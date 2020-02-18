中國要幫英國建高鐵 成本優勢海外能否複製

圖片版權 Siemens/ PA Image caption HS2高鐵藝術圖。

中國國企承諾以英國預算半價的和不到三分之一的時間來完成英國高鐵項目HS2。中鐵建的優勢和障礙何在？ 有多少可能性？

英國HS2高鐵項目是英國國家戰略性工程，具有重大的國內政治經濟意義，但延誤已久。

據2020年初宣佈的計劃，HS2工程將即刻啟動，首期工程將於今年4月正式動工，主要開建倫敦至伯明翰（直線距離約200公里）的第一階段，並爭取將其在2028至2031年之間建成。第二階段伯明翰分別與曼徹斯特和利茲連接的高鐵將於2035年到2040年之間建成。

也就是說第一階段需要8至11年，第二階段（從現在開始算）需要15至20年完成。HS2高鐵總長大約531公里，目前政府預算僅有不到560億英鎊。但政府目前估計總投資預算可能大約高達1060億英鎊。

中國的國企中鐵建表示願意參與，而且只需要5年大約半價即可完成。這一建議不僅讓英國人震驚，還讓歐美非常關注。

中鐵參與此項目的優勢和障礙分別何在？可能性如何？

中鐵優勢

中國目前擁有世界上速度最快的高鐵列車，運營最高時速可達217英里（349公里）。它還擁有世界上最大規模和長期的高鐵鐵路網。

自從2008年8月1日中國第一條350公里/小時的高速鐵路京津城際鐵路開通運營以來,高速鐵路在中國大陸不僅建設迅猛發展，而且通過引進消化吸收西方先進科技再創新發展的策略，在高鐵技術上也很成熟，並形成比較完善的高鐵技術體系。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在高鐵建設上經驗豐富，技術成熟。但中國國企對國外市場文化等通常了解不多，導致其進軍海外項目並不容易。

到2019年底，中國高速鐵路營業總里程達到3.5萬公里。此外，還有6千多公里的線路仍正在建設中。因此中國工程管理的經驗也非常豐富。

此外，隨著中國大規模基建和中國經濟的迅猛發展，中方資金充足。巨大的中鐵建公司從設計規劃到施工、建材、人員等大型工程所需方方面面一應俱全，結合上述種種高鐵工業優勢，中方亦可大幅度降低工程報價。

按世界銀行駐中國代表處2014年發表了的一份關於中國高鐵建設成本的報告指出，中國高鐵的加權平均單位成本是：時速350公里的項目為1.29億元人民幣/公里；時速250公里的項目是0.87億元人民幣/公里。而HS2工程，每建設大約1公里造價近3億英鎊(約26億人民幣)，勢將成為全球最昂貴的鐵路。中鐵建申請承包這一工程的價格優勢明顯。

那麼中鐵建參與英國HS2的障礙何在？

市場競爭

HS2項目是英國國家戰略性工程，具有重大的國內政治經濟意義，但延誤已久。延誤的原因恐怕也是很複雜的，並非簡單的技術和資金問題。

英國這樣一個重大的基建項目，涉及方方面面的利益。這些方面不僅是英國國內的，還有歐洲乃至全球的利益。

圖片版權 HS2 Image caption 英國HS2高鐵工程項目已經在倫敦和伯明翰開始。

自從英國政府宣佈開建HS2以來，至少就有高鐵技術曾經獨領世界風騷的德國、法國、西班牙和日本公司紛紛參與競標。這些公司有些也具有或曾經具有國企背景。它們至今分別在某些高鐵技術和工程管理領域仍然保持著世界最佳的水平。

所有這些公司不僅保持各自的國內市場，同時仍然都在努力繼續拓展其國際市場。它們都是中鐵在這個市場上的強勁對手。

除了專業高鐵公司外，英國的大型基建工程公司一直期待著出現大型基建項目機會。而自從2008年全球金融危機、英國也受到重創以來，政府緊縮開支，大型項目難以上馬。所以，這些公司都期待能在HS2項目中發揮重要作用。

文化和政治障礙

英國絶大多數公眾對中國國企希望承建英國高鐵的消息的反應是震驚的。

這是因為，一方面，除了很少數的英國人近年去過中國並乘坐過高鐵，大多數英國人對中國近10多年的高鐵發展並不了解，特別是不知道高鐵技術和工程領域中國的崛起。

圖片版權 PA Media Image caption 藝術家所畫的倫敦至伯明翰HS2的圖畫。

對反對中國企業參與HS2的一方來說，可以援引的原因不少。主權問題，人權問題都是反對意見。最有說服力的一條，是2011年中國發生過的致命高鐵事故。因此，批評人士說，基於所有這些原因，中鐵建的大膽主張是不可能在英國實現的。

除了來自英國內部和歐洲的不同意見外，大西洋的另一側的美國也對英國同意中國國企參與HS2會感到震驚。美國和英國剛剛在是否應該允許華為參與英國5G移動網絡建設發生爭吵。英國小報報道說，英美首腦雙方話不投機，美國總統特朗普直接掛了英國首相約翰遜的電話，而約翰遜隨即取消3月份訪美計劃。

中鐵建參加英國HS2建設將標誌著中國在國際高科技工程領域的競爭中又拿下重要制高點。

中鐵成功的可能性

雖然目前看英國公司願意在HS2上與中國合作的機會似乎很小，然而中鐵的英國故事不代表結束了，還存在著戲劇性的可能。

據權威方面消息透露，英方已經告訴中鐵建，現在參與HS2項目第一階段為時已晚，但已鼓勵該公司投標第二階段的軌道和車站工程，並與一家英國承包商合資。

近兩年來，英國很多有百年歷史的大型工程公司或者破產清算，或者陷入財務困境，甚至需要出售核心業務，或因為盈利問題被迫重組，包括卡裏里昂（Carillion），基爾（Kier）等等。它們都曾面臨利潤薄弱和融資困難。

如果中鐵建拿下獲得一家獲得HS2項目承包工程的英國公司，這個故事又將會有個新的開始。