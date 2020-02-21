美國不再視中國為「發展中國家」 中國賺面子丟實惠

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在美國眼中，中國將不再是一個發展中國家。

美國貿易代表辦公室2月18日宣佈，更新其認定為「發展中國家」的名單，將中國、香港、印度等25個經濟體排除在外。

取消差別化貿易待遇

在世貿組織的規定中，發展中國家可享受特殊差別化待遇，在消除關稅壁壘的速度和幅度，以及在判定傾銷的標凖上，要求都比發達國家低。

美國此舉的原因之一是相關法律在1998年制定，已經「過時」，而當前這些國家可借由「發展中國家」的認定進行不公平的出口補貼，從而傷害美國的產業。

這意味著，美國在與這些國家進行貿易時，將不再認可這25個經濟體享受的待遇，而且針對它們進行反補貼調查時門檻更低。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國製造2025規劃涉及的信息技術產業等十個產業。

發展中國家的好處

在中國看來，並沒有因為從「發展中國家」到「發達國家」而歡欣鼓舞。雖然中國已經是全球第二大經濟體，但中國依然堅持「發展中國家」的自我定位。

中國外交部長王毅此前在歐洲稱，中國確實仍然是一個發展中國家。儘管經濟總量已達世界第二，但人均GDP僅為美國的1/6、歐盟的1/4……要求一個剛發展幾十年的國家同發展了幾百年的國家「對等」，這本身就是一種「不對等」。

在國際貿易中被視為發展中國家，有著切實的利益。

2001年，中國加入世貿組織時，人均GDP還不到1000美元，因此可享受發展中國家的待遇——進口關稅平均為14%，高於發達國家的7%；過渡期在4至8年，長於發達國家的2年；享受比發達國家更低的判定傾銷的標凖等。

而補貼問題是美國對中國的主要指責之一，其中最受矚目的就是「中國製造2025」計劃。

在上個月簽署的中美貿易第一階段協議中，並未涉及補貼的問題。未來中美將進行的第二階段協議談判，涉及的內容將包括補貼，以及對高端製造業的產業政策。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國製造2025

認定標凖

特朗普在今年1月出席達沃斯論壇時稱，「中國被當做發展中國家，印度也被當做發展中國家，可我們就不被當做發展中國家。就我而言，我們也是個發展中國家。」

那麼究竟如何認定一個國家是否為發展中國家？

發展中國家的概念是相對於發達國家而言。世貿組織並沒有認定發展中國家的標凖，但在事實上，綜合了世界銀行和聯合國開發計劃署的認定標凖。

世界銀行人均國民總收入（人均國民生產總值，GNP）超過某一標凖就被認定為高收入經濟體。2018年，這一標凖為12355美元。這一年，美國人均國民總收入將近6.3萬美元，香港為5萬美元，韓國達到3萬美元，中國為9471美元，按照上述標凖中國並未達到高收入國家的門檻。

然而，高收入國家不代表就是發達國家，因為盛產石油的海灣國家，雖然人均收入高，但社會發展、工業化水平、教育水平等都不高，無法入列發達國家。

因此，聯合國開發計劃署在1990年提出人類發展指數，綜合衡量各成員國經濟社會發展水平。

人類發展指數以「平均壽命、受教育年限和人均國民總收入」三項基礎變量，計算得出，當該指數超過0.8時，一般被認為發達國家。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在今年1月出席達沃斯論壇時稱，「中國被當做發展中國家，印度也被當做發展中國家，可我們就不被當做發展中國家。就我而言，我們也是個發展中國家。」

這項指標中，中國2019年達到0.758，全球排名85位。香港和新加坡則都進入前十，分別得分0.939和0.935，排名第四和第九。

被美國排除出發展中國家名單的經濟體，除了中國，還有香港、印度、新加坡、韓國、南非、越南、泰國、巴西、阿根廷、馬來西亞、哈薩克斯坦，以及阿爾巴尼亞、亞美尼亞、保加利亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞、印度尼西亞、吉爾吉斯坦、摩爾多瓦、黑山、北馬其頓、羅馬尼亞、烏克蘭。

在這些經濟體中，有些按照世行標凖和聯合國標凖，都已屬高收入之列，比如新加坡、香港、韓國等。

其中，按照聯合國標凖，人類發展指數超過0.8的有阿根廷、哈薩克斯坦、保加利亞、黑山、羅馬尼亞、馬拉西亞。

而中國、印度、越南等國都不符合。

不過，美國前十大貿易赤字來源國中的五個「發展中國家」——中國、越南、馬來西亞、印度、韓國——此次都「榜上有名」。