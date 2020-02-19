圖片版權 Getty Images Image caption 2020年東京奧運會將於7月24日至8月9日舉行。

距離2020東京奧運會開幕只有五個月多一點的時間，而新型冠狀病毒的疫情仍在持續擾動著各大體育賽事的日程，外界也開始關注，奧運會將會受到怎樣的影響。

BBC體育部記者勞拉·斯科特（Laura Scott）訪問了衛生專家、運動員和專業人士，包括重大賽事承銷商等，了解各種可以帶來影響的因素，以及應急的計劃。

所有人都開始感覺到了新型冠狀病毒對體育造成的影響，包括運動員自己。

就在上星期，牙買加的奧運短跑雙料冠軍謝莉-安·弗萊澤-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）在格拉斯哥參加室內格蘭披治田徑大獎賽，但是決定將自己年幼的兒子留在家裏。

「其實那是我不帶著兒子去格拉斯哥的原因，我不想讓他出遊，因為我不知道現在情況到底怎麼樣，」她在贏得60米跑冠軍之後向BBC體育部表示。

與此同時，在田徑世界錦標賽贏得七項全能之後成為英國奧運代表隊獎牌希望之一的卡塔琳娜·約翰遜·湯普森（Katarina Johnson-Thompson）則說，她很「幸運」地還沒有為世界室內田徑錦標賽制定訓練計劃。該項賽事原定於下月在中國南京舉行，但是現在已經被延遲至明年。

「希望它（新型冠狀病毒疫情）到東京奧運的時候會結束，因為很多運動員都為此努力了四年，」她說。

2020東京奧運和殘奧會的組織方國際奧委會（IOC）和國際殘奧委（IPC）堅持表示，取消賽事目前並不在考慮之列。

上星期，國際奧委會的檢查團隊領導約翰·科茨（John Coates）表示：「我們能夠確定，東京2020仍然在正常軌道上。」

2012倫敦奧運會時的英國前公共衛生部門總監布萊恩·麥克羅斯基博士（Dr Brian McCloskey）也同意，現階段沒有必要將取消奧運會列入選項。

「要記得，2016年里約奧運會的時候也曾因為寨卡病毒（Zika）疫情爆發而鬧著要取消，但是奧運會還是毫無問題地如期進行了，」麥克羅斯基說。

「還有2010年的溫哥華冬奧會也正值2009年流感大爆發的季節，然後它也如期舉行了，並沒有給主辦國以及世界各國帶來什麼問題。」

「所以，這些都是好的先例，讓我們可以說這些事情是可以在公共衛生緊急狀況當中安全地做好的，不過顯然，持續評估風險是重要的。」

麥克羅斯基說，他已經被告知，檢測到東京第一例新型冠狀病毒病例的監測系統正是奧運會計劃項目中的一部分。

「我們在倫敦建設的系統是為了確保我們能夠檢測到不尋常的疾病爆發，我們已經把它分享給了日本組委會和東京衛生部門。」

對於最終決定是否會有一個限期，麥克羅斯基說：「基本上在開幕式當天之前，他們任何時候願意都可以做決定，但現實是，奧運會開始前幾個月，各代表團就已經來到日本進入訓練營。」

「我想到那個階段，各隊伍都抵達這個國家的時候，人們不太可能還想要改變主意。」

受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響的重大體育賽事

原定於3月1日舉行的東京馬拉松，已決定取消大眾選手賽事，只舉辦約有200名職業選手參加的精英組比賽

中國南京主辦的室內田徑世界錦標賽將延期一年舉行，仍由南京主辦

原定於4月19日在中國上海舉行的一級方程式（F1）中國大獎賽暫停舉辦，補辦日期待定；不過4月5日在越南河內的越南大獎賽則按計劃進行

中國已暫停國內所有足球比賽，原定於2月22日開賽的2020賽季中國超級聯賽推遲舉辦；亞洲冠軍聯賽的中超球隊四個主場比賽推遲至4月或5月；原定於武漢進行的東京奧運女足資格賽移至澳大利亞進行

中國男子職業籃球聯賽（CBA）無限期停賽

東京奧運會女籃預選賽從廣東佛山轉移至塞爾維亞首都貝爾格萊德

原定於武漢舉行的東京奧運會亞洲及大洋洲拳擊項目資格賽，改至3月3日至11日在約旦首都安曼舉行

原定於3月6日至8日在北京舉行的跳水世界杯系列賽取消

中國和香港女子手球隊均因新冠肺炎影響而退出奧運資格賽，無緣東京奧運會

若取消奧運會，代價有多大？

歷史上還沒有過任何一屆奧運會因為戰爭以外的原因而取消或延期。

不過，傳染病將會是東京2020保險政策當中的一部分，保費大約在3億英鎊左右。

倫敦勞合社（Lloyd's of London）的一個主要承保商向BBC體育部表示：「雖然一般的活動在取消條款當中可能會特別將傳染病排除在外，但是通常來說，當你給一屆奧運會買保險的時候，你不會將傳染病排除在承保範圍外。」

「所以理論上，如果東京奧運因為新型冠狀病毒而取消的話，不管是否因為他們忽然間不能再允許中國運動員參賽而導致不能接受的情況，或者我們就是有持續的蔓延導致繼續舉辦奧運不再安全和妥當，相關條款就會被激活。」

被問到組織方可能要為奧運會投保多少錢時，他們表示：「數額取決於奧運會在哪裏舉辦，不過你支付的費用可能相當於保額的1.5%至3%。」

鑒於東京2020的組織方最近表示他們的預算是97億英鎊，假設保費是保額的3%的話，投保成本就將是2.91億英鎊。

組織方通常投保抵銷門票銷售的虧損，而國際奧委會可能也會額外買自己的保險，來為贊助商和廣播收入方面可能的虧損保底。

倫敦2012的報告顯示，在籌備工作的這一個階段，疾病監測系統的報警器已經啟動。

英國健康防護局（HPA）的資料顯示，在2012年的1月至5月期間有「要求報告任何異常情況，以使任何可能影響奧運會進行的重大問題都會被報告，而且HPA也會關注從運動員訓練營那裏獲取的信息」。

監測系統涉及與200個國家的合作，負責偵測常規感染，比如假設在幾個運動隊當中出現諾如病毒（norovirus），又或者在奧運會相關工作人員居住的水上旅館當中發現水痘等，就會在他們到達運動員村之前就偵測出來。

應急計劃包括有能力在各個代表團到達運動員村的時候對他們進行逐一隔離。

專家預計，東京也可能會作相似的安排，甚至有可能對運動員進行新型冠狀病毒篩查。

東京奧運會將是33歲的弗萊澤-普萊斯參加的第四屆奧運會，也將是她的最後一屆。

「我希望這個狀況會盡快結束，讓我們所有人能夠不再需要擔心出行，」她說。

「它肯定會給全世界各項事情帶來影響，所以我們希望事情會平息下來，重回正軌。」

聖火傳遞將會在3月12日在希臘開始，3月26日就會真正傳遞進入日本。這些標誌性活動以及一些重要的隊伍營地，接下來也有可能受到這場全球衛生緊急狀況的影響。

從組織方到運動員，都為東京2020花費了多年的努力。隨著7月24日開幕式倒數的大鐘已經敲響，讓奧運會能夠繼續保持在「正常軌道」上，專家們懷著信心，全世界人則抱著希望。