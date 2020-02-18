借助VR和已故親人「重逢」，真的是好事嗎？

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對於我們很多人來說，生離死別是沉重卻又是人生必然會經歷的部分，而如果死去的親人還是一個小孩的話，就令人更加難以放下。

不過，韓國一位母親借用擬現實（virtual reality）來幫助她應對7歲的女兒死去後帶來的痛苦。

張智星的三女兒娜燕在四年前忽然身患不治的血液疾病而死去。一個電視製作團隊花了八個月的時間，製作了一個娜燕的三維虛擬影像。

他們通過動態捕捉技術，錄下一個兒童演員的動作，之後將之用於塑造娜燕的動態，並且還再現她的聲音。

他們還依照張智星母女在現實生活中曾去過的一個公園，設計了一個虛擬的，讓倆人重逢。

這部名為《與你相見》（Meeting You）的紀錄片在韓國文化廣播公司（MBC）電視台上首播，收視人數已經達到數百萬。

當中最令人動容的一幕是母女的「重逢」。

娜燕的虛擬影像跑向張智星，說：「媽媽，您去哪裏了？您想念我嗎？」

張智星哭泣著伸出手去，想要抱住娜燕的虛擬影像，一旁守著的電視製作團隊成員則淚眼婆娑。

在場的另一個家人，則明顯情緒很激動。

與死去的至親「重逢」

該紀錄片引發了一場爭論：能夠與死去的至親至愛「相見」，在道德和心理上到底意味著什麼？

一些人覺得這能夠幫助人們將情感宣洩出來，另一些則認為這會阻礙人們重新面對生活。MBC被一些人指責，是在拿這個失去女兒的母親的情感來消費。

發佈在YouTube上的一段10分鐘視頻被觀看超過1300萬次，評論達到19000條。

一些網民表示擔心，指這種體驗會將張智星推入更深的悲痛和無望之中，而另一個網友則形容，不知道這種實驗是「天堂還是地獄」。

圖片版權 MBC Image caption 製作團隊用了八個月的時間製作了一個娜燕的三維虛擬影像，得以讓母女再「見面」。

不過，張智星卻說，這給她帶來了幫助。在女兒死去後，她將娜燕的名字紋在自己身上，並且在家裏的每個角落放滿女兒的照片。她還戴著一條存著女兒少量骨灰的項鏈。

這位母親說，她會夢見女兒，夢中的娜燕看起來很悲傷，但是在這個虛擬的重逢當中，她卻是笑著的。

BBC韓語部訪問的心理學家表示，張智星的體驗或許能夠幫助她應對痛失幼女所帶來的創傷。

「對於突如其來地失去至尊的人來說，在承受巨大傷痛之後能夠有一次正式的告別，這是非常有幫助的，」高麗大學精神健康研究所的高善奎（音）說。

延世大學的李東圭向BBC表示，虛擬現實和擴增實境（AR）現在已經被應用於焦慮症、恐懼症、腦退化和抑鬱症等精神疾病的治療當中。

在英國，一個VR項目重現了1953年伊麗莎白二世登基的場面，來幫助患有腦退化的老年人喚起一些記憶。他們彷彿來了一次時空旅行，重新激活一些藏在腦海深處的記憶。

不過，李東圭表示，涉及VR與哀悼親人的實驗，需要與心理諮詢相配合，以避免出現副作用，比如令當事人陷入更深的失落。

圖片版權 MBC/ YouTube Image caption 心理學家表示，張智星的體驗或許能夠幫助她應對痛失幼女所帶來的創傷

最後的話別

該項目的總監李賢錫（音）向BBC韓語部表示，他們的團隊從創意策劃到項目完成都非常謹慎，而且一切都是基於張智星對娜燕的真實回憶。

在影片結尾，娜燕給了媽媽一朵花，然後躺下來說，她累了。她說，會永遠愛媽媽。

二人互相道別，然後娜燕就睡去了。最後，她化成了一隻白色的蝴蝶，輕輕地飛走了。