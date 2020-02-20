肺炎疫情：泰國選擇向中國遊客開放的理由

圖片版權 Getty Images Image caption 芭堤雅水上市場的一名員工閒坐著等待遊客的到來。

在泰國，一整年都是旅遊旺季。從11月下旬到4月初的這段時間通常是最受歡迎的旅季，因為天氣乾燥和溫度較低，搭批遊客往泰國的廟宇，海灘和度假村蜂擁而至。

但是，這些熱門景點的熱鬧情況如今卻轉變了。知名繁榮的景點現在顯得寂靜，因為曾經看起來像是曼谷、芭堤雅、普吉島和清邁等城市風景一部分的「中國旅行團」消失了。

泰國旅遊業與公共衛生都受到新冠病毒（Covid-19）的嚴重影響。 泰國的新冠病毒感染率在中國以外全球排名第五，目前已有35人確診。

2019年，中國遊客佔泰國的3970萬遊客中的27％以上。 現在，從花販到導遊，街頭攤販到酒店老闆，處處都傳來生意虧損的抱怨。

嚴重打擊

由於中國政府為防止疫情擴散採取嚴厲的旅行管制，至今已有數百萬中國公民被禁止出國旅行。這對於嚴重依賴中國遊客的泰國旅遊業而言是沉重的打擊。

根據商業分析公司Fitch Solutions稱，泰國的旅遊收入約佔該國GDP的13％至14％。而且，儘管泰國的歐洲遊客數量一直在下降，但在過去幾年中，中國遊客數顯著增長。

這就是為何與大多數泰國鄰國一直對中國旅客入境實行更嚴格的限制。但泰國作法卻相反：泰國官方和當地商業行號正在傳遞他們仍然向中國遊客敞開大門的信息。

歡迎中國遊客

肺炎疫情爆發後，泰國政府旅遊局和曼谷市政府等一些政府機構製作了視頻，提供道義上的支持。該國最大的免稅零售商，萊斯特城足球具樂部的所有者王權集團（King Power）也製作了聲援中國的視頻。在視頻中，旅遊業人士揮舞著中國國旗，包括萊斯特城足球明星等許多名人用中文說著為中國鼓勁的話。

但這裏傳達出來的信息不只是禮貌或聲援，而是泰國嚴重依賴中國的旅遊業，如果不迅速遏制該病毒，泰國經濟將遭受巨大損失。

泰國旅遊從業者協會估計，冠狀病毒的可能導致泰國在2020年第一季度至少17億美元的損失。

圖片版權 Wasawat Lukharan/ BBC Image caption 曼谷四面佛的舞者也不像往常那樣忙。

最悲觀的預測是2020整年度的損失可能高達96億美元。

泰中旅遊業聯盟協會會長羅納朗（Ronnarong Chewinsiriamnuaiai）說：「對我們來說，中國遊客是我們的英雄，但現在他們的人數已降至零。」

他補充稱：「我們也不知道旅行限制何時結束，但是我們知道的是，這嚴重損害了我們的業務，甚至有可能最終導致裁員。」

圖片版權 AFP Image caption 曼谷華麗的鄭王廟是該市的地標之一，但這個時候空無一人，實屬罕見.

一位不願透露姓名的當地專業導遊委員會的代表聲說，疫情實際上已經造成了失業，因為在泰國接待中國旅客的25000名導遊現在沒了任何客人。

寂靜的四面佛

位於泰國東部海灣的芭堤雅以其沙灘聞名，曾經被稱為中國大陸的「沙灘遊樂場」。

但僅在上周，BBC得知該市一家有300間客房的酒店僅有4間客房被訂下。而且住客都不是中國人。

賣花的商販佩爾（ Ple Sinsunthornsap）說，曼谷的「四面佛」廣場是中國遊客必遊的景點，但她告訴BBC 泰語科記者，在病毒爆發後，她向外國信徒賣花的收入減少了一半。

