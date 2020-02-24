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美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）接受媒體採訪時表示，中國若武力犯台，美方不會袖手旁觀。另外他也稱，當選總統後，會和朝鮮領導人金正恩見面，他說：「與對立的人會晤，對我來說，不是一件壞事。」

美國學者分析，桑德斯的表述明顯親台，但真實立場仍有待其外交政策正式出台。對於其論述與美國對台海問題採取的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策是否一致，學者則持不同看法，但皆認為外交政策不太能左右美國大選。

有中國學者對桑德斯看似友台的表述不以為然，並認為他的發言完全出自選舉考量，希望透過「選舉語言」刺激美國內部的反中情緒，吸引選民關注，更擔心台灣當局借此挑釁中國，與北京對立。

桑德斯2月22日在美國民主黨總統初選內華達州黨團會議中大勝，聲勢持續領先，大幅提升他初選出線的可能性，若未來代表民主黨參選，將與現任美國總統特朗普角逐總統大位。

若中國侵台「不會袖手旁觀」

美國電視節目「60分鐘」（60 Minutes）播出桑德斯專訪，當他被問及中國若武力犯台，美國是否會有軍事回應時，桑德斯不假思索給予肯定答案。

他說：「確實會，我認為我們要向世界各國表明，我們不會袖手旁觀，讓侵犯的事情發生，絶對不會。」

桑德斯在節目中被主持人問及有關出動美軍的看法時表示，若對美國人和美國的盟友構成威脅，他願意採取軍事行動。並稱「堅信美國應與其他國家結盟，而非單打獨斗」。

此外，他還表示，希望盡可能減少使用武力。但強調「美國有世界上最好的軍隊」。

桑德斯曾多次強調，軍事行動應當是最後手段，2016年總統初選中，桑德斯在美國對台灣軍售岸的法案中，投下了反對票，對照如今相對友台的言論，立場似乎有所轉變。

美國費城智庫外交政策研究所亞洲計劃主任戴傑（Jacques deLisle）向BBC中文表示，就他的理解，桑德斯稱」若中國武力犯台，不會袖手旁觀"的說法是指，美方認為，中國在未受到挑釁的情況下對台灣動武，美國就會為台灣出面進行干預。

他說：「美國是支持未在兩岸關係上，破壞和平或挑起戰爭的一方。」換句話說，美國是支持未主動挑起兩岸危機或衝突的一方，這與美國長期對台海問題一貫採取的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策一致。

圖片版權 Pentagon Image caption 2018年據報飛越台海中線的是中國大量裝備的"殲-11"戰機（圖為殲11B資料圖）。

圖片版權 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台灣軍方2018年公布的數據指出，一年多以來，中國軍機已經頻繁繞台飛行高達23次（台灣國防部資料圖片）。

不過，有美國學者持不同看法。

美國台海問題專家、哈佛大學台灣研究小組主任戈迪溫（Steven Goldstein）認為，桑德斯的發言與美國的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策相左。

他通過郵件向BBC中文指出，《台灣關係法》規定，在對台灣和美國利益構成威脅的情況下，總統和國會可以進行磋商，但不需要「干預」。該法只允許向台灣出售防禦武器以及維持其軍事力量以維護和平與穩定。

戈迪溫不知道為何桑德斯要在這個時候，在台海問題上表示立場。但他認為，在美國許多出台許多支持台灣的政策，且和美中關係日趨困難的大背景下，「他可能想建立出一個支持自由民主的形象」。

他並強調，桑德斯在訪談上的回答並未違背美國的「一中原則」，因為他未發表，承認台灣是個國家的類似言論。

圖片版權 AFP Image caption 美國核動力航空母艦卡爾文森號戰鬥群在南中國海開展「例行巡邏」（資料照片）。

對美國選舉有何影響？

桑德斯這席被解讀為親台的言論，被台灣媒體大幅報道。但多名美國學者認為，外交關係或台海政策的表態，並不會對美國選舉造成太大影響。

戴傑表示：「兩岸關係並不是影響美國大選的因素，外交政策很少左右大選。」他並解釋，目前中國議題在選戰中有所突出，但台海問題並沒有。

他補充，若桑德斯這席有關台海的發言對選舉有所影響，也只是間接影響。「因為外界原本期待他會在外交政策採取反侵略主義；而美國無論左派或右派，民粹傾向孤立主義。」

桑德斯論述試圖要擺脫人們對他的既定印象，讓他看起來比較像是傳統的民主黨政治人物，也就是，「願意與自由民主結盟，並認真對待盟國友誼，同時採取更傾向自由民主價值的外交政策」。

台灣大學歷史系訪問學者夏威廉（Bill Sharp）也認為，外交政策在各國的總統選舉中都不是左右選情的關鍵因素，並BBC中文表示：「美國選民更關心桑德斯的健保政策」。

桑德斯1月15日曾經在推特上轉發一則有關台灣健保的深度報導，並寫道「不要告訴我，美國沒辦法實施全民醫療保險制度」。

台灣視桑得斯言論「友台」

美國學者戴傑認為，因為桑德斯只是民主黨的候選人，且該訪談也不正式，因此在兩岸關係上，他希望也期待「不會造成衝擊」，但他認為台灣方面將將桑德斯的論述解讀成「支持台灣」。

中國廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才認為，台灣當局可能會因為桑德斯的發言而「誤判情勢」，認為有美國撐腰，可能持續挑釁中國，而跟北京對立。

圖片版權 EPA Image caption 台灣空軍有400多架戰機，包括130架經國號、150架f-16S、60架幻影戰機。（圖為台灣空軍經國號戰機）

他對BBC中文說：「反中親美的蔡英文可能認為美國不管誰都反中國，因此她在兩岸關係上就更加激烈，殊不知桑德斯的論述其實只是個『選舉語言』。」

他強調，美國不管哪個政黨，對兩岸的政策都是為了美國利益，美國不可能為了台灣，而損害美國利益。

陳先才向BBC中文解釋，隨著中國實力上升，在美國選舉中，中國議題會被提及，而桑德斯的談話完全是為了自身利益，「在中美關係狀況不好的情況下，為了爭取眼球，拿兩岸關係來討論，挑起反中的氛圍」。

美國政治學學者南樂（Lev Nachman）向BBC中文表示，桑德斯受訪的內容明顯親台，但真正的明確和對台政策為何，還需要等到他真正代表民主黨參選後，擬出有關兩岸的外交政見，才能確定，「不過從他在電視節目上的回答，已經露出出他在兩岸上的傾向」。

美國學者戴傑（Jacques deLisle）也認為，桑德森在節目中的訪談並非正式聲明，未來若代表參選，還需要很多專家和學者幫忙制定政策。

他通過郵件向BBC中文表示：「隨著桑德斯在黨內初選中處於領先態勢，過去他未明確表述立場的議題，將會被嚴格監督，其中包括了外交政策，如何處理中國及台海議題等就是其中一項。」