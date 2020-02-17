英國歐盟自貿談判前夜劍拔駑張　法國外長威脅「相互撕碎」　

圖片版權 AFP Image caption 法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）是最新一個高調警告英國的歐盟國家官員

繼英國政府拒絶了歐盟提出的希望在未來主要政策問題上保持一致的要求之後，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）警告說，歐盟與英國會在未來關係談判中「相互撕碎」。

勒德里昂還說，按照目前情況看，英國在年底之前與歐盟達成自由貿易協定的想法是很難實現的，因為雙方都會為了保護自己的利益而堅持到底。

英國政府一直表示，希望依照「友好合作和平等互利」的原則重新與歐盟談判界定未來關係。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國脫歐了 然後會有哪些變化？

英國歐盟未來關係

約翰遜首相的首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）已經多次表示，英國希望以歐盟和加拿大2016年所簽署的自貿協定為藍本，制定英歐自貿協定。英國同時表示，2021年以後將不會繼續在政策領域繼續與歐盟保持一致。

英國1月31日正式脫離歐盟。不過，鑒於雙邊現有過渡期協議，英國在2020年底之前，仍將繼續遵守所有歐盟規則與規定。

英國與歐盟定於三月初開始具體談判未來關係，包括貿易關係。

有分析指出，英國和歐盟要員談判前夕都紛紛出來表態，展示強硬姿態，似乎想為己方在談判中贏得更多籌碼。

圖片版權 AFP Image caption 歐盟執委會主席馮德雷恩警告英國如果不遵守歐盟現有包括產業補貼、環境保護和勞工權益保護等方面的規則，就不能期待"高質量"的自貿協定。

爭取談判籌碼？

迄今為止，歐盟執委會主席馮德雷恩，首席談判代表巴尼耶，法國總統馬克龍和外長勒德里昂等多名重量級人物均已出面高調警告英國政府和首相約翰遜——如果不遵守歐盟現有包括產業補貼、環境保護和勞工權益保護等方面的規則，就不能期待"高質量"的自貿協定。

與此同時，英國政府多名要員也反覆表態，堅決反對脫歐之後繼續遵循歐盟規則的做法，並形容歐盟的要求是要讓英國成為「附屬國」。

唐寧街十號發言人強調說，英國希望未來與歐盟的關係能建立在「友好合作和平等自主」的原則，以及自由貿易和分享共同擁有的歷史和價值觀基礎上。

專家分析認為，從漁業到低稅自貿區等很多方面，英國與歐盟的未來政策將有較大矛盾，因此未來關係和自貿談判可能難以一帆風順。