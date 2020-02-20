肺炎疫情：「鑽石公主」號遊輪乘客下船 兩名隔離長者死亡

圖片版權 Reuters Image caption "鑽石公主"號載有3700名乘客和船員，至今累計確診感染人數已超過600。

日本厚生勞動省星期四（2月20日）證實出現首兩名死者，均為80歲以上老人。因為新型冠狀病毒而在日本被全船隔離的「鑽石公主」號遊輪上，數百名病毒檢測呈陰性的乘客開始離船。

日本對此次疫情爆發的應對備受批評。

「鑽石公主」號載有3700名乘客和船員，至今累計確診感染人數已超過600。

日本厚生勞動省星期四（2月20日）證實出現首兩名死者，均為80歲以上老人。官員同時強調對郵輪採取了適當措施。

但在橫濱海港登上「鑽石公主」號的一名日本衛生專家表示，船上的狀況是「一片混亂」。

美國官員指，控制病毒擴散所採取的措施「可能不夠充分」。

乘客則表示，船上隔離的狀況非常艱苦。

船上目前至少已有621名乘客感染了2019新型冠狀病毒（COVID-19），是中國大陸境外最大的一群感染者。

圖片版權 Reuters Image caption 部分乘客開始離船

隨著確診數字持續上升，幾個國家都正在各自將船上的本國公民撤走。

周日（2月16日），數百名美國籍乘客被帶下船，送至隔離營。船上的英國公民則被英國外交事務部告知要留在船上，但預計本周稍後將會有專機抵達撤僑。

船上的一對英國夫婦通過社交媒體定期向媒體記者更新船上的資訊。他們在周三確認，自己在病毒測試中呈陽性。

美國、加拿大、澳大利亞和英國則會將船上的僑民帶回國，然後隔離14天。

船上的恐懼

一些專家對「鑽石公主」號上全船人員隔離的效果提出質疑。

日本神戶大學傳染病學的教授岩田健太郎形容，船上的狀況是「完全不符合傳染病管控」規則。

岩田教授在登船檢察之後，在YouTube上發佈了段視頻，稱他所見的隔離措施根本不能將感染者和未被感染者區別開來。

他報告了如下狀況：

乘客和船務人員在本應是無感染的綠區和有感染的紅區之間可以自由來回走動

人們會在一起吃飯，並且一同使用起居空間

沒有穿著保護衣，包括醫護人員也是如此

船上沒有專業的傳染病管控專家

這名專家表示，他在這艘船上，比起他過去在埃博拉（Ebola，伊波拉）病毒爆發的非洲和在「沙士」（SARS）非典型肺炎時期的中國工作時，更加擔心受到感染。

美國衛生官員也對日本官員採取的措施提出了批評。

「（隔離措施）可能並不能有效阻止船上人員之間的傳染，」美國疾病控制中心（CDC）警告說。

「船上那些新增感染的比率，特別是在沒有症狀的人中間的，表明了一種持續的風險，」美國疾控中心在一份聲明中說，並指已經對"全體乘客和船員"施加了旅遊禁令，禁止他們入境美國。

日本官員則為自己的做法辯護，聲稱大部分的感染很可能是在隔離措施之前發生的。

圖片版權 Reuters Image caption 據來自中國疾病預防控制中心的數據顯示，超過80％的病例為輕度，患病者和老年人的風險最高。

下船的人將面對什麼？

大約有500人檢測呈陰性並且沒有任何症狀，他們在周三下船，之後幾天還會有更多人陸續離開「鑽石公主」號。

BBC記者勞拉·比克（Laura Bicker）在橫濱海港報道指，下船的乘客直接登上等候他們的擺渡車和出租車。

日本衛生部門稱，這些乘客將會被允許重新開始正常生活，但還是會在數天后聯繫他們，了解其健康狀況。

那些檢測呈陰性但是曾與受感染者共用過船艙的人，將會留在船上繼續隔離。

我們的記者表示，船上乘客來自50個不同國家，令外界擔心這艘船可能變成新一輪全球爆發的源頭。

韓國在周三報告了15宗新增病例。該國表示，將會禁止來自「鑽石公主」號的任何外籍乘客入境韓國。

遊輪是如何陷入這場危機的？

該遊輪是在2月初於橫濱被隔離，因為之前在香港從遊輪下船的一名男子被發現感染了新型冠狀病毒。

乘客一開始是被單獨隔離在自己的客艙裏，之後被允許零星地走出船甲板。

雖然有隔離措施，但是在新型冠狀病毒檢測當中呈陽性的人數還是一天天地迅速增加。

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據中國在上周四公布的官方數據，2019新型冠狀病毒已經在中國造成2100人死亡。

在中國大陸，目前有超過7.5萬宗確認病例，在其他國家則超過1000人。

韓國報告了31宗新增個案，令該國的總病例人數增加到82人。

伊朗表示，在庫姆市有兩名感染病毒的人死亡，是中東地區的第一宗新冠肺炎死亡報告。

周三，香港方面表示，一名感染病毒的70歲男子成為該地區第二宗死亡病例。法國、日本、菲律賓和台灣則各有一宗相關死亡個案。

周一，中國公布了一份對4.4萬宗確診病例進行的詳細研究報告，顯示大部分致命個案都是發生在病患和長者中間。