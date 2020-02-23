新型冠狀病毒疫情：韓國一日內確診感染人數翻倍

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韓聯社報道，周日（2月23日）截至下午，該國已經新增確診感染病例169宗，總確診人數達到602人，死亡人數則增加至五人。

韓國官員在周六下午曾表示，周五至周六有229宗新增確診感染病例，令韓國總感染人數增加至433人。

韓國總理丁世均在一次電視講話中形容，目前狀況很「嚴酷」。

韓國當局指，新增病例當中有很多都與一家醫院以及東南部城市大邱附近的一個宗教團體有關。

韓國目前已有五人死於新型冠狀病毒，外界擔心這個數字會增加。

大邱以及附近的清道郡——即醫院所在的地方——已經被劃為「特別照顧區域」，大邱的街道據稱大都空無一人。

截至周六午夜時分，中國有76288宗確診感染病例，2345宗死亡病例，而韓國則是中國以外確診感染病例最多的國家。此外，在日本港口停靠的「鑽石公主」號遊輪則已有超過600宗確診病例。

中國衛生部門在周六報告的新增感染病例及死亡人數有所下降。

武漢疫情防控指揮部則在周六發佈通告，新型冠狀病毒肺炎患者在康復出院後，仍須繼續到指定場所再實施14天的隔離觀察。

世界衛生組織總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，有一部分的新增病例與中國或者其他確診病例沒有清晰的關聯，這一點令人關注。

他表示，現在最大的擔憂將是那些醫療體系較弱的國家，特別是一些非洲國家。

世衛表示，在中國境外，有26個國家合計1200多宗確診病例，至少有8人死亡。

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其他最新進展：

32名來自英國和其他歐洲國家的遊輪乘客從日本回國後，正在英格蘭西北部被隔離當中 從韓國抵達以色列的飛機當中，有大約200名非以色列人被該國拒絶入境，乘原機返回首爾；機上21名以色列人入境後則被隔離。以色列在周五發現第一宗確診病例之後，於周六暫停所有來自日本或韓國的航班。 意大利已經報告國內第二宗死亡病例——死者是一名居住在北部倫巴底大區的女子；此前一天，一名78歲的男子成為意大利第一宗死於新型冠狀病毒的病例。該國目前有超過79宗確診病例。 伊朗報告了第六宗死亡病例，並下令關閉14個省的所有學校、大學和文化中心。該疫情的爆發集中在聖城庫姆，不過官員警告說，病毒有可能已經擴散到"伊朗的所有城市。

最先於中國湖北省發現的新病毒，能引發呼吸道疾病，世衛官方將它命名為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

圖片版權 AFP Image caption 韓國清道郡的大南醫院須將一些病人轉移到其他醫療機構

韓國疫情「進入嚴酷階段」

在周六，韓國的醫療部門官員先是公布有142宗新增病例，幾小時後又宣佈增加了87宗。

韓國疾病控制及預防中心（KCDC）發表的一份聲明說，新增的229宗病例當中，有95個是與清道郡的大南醫院有關。該醫院專門照顧老年長者以及精神病患。該醫院目前已有114宗確診病例，其中有9人是工作人員，102人是病人。

韓國衛生與福利部副部長金剛理說，這場疫情目前已經進入「一個嚴重的新階段」。

他表示，該醫院內大多數確診病例都是因為精神病入院的。他還補充說，其中一些病例「並沒有確切的流行病學關聯」，就是說並不清楚他們是如何接觸到病毒的。

韓聯社報道稱，上周三，該醫院一名63歲的男子死亡，而另一名從大南醫院轉走的病人則於周五在釜山死亡。

在全國講話中，丁世均總理呼籲韓國民眾盡量避免大規模聚會，包括宗教活動。

「政府相信，2019冠狀病毒疾病疫情正在進入一個嚴酷的階段，政府正在盡一切努力阻止它的擴散，」丁世均說。

他還表示，政府會對任何囤積口罩或者仍然參與大型集會的人採取行動。

韓國疾控中心表示，62宗新增病例與大邱一個名為新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）的基督教分支有關。

當局特別指出，該分支有大量成員在1月31日至2月2日曾出席過教會創始人兄弟的葬禮。

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疾控中心指，已經要求9336名新天地教會成員自我隔離，其中500人正在接受新型冠狀病毒測試。

世衛已派團隊至武漢

周六在一場面向非洲聯盟的簡報會上，譚德塞博士稱，世衛正在與非洲各國政府合作，培訓數千名衛生醫療人員，並提供設備來發現和治療受感染的人。

「我們最擔心的仍然是COVID-19在那些醫療系統較弱的國家擴散，」他說，「我們正在很努力地幫助非洲國家凖備應對可能到來的病毒。」

譚德塞博士指，一些國家，比如剛果民主共和國，正在借用測試埃博拉（Ebola，伊波拉）病毒的經驗來檢測新型冠狀病毒。

「這是一個很好的例子，在醫療衛生體繋上的投入可以換來醫療衛生上的保障，」他說。

世衛的一個專家團隊在周六前往中國武漢。

圖片版權 AFP Image caption 鑽石公主號上的乘客最少要到2月18日才能完成隔離觀察期。

遊輪乘客回國後再受隔離

停靠在橫濱的「鑽石公主」號遊輪上，病毒測試呈陰性的乘客完成船上14天隔離後下船。

不過，有官員表示，18名離船的美國人卻在返回美國之後病毒測試呈陽性。目前已經有超過300名美國公民在下船後抵達了美國。

有超過150名澳大利亞公民離船之後抵達了達爾文港，他們將會在那裏再經過兩周的隔離。

澳大利亞官員在周五表示，抵達達爾文港時，有六人報稱身體不適，並立即進行了病毒檢測。其中兩人在測試中呈陽性，而他們在離開已經之前的測試是呈陰性。

船上的第一批香港人也已經飛回港，他們同樣也會接受14天的隔離。