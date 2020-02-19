英國移民政策：吸引高級人才 向低技勞工說不

圖片版權 Getty Images Image caption 根據英國政府公布的英國脫歐後移民計劃，歐盟來英國的移民也必須和歐盟外來英國的移民一樣，必須有高技能或科學學術專長。

英國政府周三（19日）公布的脫歐後移民計劃，著眼吸引全球人才，將不會再批准低技術工人簽證。

政府敦促僱主擺脫依賴歐洲廉價勞動力的運作模式，轉向投資現有員工，並且發展自動化技術。

英國內政部表示，在英國歐盟人員自由流動於2020年12月31日正式結束後，來英國的歐盟公民和非歐盟公民都將受到一致平等的待遇。

英國反對黨工黨表示，這一惡劣環境將很難吸引工人。

但英國內政大臣帕特爾說，新體制旨在吸引最聰明、最好的人才進入英國。

她告訴BBC說，政府希望鼓勵有適當才能的人，並減少來英國的低技能工人數量。

她補充說，新的移民體系將確保英國在未來擁有高科技、高技能、高生產率的經濟模式。

英國政府表示，整體目標是減少移民到英國的總人數，實現競選諾言，希望建立一個基於評分的移民制度。

按此移民計劃，想來英國的海外工人必須說英語，並能事先獲得有政府承認的商業或機構提供的需要技能的工作。

如果申請移民者符合這些標凖，即獲得至少需要70分的移民積分中的50分。

適應和調整

積分移民必須達到70分才能獲批在英國工作，根據專業學歷、工資和行業人才短缺等情況，移民積分也會相應增加。

舉例說，一名大學研究人員如果要獲得簽證的至少70分移民積分可能如下：

有僱主願意僱用，加20分；

申請的是需要相應技能的工作崗位，加20分；

說英語，加10分；

工資年薪2.2萬英鎊，起始點0分；（注：根據新的計劃，年薪2.048萬英鎊至2.3039英鎊之間積分為0分，年薪2.3040萬英鎊至2.5599萬英鎊之間積分為10分，年薪2.56萬英鎊以上為20分）；

擁有科技、技術、工程和數學領域的博士學位，加20分。

但英國政府表示，不會為低技能工人開闢一條通道，因此它敦促各企業需要適應和做出相應調整，以適應歐盟國家與英國之間人員自由流動結束後的局面。

政府方面表示，重要的是，僱主們要擺脫對英國移民系統的依賴，而放棄保留發展現有員工、生產力，忽略對技術和自動化方面更廣泛的投資。

目前已經申請繼續居留在英國的320萬歐盟公民已經完全可以幫助滿足英國勞動力市場的需求。

英國政府還指出，已經制定的專門計劃將農業季節性工人的人數翻兩番，達到1萬人，以及年青人員流動安排，允許每年有2萬名年輕人來到英國。

歐盟公民申請福利條件改變

根據新的移民計劃，所有移民只能在獲得永久居留簽證後（目前條件是在英國連續5年工作簽證合法生活工作），可以申請獲得與收入有關的社會福利。

而目前，在英國的歐盟公民只要是在從事經濟活動，即可申請獲得（低收入或無收入）福利。

英國政府已經根據移民諮詢委員會（MAC）的建議，將希望來英國的技術工人的工資年薪門檻從3萬英鎊降至25，600英鎊（達到這個水平以上按積分獲20分）。

獨立諮詢機構認為，降低門檻將有助於招聘教師和英國全民醫療保健系統熟練的工作人員。

與現行制度不同，申請人也可以交易部分積分，比如年收入低於2.56萬英鎊，但超過2.0480英鎊的人，如果他們有"特定短缺職業"的工作或與工作相關的博士學位，仍然可以申請簽證。

Image caption 英國決定脫歐後，倫敦成為全球投資的一個熱點。

政府表示，移民諮詢委員會將不斷審查人才短缺職業清單。

目前在移民諮詢委員會短缺職業名單上的工作包括土木工程師、醫生、護士、心理學家和古典芭蕾舞演員等。

社會反應

英國工商會對其中一些政府政策建議表示歡迎，但它也表示，一些公司會想知道如何招聘運營業務所需的人員等具體運作細節。

牛津大學移民觀察中心主任桑普森在接受BBC採訪時表示，對於依賴低工資工人的僱主來說，向新制度過渡可能很困難。

皇家護理學院則表示擔心新政策提議不能滿足民眾的健康和護理需求，而英國工會Unison的助理秘書長麥克阿內亞說，這些政策計劃將給護理部門帶來了絶對的災難。

食品與飲料聯合會也表示，擔心麵包師、肉類加工商和製作奶酪和意大利面等食品的工人在新制度下無法滿足移民資格的問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 根據英國政府脫歐後的移民政策規劃，凖備在餐館、酒店、養老護理院和食品加工廠做初級工作的移民，將無法獲得工作簽證。

反對黨工黨影子內政大臣艾伯特批評說，新制度的工資門檻需要眾多的豁免，對於國民醫療保健系統，社會護理和許多私營部門沒有意義。

蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨領袖斯特金表示，政府的移民新政策將嚴重打擊蘇格蘭經濟。

新聞背景分析

BBC英國內政事務記者肖爾

政府提議的移民制度是一種平衡動作，既擴大高技術熟練勞動力的基礎，又同時限制那些尋求低技能工作的人員的流動。

從歐盟以外來到英國的移民會發現，有關規則正在放寬，比如取消技術工人的人數限制或最低工資情況減少。

但對於習慣於在英國和歐洲大陸之間自由流動的歐盟移民來說，新制度將可能讓他們大吃一驚。

歐盟來訪者今後可以免簽證來英國6個月，但他們將無法工作，那些有技能的人必須有一份由英國僱主僱用的工作，並需要跨過最低70分的移民積分門檻。凖備在餐館、酒店、養老護理院和食品加工廠做初級工作的移民，將無法獲得工作簽證。

新體制有一定的靈活性。但問題是，這是否足以防止一些公司勞動力短缺的問題，以及有關公司是否會將業務轉移到其它國家？