士指出，湖北省和武漢市官方在1月23日當晚10點封城之前似乎一切照舊，而且1月7日之後連續5天武漢衛健委也沒有任何通報新病例，1月上旬還如期舉行了當地的兩會。

實際上，武漢公安部門同期還對在微信「朋友圈」內告誡同學要當心不明肺炎感染的醫生李文亮等8人進行了訓誡。李文亮醫生本人後來死於新冠狀病毒疫情。

圖片版權 Reuters Image caption 返城返崗潮來臨，北京、上海、廣州和深圳這些擁有3000萬人口流動的城市將面臨嚴峻考驗。

國際媒體「責任」論

由於疫情實際暴發之後很長一段時間，官方沒有及時發出任何警示或指引，以至於武漢居民對危險疫情的迫近毫無凖備，武漢百步亭社區甚至在1月18日還舉辦多達4萬家庭參加的年度萬家宴的大型聚餐活動。

事後官方披露，1月3日，中方首次向美國和世界衛生組織（WHO）通報了疫情信息。而香港特區政府1月8日已公開將武漢不明肺炎納入「法定監管傳染病」。

外媒很多評論人士認為，這暴露了中國治理體制中信息無法流通的嚴重問題。而目前各方都在追問到底誰應該為這場大疫情在中國的擴散承擔責任。

美國有線電視網CNN評論稱，《求是》近日發表的文章透露習近平其實很早已知疫情的消息，這就引發了應該是中央政府而非湖北地方政府對防疫遲緩不力承擔責任的問題。

CNN評論指出，這也突顯出，中共官媒原本要精心維護習近平作為一個「幾乎無所不知統治者的形象」，他洞悉中國發生的一切。但隨著中國國內和國際上對中國政府未能及時遏制冠狀病毒擴散的批評越來越多，北京要麼選擇承認習近平對疫情危害一無所知，要麼就是承認他雖然意識到了危機卻未能有效管控的事實。

如果是後一種選擇，無論省級地方官員如何未能執行習近平的指示，政府都在承認中央領導人對未能及時有效遏制疫情應該承擔最終的責任。

CNN評論說，北京最初派往武漢的專家之一王廣發1月11日說疫情可控，而他本人卻也被病毒感染。

暴露體制弊端

英國《金融時報》也認為，《求是》文章內容與之前指責地方官員未能防禦病毒傳播的時間表有矛盾， 因為13天之後中國的公眾才得知疫情的嚴重性。

報道引述一位諮詢公司的分析人士稱，《求是》此文將習近平與受到世界衛生組織讚揚的及早診斷和測試聯繫起來，而將他和一再未能遏制疫情爆發的湖北劃清距離。

另外，《紐約時報》的分析提出問題，《求是》公開這篇內部講話的新說法可能會讓中國數十年來權力最大的領導人直接面臨這樣的問題：最高領導人是否也可能做得太少、太晚。

上述評論引述國際戰略研究中心學者布蘭切特表示，《求是》發表的習近平講話稿特別強調「我」這個詞，顯然是習近平將自己置於北京對疫情做出反應的中心，但同時再次顯示要把中國政治體制中長期存在的弊端歸咎於下層官員。

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《德國之聲》分析指出，《求是》講稿顯示，雖然早在1月7日習近平就已知曉武漢疫情，但當時中國官媒幾乎沒有提及最初的疫情。

目前，湖北兩名高官被免職。但官方尚未就這次對中國經濟和人民生活產生巨大影響和衝擊的疫情說明具體的官員追責問題。

公民社會被噤聲

在中國政府強力試圖控制疫情的同時，對社會政治人士的打壓與噤聲也在繼續。公民活動人士許志永2月15日在廣州被警方帶走。多名知情人士向BBC中文確認，許志永被番禺區公安局從其藏身的廣州律師楊斌家中帶走，楊斌一家三口也被扣留近24小時，於周日（2月16日）傍晚回到家中。

消息人士稱，中國官方是以排查新冠狀肺炎疫情為由上門將許帶走的。

從2019年末開始，中國公安多地拘留或傳訊了十幾名律師和公民運動人士。

此次抓捕是4年前「709」事件之後對公民運動最大規模的打壓。2015年7月起，當局在中國20多個省份抓捕了上百名律師及維權人士，被稱為「709」事件。多位被檢控的律師曾經處理過政治敏感案件。

稍早，英國《金融時報》發表署名文章稱，習近平眼下面臨的挑戰遠比他遇到的其它難關更加重要。報道認為，如果接下來幾個星期病毒得到控制，在批評省級官員對危機負責之後，習近平仍然有可能「相對毫髮無損」。而且，控制疫情讓經濟受到了嚴重衝擊，習近平甚至有可能借此機會做到加強對社會的監視和控制。

但是，如果疫情不能盡快控制，危機有可能成為「中國的切爾諾貝利一刻」：專制的謊言和荒唐昭然於世。