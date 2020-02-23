肺炎疫情：病來如山倒 意大利當局封城抗疫

圖片版權 EPA Image caption 意大利北部新冠肺炎病毒疫情爆發，兩人死亡，政府在12個市鎮封城防疫，沒有特別通行證不允許進出。

新冠肺炎病毒（COVID-19）似乎已經攻陷歐洲國家意大利，該國由此成為歐洲新冠疫情最嚴重的國家和亞洲以外確診患者最多的國家，目前已經有兩人死亡，政府在12個市鎮採取嚴厲封城防疫措施。

根據該計劃，意大利對北部倫巴第和威尼托（Lombardy and Veneto）兩個地區的十幾個市鎮施行了隔離封鎖，沒有特別通行證都不允許進出該地區。

當局要求當地大約5萬居民呆在家中。米蘭宣佈學校停課一周 。

據意大利媒體最新報道，該國目前已經至少有133個確診病例，兩名意大利公民死亡。

昨天（22日），意大利還只有79人感染，速度發展之快，不容樂觀。

另外，在由英國專機接回的鑽石公主號郵輪上的32名英籍和愛爾蘭籍乘客中，4人新冠病毒測試為陽性。這使得在英國確診的新冠病毒病例總數達到13例，但早些時候其中8例已經治癒出院。

封城舉措

面對病例激增，意大利政府採取了前所未有的封城措施。意大利總理朱塞佩·孔特（Giuseppe Conte）周六宣佈緊急計劃。

根據該計劃，意大利要求北部倫巴第和威尼托兩個地區的大約5萬多居民呆在家中。

圖片版權 EPA Image caption 意大利總理孔特主持召開緊急會議，宣佈對病例集中的市鎮採取進出交通限制，並在這些區域暫停生產、公眾集會及教學體育等活動，以阻止病毒進一步傳播。

孔特說，任何人如果沒有特別許可都不能擅自進出該地區，該地區已經成為意大利疫情的重災區。

與此同時，該地區的所有學校和體育活動都被叫停，其中包括本來要在周日（2月23日）舉行的幾場意甲足球比賽。

意大利當局表示， 如有必要，警察和武裝部隊將有權確保封鎖防疫措施的執行。

意大利當局擔心病毒已經擴散，遠遠超越了倫巴第和威尼托地區，並使疫情難以控制。

倫巴第首席衛生官員蓋列拉（Giulio Gallera）表示， 這一病毒的傳染性和毒性都相當強。

肺炎疫情新特點

從去年12月出現的新冠病毒目前在中國已經造成2445人死亡，中國確診的總病例數已經達到77048例。

目前，全球共32個國家和地區已經發現確診病例 ，病例高達1500人以上，並造成20多人死亡。

但是，這裏值得注意的一個現象是，在中國以外出現的一些新冠感染病例似乎跟中國以及已經確診的病例沒有任何聯繫，而且這樣的病例仍在持續上升， 這種情況也讓世界衛生組織（WHO）感到擔憂。

以意大利為例， 他們目前似乎找不到所謂第一位死亡病例的傳染源。關於新冠病毒的許多問題，目前仍沒有找到答案。

世衛組織總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，他們最擔心的是那些醫療體系比較薄弱的國家，特別是非洲的一些國家。

韓國目前確診病例已經超過600個，並有5人死亡，成為繼中國以及鑽石公主號郵輪以外感染最多的地方。

據韓聯社報道，韓國總理丁世均表示，政府將把新冠病毒感染病例劇增的大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區，並果斷採取相關措施防控疫情。

圖片版權 Reuters Image caption 英國從鑽石公主號上接回的30名英國公民和2名愛爾蘭公民周六抵達英國。周日其中4人新冠病毒測試為陽性。

韓國東南部的大邱受新型冠狀病毒疫情衝擊，出現大規模集體感染，成為韓國疫情最嚴重的城市。

其它發展

由英國專機接回的滯留在鑽石公主號郵輪上的32人已經抵達英國，並在英格蘭西北地區接受14天的隔離觀察。周日（23日），其中4人新冠病毒測試為陽性。

以色列拒絶讓一架來自韓國班機上的200名非以色列公民登陸，這些人隨後被以色列當局送回首爾，只有機上的12名以色列人允許下飛機，接受隔離。

伊朗已經證實有5人死於新冠肺炎。 伊朗命令關閉14個省的學校、大學以及文化中心等，以阻止疫情的傳播。

感染新冠病毒後通常會出現發燒，疲勞和乾咳等症狀。

根據現有資料，死於該病毒的人比例似乎很低，大多數人只出現輕度症狀並能完全康復。

圖片版權 EPA Image caption 意大利醫護人員也開始了緊張的救治防疫工作，當局說，需要的話將調集警察和武裝部隊確保封鎖防疫措施的執行。

總的來說，大約80.9％的病例屬於輕度，13.8％為嚴重（severe），危重（critial）病例則佔4.7％。

全球新冠、薩斯和中東呼吸綜合徵疫情死亡和感染人數比較

感染病例：

新冠肺炎，78879

薩斯（又稱沙士或非典）8089

中東呼吸綜合症2494

死亡病例：

新冠肺炎 2464

薩斯 774

中東呼吸綜合症858

來源：世界衛生組織，2月22日數據