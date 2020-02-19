美國將五家中國官媒列為「外國使團」加強限制中共在美影響力

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社2011年在美國紐約時代廣場租用宣傳看板，引來示威。

美國國務院2月18日宣佈，將五家中國主流官方媒體機構認定為「外國使團」，視作中國政府的一部分。這是美國應對中共及其代言人在美影響力的又一舉措，中美政府角力範圍進一步擴大。

美國國務院稱，這五家媒體機構分別為新華通訊社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》在美髮行商美國海天發展公司。

美國國務院官員稱，這項決定即刻生效。這五家機構需要向美國國務院提交在美工作人員的姓名、個人資料及人事變動決定，並向國務院登記在美租賃或持有的房產清單。未來這些機構若在美租賃或者購買新的房產也需提前獲得許可。

中國外交部發言人耿爽2月19日表示，美方做法「毫無道理，不可接受」，中國「保留對此事作出進一步反應的權利」。

美國國務院官員稱，已於美國時間周二上午通報五家相關機構，這一決定並不會限制這些中國媒體在美國的新聞報道活動。

「這五家實體都是（中國）黨國新聞宣傳機構的一部分，他們直接聽命於最高層，這點毫無疑問，」法新社援引美國國務院官員表述稱。

「我們都知道，他們一直都受官方控制，但這種控制正在越來越強，攻擊性已經過大了，」他說。

「現在是時候了」

這是特朗普政府應對中國企圖擴大在美影響力的一個舉措。美國國務院官員表示，近年來，中國領導層對這些媒體的控制逐漸收緊，這些機構在中國境外的活動不斷擴張，美國也是他們計劃的一部分。

「基於這些判斷，我們決定現在是時候行動了，」上述美國國務院官員稱。

圖片版權 XINHUA Image caption 美國司法部指3年前成立的中國環球電視網（CGTN）是為中國從事政治活動的頻道，該英語頻道也被要求按照「外國代理人」在美國司法部登記註冊。

美國媒體Axois引用國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）聲明稱，美國政府決定如實對待中國，而非美國「期望中的中國的樣子」。

「習近平總書記此前曾經明確表示，中國所有媒體均為中國共產黨工作，」蓬佩奧在聲明中稱。「由於這些機構都為中共工作，我們將它們視作外國使團是很合適的，這符合國務院規定。」

「這項行動早該進行了，」蓬佩奧稱。

中方「保留進一步反應權利」

這一舉措可能會引起北京的報復。耿爽2月19日在記者會上表示，美國一貫「標榜」新聞自由，卻對中國媒體在美機構正常運作「橫加阻撓」，敦促美方「摘下意識形態有色眼鏡，摒棄冷戰零和博弈思維，停止採取損害中美互信與合作的錯誤舉措」。並稱可能會做進一步反應。

2月19日下午，耿爽在記者會上表示，中國從即日起吊銷美國《華爾街日報》三名駐京記者記者證。但他同時表示此舉是源於《華爾街日報》上月發表的一篇評論文章「詆譭中國政府和中國人民抗擊疫情的努力」，且標題「帶有種族歧視色彩」。

美國國務院官員則在18日表示，他們不認為中國會通過打擊美國記者在中國的報道工作作為反擊手段。

「西方記者（在中國的）所受限制已經很嚴重了，」他表示。

蓬佩奧在提供給Axois的聲明中指出，這五家宣傳機構在美國公開的體系下可以自由運作，但在中國境內的記者卻面臨巨大限制，希望中共可以「重新考慮他們對待在中國境內記者的方式」。

美國國務院官員表示，登記成為外國使團可以幫助美國政府更好了解這些實體在美國的操作方式，國務院會將相關信息與其他美國政府機構共享。

這已經不是美國政府第一次對中國官媒採取措施。2018年9月，美國司法部要求新華社與中國環球電視網在美國登記成為「外國代理人」。

CGTN於2019年2月進行登記後，該台申請更新美國國會記者資格的申請遭到拒絶，美國廣播和電視記者協會執行委員會稱按照規定，「外國代理人」機構不得持有國會記者證。

2019年3月，《紐約時報》援引消息人士表述稱，CGTN北美分台台長麻靜等十幾名員工被召回中國。

目前沒有新華社已經註冊成為代理人的信息披露。美國眾議院吉姆·班克斯（Jim Banks）1月曾表示，在司法部的《外國代理人登記法》的電子檔案中尚沒有新華社註冊記錄。

五家媒體概況

此次被指名的五家中國官媒是中國對外宣傳的主要力量。《人民日報》、新華社，及CGTN、中國國際廣播電台所屬所屬的中央廣播電視總台是中國官方的三大主要宣傳陣地，以英文發行為主的《中國日報》則一直是中國外宣的重要窗口。

其中，《人民日報》主管單位為中共中央委員會，屬正部級單位。美國海天發展公司官方網站表示，海天發展是《人民日報》海外版的美國總代理，負責其在美國的印刷與發行。其網站介紹，該公司在紐約、舊金山、洛杉磯設有三個代印點，每天通過遠程傳輸，接收從北京人民日報編輯部發來的海外版當天的版面。

新華社為中國國務院正部級直屬事業單位。新華社在紐約設有北美總分社，下轄華盛頓、聯合國、洛杉磯、芝加哥、休斯敦、舊金山、渥太華、溫哥華和多倫多９個分社。

中國環球電視網前身為中國中央電視台外語頻道，其北美分台設在華盛頓。中國國際廣播電台則在洛杉磯設有北美製作室，主要製作北美地區與洛杉磯本地新聞，並通過多種語言進行廣播。

《中國日報》由中共中央宣傳部主辦、國務院新聞辦代管，是中國全國性英文報紙。其在紐約設有美洲中心總部。