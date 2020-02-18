圖片版權 Getty Images Image caption 柬埔寨目前沒有採取禁止中國旅客入境的措施，也因此成為中國人繞道前往其它國家的中轉地。

新冠狀病毒疫情嚴峻，雖然世界衛生組織（WHO）已呼籲，不建議各國實施旅遊限制或貿易禁令，但仍有多國政府禁止來自中國的航班降落或禁止中國旅客入境。

東南亞多數國家已針對來自中國的航班及旅客有所限制，但泰國及柬埔寨未設有禁令。

外派至越南的台灣員工向BBC中文透露，越南發佈中國禁航令後，他所在的公司要求大陸籍員工從中國至柬埔寨待上14天後，再到越南。但柬埔寨公衛與醫療體系薄弱，大陸籍同事可能在抵達越南途中遭到傳染，而把病毒帶至越南。

不過，多名美國公共衛生學者向BBC中文強調，頒布旅遊禁令並不一定能有效防範疫情，且已出現未到疫區卻染上新型冠狀病毒的個案，強調加強公共衛生疾病的檢測和實施相關措施，才能提升各國防疫能力。

越南台籍員工的擔憂

「陸籍員工若都在柬埔寨轉機，會不會有交叉感染的風險？」在越南工廠的一名不願透露姓名的台灣籍員工向BBC中文表達憂慮。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎確診病例持續增加 疫情影響擴散至亞洲多國

越南2月1日宣佈禁止中國航班入境，2月5日起暫停中國公民及目前在中國的第三國公民入境。

這名已在越南工作數年的台籍員工向BBC中文表示，「柬埔寨沒有禁止中國人，他們到當地轉機或停留多天，可能產生感染風險。」

他對柬埔寨防疫沒信心，擔心中國大陸員工入境柬埔寨後遭受感染。「離開柬埔寨後再到越南，對我們不是很危險嗎？」

台灣媒體曾統計，在胡志明市為台商管理工廠的中國大陸公民約有5萬多人，若加上陸資企業，越南當地的中國人總數約10萬人。

停泊柬埔寨的郵輪有乘客確診

圖片版權 AFP Image caption 在海上漂泊兩周被多國拒絶入港的「威士特丹」號郵輪終於在柬埔寨靠岸。

這名在越南的台灣員工認為自己有理由擔心。

日前，停泊在柬埔寨的郵輪，有名83歲美國女乘客入境柬埔寨後，搭乘班機前往馬來西亞。2月16日遭馬國衛生部門證實確診感染新冠肺炎。

美國內布拉斯加大學醫學中心（University of Nebraska Medical Center）流行病學教授阿里（Ali S. Khan）通過郵件向BBC中文表示，柬埔寨當局應該要求郵輪上的旅客在港口實施3至5天的隔離檢疫，以確保所有乘客都健康無恙。「單單量體溫和掃描檢疫是不夠的。」

截至2月18日，柬埔寨只有一個確診個案。

圖片版權 Reuters Image caption 2月2日，醫務人員為從中國武漢撤回印度尼西亞的僑民進行消毒，然後將他們轉移到納塔納群島軍事基地進行隔離。

哈佛大學（Harvard University）學者分析從中國武漢乘飛機飛往世界各地的乘客數量，2月4日發表報告指出，印尼和柬埔寨的新冠病毒確診病例數均低於預期。

雖然這項研究的目的是增進科學家對疫情的了解，且尚未經過同行審查，但已經造成人們對病例的真實性感到擔憂。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）病毒學家伊恩·麥凱（Ian Mackay）曾向媒體表示，如果病人沒有被確診，那會增加傳染風險，提高疫情爆發的可能性。他說：「和人親密接觸，像是家人、親密的朋友參加商務，若其中有病例，你就可能暴露在被傳染的風險中。」

