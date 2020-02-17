病毒美人計：以色列士兵誤中哈馬斯網路陷阱

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據以色列軍方最新透露，數十名國防軍士兵因不慎手機下載了「美女」假應用，成為巴勒斯坦組織哈馬斯麾下黑客的手下敗將。

以色列國防軍發言人稱，幸好安全部門發現及時，能將損失控制在有限範圍。網絡安全問題專家康利科斯中校（Lt Col Jonathan Conricus）介紹說，這已經是近年來哈馬斯第三次試圖透過黑客行為滲透以色列。

他承認，哈馬斯黑客的「作戰」能力越來越強，而且諳熟蒙騙年輕士兵之道。

移民「美女」

據悉，哈馬斯黑客的假應用，拋出假扮新移民到以色列而且略有耳聾的"弱勢"外國少女，以期放鬆以色列士兵警惕，並誘發他們的好奇心。

一旦士兵下載帶有病毒的應用，他們的手機就被哈馬斯人員遠程操控，在當事人毫不知情的情況下錄音、錄影。

以色列軍方說，他們很快發現上述陰謀後，曾故意允許「美人計」持續了一段時間才反制關閉受到黑客侵襲的手機，以便更多掌握對方黑客的情況。

據專家介紹，以色列和哈馬斯控制的加沙仍處於凖戰爭狀態，因此相互刺探情報的工作從未中斷過。