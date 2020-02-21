肺炎疫情：韓國增100確診病例 當局採取緊急措施

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 衛生防疫部門在韓國大邱新天地教會教堂及周邊地區進行消毒工作

韓國政府周五（21日）下午更新冠肺炎確診人數，較昨天下午大增100例，總計達204例，其中與新天地教會相關確診人數達到128例，超過6成。

讓外界最為關注的是，韓國例確診病例中，有將近一半與大邱新天地教會(The Shincheonji)有關。

如果不把郵輪上的病例算為日本總病例，則韓國成為累計確診人數僅次於中國的疫區。

總理鐘錫均說，由於新增加100確診病例，現在疫情形勢緊急。

韓國東南部的大邱受新型冠狀病毒疫情衝擊，出現大規模集體感染，成為韓國疫情最嚴重的城市。

大邱新天地教會更成為病毒溫牀，大約9000名成員被告知要進行自我隔離。

大邱和清道等南部城市被宣佈為「特別管理區」。 現在大邱的街道很少看到行人。

韓國軍中3名士兵確診病例，所有軍事基地都處於緊急封閉狀態，並上調危險等級。

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群聚性感染

韓國衛生防疫部門認為，確診的第31例患者--一名61歲女性，很可能是超級病毒傳播者。在周四上午確診的30個病例中，共有23人與她在大邱新天地教會有過接觸；下午確診的病例中，也有5人與她有關。

韓國衛生防疫部門認為這是群聚性感染，要求新天地大邱教會約1000名教徒居家隔離。

大邱市位於韓國東南部，人口約250萬。

新天地教會的全稱是新天地耶穌教見證賬幕聖殿（Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony），總部設在韓國京畿道果川市。

2014年，韓國基督教監理會認定新天地教會是以基督教為幌子的邪教。

新天地教會表示，已經關閉了大邱的教堂，在其他地區的教會活動也改為通過網絡進行。

大邱市市長表示，現在到了前所未有的危機關頭，督促市民留在家中。法新社報道說，在附近的美軍基地指揮官也發出了命令，限制人員出入。

新天地教會來歷

圖片版權 Getty Images Image caption 出生於1931年的李萬熙現年88歲，自稱是《聖經》中提到的神應許的牧者