但他也強調，目前科學家並不認為冠狀病毒會借由空氣傳染，他並表示，「因此並你必須和病患近距離面對面才有可能被傳染病毒。」

世界衛生組織駐印尼代表巴拉尼塔蘭（Navaratnasamy Paranietharan）曾指出，印尼對防範病毒已採取具體措施，但仍有很多需要加強的地方，包括積極偵測病毒，並凖備足夠的醫療資源以備疫情爆發的需求等。

旅遊禁令是否有助防疫？

世界衛生組織已表示不建議各國實施旅遊禁令，但許多國家為防範境外傳入疫情而對來自中國的航班及旅客頒發禁令。

圖片版權 AFP

BBC中文訪問多名公共衛生學者，他們都對旅遊禁令能否有助抑止病毒蔓延持保留態度。美國流行病學教授阿里（Ali S. Khan）表示，各國可以自行決定是否頒布旅遊禁令、實施入境篩檢或是否實施隔離。

他認為，「各地政府除了加強疾病檢驗及控制疾病傳播，也要有優良的公衛系統及措施才能防止疾病傳入國家，同時也能拖延病毒傳進該國的時間。」

公共衛生專家、美國東北大學法學教授帕爾梅（Wendy Parmet）也提出類似看法。她通過郵件向BBC中文指出，「我們不能、也不應該期待旅遊禁令能停止新冠狀病毒傳播。」

帕爾梅解釋，「旅遊禁令仍有漏洞，人們總是會找到方法來避開禁令。」因此，就算各國政府實施旅遊禁令，還是出現了確診個案，接著發生國內人傳人的案例。

流行病學家、約翰·霍普金斯大學健康安全中心的高級學者努索（Jennifer Nuzzo）反對各國實施旅遊禁令，並指出，目前中國以外的國家已有多個新冠狀病毒確診病例，個案中出現未有中國旅遊史的情形。

她對BBC中文解釋："這代表病毒傳播速度太快，關閉邊境已經無法停止它的傳播。"，並呼籲各國將防疫重點從廣泛的邊境管制轉移至病毒對境內可能的衝擊。

雖然公衛專家似乎都不認為實施旅遊禁令是最好的防疫方式，不過東南亞各國幾乎都實施相關舉措。

馬來西亞已禁止中國宣佈封鎖的城市的公民入境；新加坡禁止所有過去兩周曾到中國的旅客入境新加坡及在新加坡轉機；菲律賓禁止來自中國、港澳的外籍旅客入境；印尼則規定過去兩周曾赴中國旅客，或在中國轉機的人禁止入境；緬甸暫停對來自中國的國際遊客暫停發放落地簽證；汶萊則禁止來自湖北的中國公民入境。

經濟因素未設禁令

柬埔寨、泰國並未禁止中國航班或來自中國的旅客入境，原因何在？

柬埔寨《金邊郵報》（The Phnom Penh Post）曾報道，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）批評那些因疫情而取消中國航班的國家，稱此類舉動是對中國的歧視，認為「恨比病毒更可怕」。

圖片版權 Xinhua Image caption 新型冠狀肺炎在中國爆發之際，柬埔寨首相洪森在北京會晤中國國家主席習近平。

洪森解釋，柬埔寨取消中國航班，等於是扼殺自家經濟。

另外，泰國也未杜絶中國旅客，泰國媒體報導，總理府發言人娜盧孟(Narumon Pinyosinwat)曾表示，有官員反對暫停中國遊客落地簽的措施，因為這會傷害中國遊客的感情，長期也會傷害泰國的觀光業。

泰國經濟高度仰賴中國遊客，去年總計有1099萬人次中國人來訪，泰國逾四分之一入境觀光客來自中國。

與中國大陸一海之隔鄰近的台灣，目前並未全面禁止兩岸航班，而是縮減航班。4月29日前，僅開放北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場航線，其他航班則暫停。

不過台灣政府已宣佈禁止中國、香港、澳門公民入境，另外過去14天曾待過中港澳的外籍人士也禁止入境台灣。