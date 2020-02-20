你的器材不支持播放多媒體材料 目擊者用手機錄下的現場視頻

發生在德國西部城市哈瑙（Hanau）的兩起水煙吧槍擊案已造成八人死亡。

警方告訴BBC，槍手在當地時間22:00左右（格林尼治標凖時間21:00）開槍，至少還造成5人受傷。警方補充說，嫌犯在逃，警察正全力追捕。

哈瑙屬於德國的黑森州，位於法蘭克福以東約25公里處。

據當地媒體報道，第一次槍擊發生在哈瑙市中心的一家水煙吧，第二次槍擊發生在哈瑙的Kesselstadt街區。警察和直升機在這兩個地區巡邏警戒。

據當地廣播公司Hessenschau報道，午夜時分，不明數量的持槍者在第一個水煙吧開槍殺死三人，然後開車前往另一家名為Arena Bar & Cafe的酒吧，並槍殺另外五名受害者。

據稱隨後一輛深色車輛開離現場。警方聲明稱，襲擊的動機尚不清楚。

你的器材不支持播放多媒體材料 槍擊案發生後警方在巡邏。

弗裏森納（Can-Luca Frisenna）在其中一個槍擊案現場的便利店工作，他說槍擊發生時，他的父親和兄弟都在該地區。

他對路透社說：「（這）就像電影一樣，就像有人在跟我們開不合時宜的玩笑。我還無法掌握發生的一切。這裏所有同事就像我的家人一樣，他們也無法理解。」

此次槍擊的前四天，德國首都柏林曾發生槍擊案，並造成一人死亡。