「在疫情暴發前，我一天能賺32美元，但現在我每天能掙不到16美元，」兩個孩子的母親強忍著眼淚說。

她補充說，中國遊客在「四面佛」廣場上貢獻了大量鮮花和其他祭品。

寂寞的舞者

在「四面佛」廣場表演泰國傳統表演的兩名舞者，也向BBC分享了類似的經驗。

「我的收入顯然下降了50％到60％。我還沒有B計劃。希望疫情在接下來的幾個月能趨緩。否則我的積蓄將用光。目前看來情況十分嚴重， 」舞者蘇琬那（Suwanna Thongpiw）說。

她舉例說：「例如，一個星期五早上的值班人員應該表演大約200到250支舞。但是，這個周五的下午2點15左右，我只跳了120支舞。」

她的同事譚納諾（Thanatchanok Sucharanon）說：「遊客人數比平時減少了一半。我將需要再打一份工，並減少開銷。」

蘇琬那補充說：「我是擔心疫情的爆發，但我更擔心快沒錢了。」

距離四面佛五公里的夜市，一間海鮮餐廳老闆帕特索恩（Patpatsorn Thanyatanawongchai）說由於疫情爆發，和中國宣佈旅行管制之後她的客人少了70％，所以她不得不裁員。

圖片版權 Getty Images Image caption 快艇小販在芭堤雅等待遊客，芭堤雅是一個通常吸引中國遊客的海灘勝地，但現在空無一人。

「我在這家餐廳僱用了十名工作人員。為了應對這個嚴峻形勢，我不得不要求其中兩個員工留職停薪，並開始招徠更多當地客人。」

湄公河藍調

BBC越南語主編阮江（Giang Nguyen）

在湄公河地區，旅遊業受到中國冠狀病毒爆發嚴重打擊的國家，並非僅有泰國。

越南旅遊業也遭受了巨大的損失。在去年肺炎疫情爆發之前，越南與中國兩國之間的貿易估計達到1060億美元。

2019年前往越南的1550萬國際遊客中，中國遊客幾乎佔30％。

根據河內當地記者稱，在2020農曆新年之前，短短一個月內訪越的中國遊客人數就增長了72.6％。然而，新型冠狀病毒停止了這個趨勢。儘管越南沒有針對中國公民入境頒布禁令，但海防市和峴港的港口卻實施了一些臨時禁令引起了混亂。

事實上，中國也停止了許多飛往越南的航班，後者的國家航空公司越南航空，也暫停了許多飛往中國主要城市的熱門航線。

旅遊業為越南經濟每年平均貢獻300億美元。

到目前為止，還沒有關於越南遭受了多少打擊的官方數字，但是當地媒體一直在報道來自旅館和餐館老闆、導遊和旅遊局官員的抱怨。

圖片版權 AFP Image caption 越南峴港巴拿山上的金橋, 很受到訪中國遊客的歡迎。

他還補充說，在許多實行旅行限制的國家或地區，甚至在完全禁止中國遊客進入後，仍然發現了病毒感染病例。

因此，這位部長認為，泰國選擇將更多的精力放在健康檢查和醫療上，而旅行禁令不是解決方案。

圖片版權 AFP Image caption 曼谷華麗的鄭王廟是該市的地標之一，但這個時候空無一人，實屬罕見.

深厚的友誼

泰中旅遊業聯盟協會會長羅納榮（Ronnarong Chewinsiriamnuai）為泰國的決定辯護，稱這是與中國保持緊密聯繫，並加強與鄰國關係的方式。

他說：「通過向中國人開放邊界，我們表明兩國之間的友好關係。」

但是這個決定並非所有人都同意。泰國法政大學（Thammasat University）政治科學學院的助理教授普拉克（Prajak Kongkirati）批評向中國的妥協壓過了公共衛生問題。他解釋說：「公共衛生問題和國際關係是分開的問題。有許多方法可以促進兩國關係，例如人道協助。」

他又補充說，泰國政府的決定反映出貧乏的疾病控制效率與提升國際關係管理的低水平。他強調：「公共衛生必須放在首位。」

但似乎並不是每個泰國人都贊成這個觀點。