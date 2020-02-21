圖片版權 Reuters Image caption 抗議者向車輛投擲石塊。

烏克蘭一個城鎮的數十名抗議者襲擊了一輛巴士，車上搭乘的是因為肺炎疫情從中國的撤離回國的人。

撤離人士被送到位於波爾塔瓦中部地區諾維桑扎裏（Novi Sanzhary）的一所醫院，在那裏他們將被隔離14天。

許多居民擔心這種病毒可能在當地傳播，這座小鎮擁有1萬人口。

烏克蘭總統沃倫米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）敦促示威者表現出同情心，團結一致並謹記「我們都是人類」。

周四（2月20號）早些時候，有45名烏克蘭人和27名外國人從武漢飛抵烏克蘭東部的哈爾科夫（Kharkiv）。

然後有六輛巴士將它們載到到諾維桑扎裏的醫院，在那裏示威者對著巴士點燃篝火和投擲石頭。

烏克蘭安全部門稱，有據稱來自衛生部的假消息指撤離中國的回國人員中有人感染了病毒。安全部門正在對此進行調查。

圖片版權 Reuters Image caption 警方封鎖了前往隔離點的道路。

圖片版權 Reuters Image caption 幾十名當地居民周四舉行了抗議活動。

該國衛生部表示，巴士上沒有任何乘客染病。烏克蘭的外交官補充說，三名烏克蘭人和一名哈薩克斯坦居民被留在中國，因為他們的報告有發燒跡象。

烏克蘭總理洪查克（Oleksiy Honcharuk），衛生部長史卡拉斯克（Zoriana Skaletska）和內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）都前往這座城市，試圖緩解緊張局勢。

在當地媒體發佈的視頻中，阿瓦科夫對抗議者說：「我們不是在談論感染者，我們是在談論健康的人。」

但一個人立即回應他說：「只是到目前為止。」

圖片版權 Reuters Image caption 烏克蘭總理等試圖緩和這場衝突。

烏克蘭總統澤連斯基（Zelensky）在一份聲明中敦促烏克蘭人表現出同情心，避免抗議。

他說：「大多數乘客都是30歲以下的人。對於我們許多人來說，他們幾乎就像孩子一樣。」

「但是，我還要提到另一種危險：忘記我們都是人類，我們都是烏克蘭人的危險。我們每個人，包括那些在武漢的人。」

新冠病毒確診病例已超過7萬，死亡人數超過2000，絶大多數發生在中國。