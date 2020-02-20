意大利中世紀古鎮狂歡節——柳橙大戰
- 2020年 2月 20日
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每年在西方的「懺悔星期二」（Shrove Tuesday）到來之際，意大利中世紀古鎮伊夫雷亞（Ivrea）的居民都會聚集在中心廣場，互相用橘子打成一團。
今年，柳橙大戰即將再度舉行。在迎接新一屆狂歡之前，讓我們用攝像師安德烈·卡佩羅（Andrea Capello）的作品回顧一下去年的盛況。
所謂「柳橙大戰」（Battle of the Oranges）的起源據說要追溯到中世紀時代，為紀念鎮上的居民從一個邪惡公爵的殘暴統治下解放出來，設立了這個傳統。
傳說中，那個公爵聲稱他有權在年輕新娘的新婚之夜同她們同寢，而當地磨坊主的女兒維奧萊塔（Violetta）拒絶公爵行使這個特權並砍下了他的頭。之後整個鎮上的居民揭竿而起，把公爵的城堡燒作灰燼。
而柳橙大戰代表的便是公爵支持者與維奧萊塔支持者之間的較量。
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