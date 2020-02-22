圖片版權 XINHUA Image caption 患者在武漢體育中心方艙醫院休息

2020年2月第三周，持續了近兩個月的肺炎疫情，至今仍蔓延。各國開始從「鑽石公主號」郵輪撤僑，然而在韓國等地有新的疫情事件發生。此外，中國驅逐3名《華爾街日報》駐北京記者，掀起漣漪。最後，BBC中文專訪華為美國首席安全官安迪·帕迪（Andy Purdy），他批評美國對華為的防堵，最後會傷害美國自身利益。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.肺炎疫情：模糊不清的「零號病人」與病毒來源爭議

圖片版權 Getty Images

中國正在努力遏制新冠病毒肺炎的蔓延，但這場疫情究竟從何而起仍迷霧重重。一名曾參與救治目前公眾所知的首例新冠病患的醫生對BBC說，這名病患是一名70多歲患病在家的腦梗塞患者。這是該名早期病患的信息首次獲得公開。他被認為於12月1日發病，比武漢官方此前通報的12月8日發病的患者提早了近一周。值得關注的是，他沒有華南海鮮市場的暴露史。

武漢華南海鮮市場內的野生動物交易一直被懷疑是導致疫情的罪魁禍首，但這名老人的經歷正為該結論帶來挑戰。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情下的武漢倖存者：看到太多悲慘事 自己是不幸中之大幸

2.肺炎疫情：「鑽石公主號」乘客下船 兩名隔離長者死亡

圖片版權 Reuters Image caption 「鑽石公主」號載有3700名乘客和船員，至今累計確診感染人數已超過600。

日本厚生勞動省2月20日證實船上出現首兩名死者，均為80歲以上老人。因為新型冠狀病毒而在日本被全船隔離的「鑽石公主號」郵輪上，數百名病毒檢測呈陰性的乘客開始離船。

日本對此次疫情爆發的應對備受批評。

這艘郵輪上載有3700名乘客和船員，至今累計確診感染人數已超過600。但在橫濱港登上「鑽石公主號」的一名日本衛生專家表示，船上的狀況是「一片混亂」。美國官員指，控制病毒擴散所採取的措施「可能不夠充分」。乘客則表示，船上隔離的狀況非常艱苦。

你的器材不支持播放多媒體材料 鑽石公主號郵輪的檢疫問題引起醫學界討論強制隔離涉及哪些道德問題。

3.台灣人哭訴悲慘經歷：揭開東南亞博彩業的神秘面紗

圖片版權 Joseph Vidal/Senate PRIB Image caption 在菲律賓從事網絡博彩業的台灣女子賴羽倩，2月12日在鏡頭前聲淚具下，向當地媒體揭露她求職的悲慘經歷。

在菲律賓從事網絡博彩業的台灣女子賴羽倩，2月12日在鏡頭前聲淚具下，向當地媒體揭露她求職的悲慘經歷。東南亞早已成為中國人離岸博彩業的基地，這些「海外網絡賭場」的業務皆面向中國顧客，員工則從中國、台灣招募而來。

賭博在中國及台灣並不合法，許多招聘網站會以「在線遊戲公司」的名目，招募客服人員或工程師，賴羽倩就是在不知情的情況下，一腳踏進俗稱「菠菜」的博彩業。

4.中國驅逐美國《華爾街日報》記者的時機與世界輿論

圖片版權 Getty Images Image caption 《華爾街日報》創辦於1889年，隸屬新聞集團旗下的道瓊斯公司，是美國頗有影響力的報紙。

中國外交部周三（2月19日）宣佈，從即日起吊銷美國《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 三名駐北京記者的記者證，並限定他們5天內離境。

中國外交部發言人在宣佈這一驅逐令時解釋稱，《華爾街日報》2月3日刊發美國巴德學院教授沃爾特·羅素·米德（Walter Russell Mead）的評論文章時，用了《中國是真正的「亞洲病夫」》這種「帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨」。

道瓊斯公司總裁兼《華爾街日報》社長威廉·劉易斯（William Lewis）所發的聲明表示，「對中國的這一決定非常失望」，並強調說，該報的「新聞部門與評論部門之間是完全分開沒有關聯的」。

5.美國不再視中國為「發展中國家」 中國賺面子丟實惠

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在今年1月出席達沃斯論壇時稱，「中國被當做發展中國家，印度也被當做發展中國家，可我們就不被當做發展中國家。就我而言，我們也是個發展中國家。」

在美國眼中，中國將不再是一個發展中國家。美國貿易代表辦公室2月18日宣佈，更新其認定為發展中國家的名單，將中國、香港、印度等25個經濟體排除在外。在中國看來，並沒有因為從發展中國家到發達國家而歡欣鼓舞。雖然中國已經是全球第二大經濟體，但中國依然堅持發展中國家的自我定位。

6.華為美國首席安全官：美國打擊華為砸了自己的腳

「如果美國政府繼續打壓華為，這會傷害美國遠多過於其對華為、中國的損害，」華為美國首席安全官安迪·帕迪（Andy Purdy）接受BBC中文獨家專訪時表示。這樣的表態來自一位華為高管，並不太令人意外。然而，帕迪曾在美國國土安全部和司法部任職，在小布什年代曾是白宮主管網絡安全的高級官員。作為美國網絡安全曾經的守門人，帕迪在與BBC中文的獨家專訪中，否認美國對華為盜竊知識產權、替北京政府竊聽美國公民等指控。