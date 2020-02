肺炎疫情 韓國出現超級傳播事件 群聚性感染

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 衛生防疫部門在韓國大邱新天地教會教堂及周邊地區進行消毒工作

韓國總統文在寅周四(2月20日)致電中國國家主席習近平對中國肺炎疫情表示慰問的同一天,韓國境內新增了53例新型冠狀病毒感染確診病例。

讓外界最為關注的是,韓國約100例確診病例中,有將近一半與大邱新天地教會(The Shincheonji)有關。

據韓聯社報道,該教會累計出現了43例確診病例,其中可能還包括一例超級病毒傳播者。

如果不把郵輪上的病例算為日本總病例,則韓國成為累計確診人數僅次於中國的疫區。

韓國總統文在寅在與習近平的電話中表示,中國有較多的臨牀經驗,若能與韓國防疫部門共享,一定能對防疫起到作用。

而中國國家主席習近平則承諾,將同包括韓國在內的各國加強溝通合作,共同應對疫情。

圖片版權 Google

截至周四,中國境內近75000人感染,2118人死亡。

群聚性感染

韓國衛生防疫部門認為,確診的第31例患者--一名61歲女性,很可能是超級病毒傳播者。在周四上午確診的30個病例中,共有23人與她在大邱新天地教會有過接觸;下午確診的病例中,也有5人與她有關。

韓國衛生防疫部門認為這是群聚性感染,要求新天地大邱教會約1000名教徒居家隔離。

大邱市位於韓國東南部,人口約250萬。

新天地教會的全稱是新天地耶穌教見證賬幕聖殿(Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony),總部設在韓國京畿道果川市。

2014年,韓國基督教監理會認定新天地教會是以基督教為幌子的邪教。

新天地教會表示,已經關閉了大邱的教堂,在其他地區的教會活動也改為通過網絡進行。

大邱市市長表示,現在到了前所未有的危機關頭,督促市民留在家中。法新社報道說,在附近的美軍基地指揮官也發出了命令,限制人員出入。

新天地教會來歷

圖片版權 Getty Images Image caption 出生於1931年的李萬熙現年88歲,自稱是《聖經》中提到的神應許的牧者