特朗普前顧問斯通獲刑40個月 偏見與威脅影響判決？

圖片版權 Getty Images Image caption 羅歇·斯通（Roger Stone）周四（2月20日）被法官判處40個月監禁。

美國總統特朗普前顧問羅歇·斯通（Roger Stone）周四（2月20日）被法官判處40個月監禁。

去年11月，今年67歲的斯通被裁定7項罪名成立，包括向國會撒謊、妨礙司法公正和干擾證人。

法官稱，斯通曾經威脅她。美國總統特朗普則認為，判決不公平。

斯通是因美國司法部調查特朗普「通俄門」而被定罪的第6名特朗普助手，美國司法部調查發現俄羅斯試圖在2016年為特朗普助選。

斯通為何被定罪？

斯通因試圖聯繫維基解密一事向美國眾議院情報委員會撒謊，因此被判罪。維基解密曾披露特朗普2016競選總統對手希拉里·克林頓的一批郵件，對她的競選造成很大打擊。

美國情報官員得出的結論是，這些信息是被俄羅斯黑客竊取的。

斯通在監禁後還需要度過兩年行為觀察期（probation），他還被罰款兩萬美元，並必須為社區服務250個小時。斯通的判決結果少於檢方最初建議的7至9年刑期。

斯通自20世紀70年代就開始與共和黨人共事，他的背上還刻有美國前總統理查德·尼克松的紋身。

90年代，斯通曾擔任特朗普賭場生意的說客，之後也曾幫助特朗普參與2000年總統競選，但以失敗告終。根據網飛紀錄片《快找羅傑·斯通》，斯通曾鼓勵特朗普再度競選。

法官說了什麼？

法官傑克遜（Amy Berman Jackson）周四（2月20日）在華盛頓法庭上稱，斯通對她有「威脅和恐嚇行為」。

她說，去年斯通在社交媒體上發佈了一張照片，照片中她的頭旁邊有一個槍的十字瞄凖線。她認為，斯通「完全知道自己在做什麼」。

圖片版權 Instagram Image caption 斯通聲稱，他覺得那是凱爾特十字架

斯通聲稱，他覺得那是凱爾特十字架。但傑克遜認為，這是司法規則無法容忍的，法院不能坐視不管。

傑克遜還表示，斯通「不是因為支持總統而被起訴，而是因為替總統掩蓋真相」，「對被告好戰行為的失望及厭惡應當超越黨派」。

傑克遜說，圍繞此案的政治因素並沒有影響她的最終決定，「真相仍然存在，真相仍舊重要」。

什麼政治因素？

檢察官上周建議判決斯通7至9年監禁後，特朗普發推特稱刑期「糟糕且不公平」。

美國司法部隨後迅速表示，計劃減少斯通的刑期。這導致該案的4名檢察官全部辭職，其中一人完全離開了司法部。

傑克遜周四稱，司法部的介入「史無前例」。

斯通的律師怎麼說？

斯通的律師金斯貝格（Seth Ginsberg）稱，儘管他的當事人給人的印象是一個「骯髒的騙子」，但他是一個有信仰的人，也很顧家。

他說：「事實上，斯通顯示不僅是公眾人物，也是一個普通人。」

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金斯貝格認為，斯通不應被判入獄。

斯通拒絶在周四的聽證會上發言，他戴著墨鏡和黑色帽子，在妻子、家人和朋友的簇擁下走進法院。他經過一些抗議者身邊，其中一名抗議者大叫「叛徒」。

特朗普如何回應？

判決發佈後，特朗普表示，未打算立即赦免斯通，但表示「在某個時候我會作出決定」。

特朗普說：「我很想看到羅歇被宣判無罪，我也很想看到這件事發生，因為我個人認為他受到了不公平的對待。」

圖片版權 Getty Images Image caption 斯通曾幫助特朗普在2000年競選總統

「我認為，陪審團的女陪審員有問題，」他說，「她是反特朗普的活動人士。」

特朗普明顯指的是哈特（Tomeka Hart），哈特是一名前民主黨國會議員候選人，她公開表示自己是陪審團團長。另一名陪審員則否認偏見導致對斯通做出有罪判決。

斯通計劃就他所認為的偏見行為提起上訴。