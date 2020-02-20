華為美國首席安全官：美國打擊華為砸了自己的腳

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC專訪華為美國首席安全官安迪·帕迪

「如果美國政府繼續打壓華為，這會傷害美國遠多過於其對華為、中國的損害，」華為美國首席安全官安迪·帕迪（Andy Purdy）接受BBC中文獨家專訪時表示。

這樣的表態來自一位華為高管，並不太令人意外。然而，帕迪曾在美國國土安全部和司法部任職，在小布什年代曾是白宮主管網絡安全的高級官員。

作為美國網絡安全曾經的守門人，帕迪在與BBC中文的獨家專訪中，否認美國對華為盜竊知識產權、替北京政府竊聽美國公民等指控。他形容，美國封殺華為對本國的傷害將遠超過中國、華為蒙受的損失，美國此舉猶如搬石頭砸自己的腳。

「地毯式轟炸」

近年來，華為在美國面臨此消彼長的爭議。上周，美國司法部對這家中國電信公司提出新指控，指控其共謀敲詐及合謀盜竊商業機密，稱其數十年來涉嫌偷盜包括天線、機器人技術等美國知識產權。最新起訴書中披露了許多細節，包括一名華為員工曾在貿易展會上公然竊取他人技術，身上佩戴的證件上寫的僱主不是華為，而是拼寫顛倒的「weihua」。

帕迪否認華為涉嫌上述不法行為。「這些指控有的已存在超過20年了。都是舊聞了。」帕迪說。

對於知識產權盜竊、協助伊朗政府監控伊朗民眾等新指控，帕迪回應稱，希望美方盡快將相關證據公諸於眾。

在他看來，美國對華為的指控已超過一般商業糾紛範疇。「他們指控的相關罪名，通常用來起訴有組織犯罪集團。」

用帕迪的話說，美國正採取的策略是「對華為執行地毯式轟炸，在美國和全球範圍內將華為趕盡殺絶。」

圖片版權 Getty Images Image caption 帕迪曾在多家美國媒體上亮相。

華為的後備計劃

去年5月，美國將華為及子公司列入「實體清單」，美國企業必須經過政府批准才可與華為進行交易。目前，華為產品中的半導體元器件有30%來自美國。

禍不單行，華為除了面臨新指控外，還可能需要面對更嚴苛的出口限制，根據媒體報道，特朗普政府將在本月底商議加緊對「實體清單」公司的出口限制，讓華為獲得美國元器件難上加難。

帕迪稱，如果華為再也無法從美國供應商處採購，「我們不會有什麼問題」，因為公司「已在執行後備計劃」。

他表示，華為有替代採購與研發並舉的策略，一方面尋覓可代替美國的新供貨商，另一方面自主研發技術。他透露，繼2019年投資150億美元用於研發，華為今年計劃增加科研投資額至200億美元。

「我們作為世界上第二大的手機生產商，如果被迫不能再用谷歌操作系統，我們也不會有什麼問題，」帕迪表示。在他看來，反而是美國，需要為封殺華為承擔沉重代價。

華為每年從近300家美國企業購買價值110億美元的技術，其中包括軟件與芯片。據帕迪稱，如果華為不能再從美國進貨，四萬個美國工作崗位將受打擊。

圖片版權 Getty Images

但美國官員認為，幾千個工作職位「誠可貴」，國家安全「價更高」。國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）近日說，「中國共產黨與華為之間沒有區別」，他還將華為產品比作「特洛伊木馬」。

在接受BBC中文訪問時，帕迪稱，將採取客觀和透明的措施，證明中國政府未在華為產品中安裝「後門」。關於客戶數據與網絡准入，他則強調華為對此有透明而嚴格的管理。「沒有任何人，包括美國和中國政府，能強迫華為上交我們沒有的數據。」他呼籲美國政府與華為對話，讓行業專家介入來判定華為是否會為美國國家安全帶來威脅。

史無前例的全球游說

美國打擊華為的另一戰線延伸到美國本土之外，華盛頓正強力游說多個傳統盟國，將華為排除在其5G電信系統之外。

美國最親密的盟友英國卻在上月宣佈允許華為參與5G網絡建設，但只限非核心設備。

「英國讓華為參與，因為他們想以證據說話，」帕迪說。

然而，即便是在英國，華為仍被認定為「高風險」供應商，政壇也不乏反對華為的聲音。曾擔任保守黨外交事務委員會主席的圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，主權包括對信息的控制，「如果我們犯錯讓華為運營5G， 真正的代價將在今後顯現。」

被BBC問到只被允許參與英國5G非核心建設、何以算是對華為的肯定時，帕迪回答說：「英國面對美國史無前例的強力游說，仍然決定反抗。」他坦言，英國的決定對華為來說，算不上一場大勝，「而是前進的一小步。」他說，希望以這樣的步伐向世界證明，即使面臨政治壓力，仍可聚焦事實。

在訪問末尾，BBC詢問曾守護美國網絡安全的帕迪，為何他如今認為美國應向華為敞開大門。

他回答稱，希望美國能徵詢全球專家意見，認清什麼是美國繼續領銜世界科技的關鍵。

「我希望美國政府開始思考，如何提升美國，而不是打壓中國和華為。」