特朗普訪問印度：一趟「各取所需」的旅程

圖片版權 AFP Image caption 這是特朗普與莫迪八個月內第五次碰頭。

美國民主黨總統初選選戰打得激烈之際，共和黨藉總統特朗普卻選擇到印度進行為期兩天的訪問。這是他上任總統後首次到訪印度，看上去似乎與今年稍後舉行的總統選舉毫無關係，但其實特朗普正嘗試利用這次機會，間接向美國選民推銷自己。

特朗普在印度期間會與印度總理莫迪一起為當地一個板球場舉行揭幕儀式，預計將會有上萬名印度民眾出席。

BBC印地語記者維內特•卡雷爾（Vineet Khare）分析指，這種上萬名外國人為特朗普歡呼的畫面，正好讓美國共和黨的競選團隊製造一個「總統在世界各地都十分受歡迎」的畫面。

而在莫迪來說，他早前因為具爭議的新國籍法面對連場示威，特朗普這次出訪也正好讓莫迪透露與美國領袖同台出現，為自己營造支持，同時向美國展示印度在處理中國和巴基斯坦關係上的重要性。

圖片版權 AFP Image caption 中國和印度同為金磚五國成員，但往往視對方為南亞地區的競爭對手。

中國因素

特朗普上任總統以來經常提及自己與中國如何打交道，尤其是自己如何迫使中國改變貿易習慣，令兩國的貿易關係「變得公平」。

研究印度時事多年的美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）學者馬丹（Tanvi Madan）認為，特朗普選擇到訪中國，主要是因為他和印度在中國問題上有相同的戰略利益。

印度在處理它與中國和美國的關係需要取得一個平衡點：中美關係太差會影響印度的經濟，但中美關係太好就會減低印度的重要性。

印度在政治取態保守的莫迪政府領導下，不斷強調印度需要在外交戰略上有某程度的自主性。在美國來說，這種自主性會否阻礙美國和印度戰略關係發展成為一大問題。

美國也關注印度能否真正在亞太地區成為一股能夠有效制衡中國的力量，而隨著莫迪政府近年不斷勇於批評中國，特朗普似乎在這方面越來越可以依靠印度。

美藉印裔選民的力量

圖片版權 Reuters Image caption 分析質疑特朗普訪問印度，對拉攏美國藉印度裔選民有沒有幫助。

除了外交，美國國內選情因素也左右著特朗普為什麼選擇訪問印度，數量近450萬名美藉印裔居民是其中一個考慮因素。

這些移居美國多年的印度人大多是民主黨的支持者，分析顯示上屆選舉中只有16%美藉印度裔選民投票給特朗普。

研究美國選民投票意向的美國學者拉馬克里希南（Karthick Ramakrishnan）認為，印度裔選民大多不支持減稅，也不同意減少政府的角色，他們反而支持政府加大社會福利開支。這些因素令推崇「小政府，大市場」的共和黨缺少印度裔支持者。

但美國智庫布魯金斯學會學者馬丹認為，特朗普這次出訪對拉攏非印度裔選民也有幫助，因為他與莫迪一起出席公開活動，就會呈現出「外國群眾為美國總統歡呼」的畫面。

在許多民意調查都顯示美國國際形象變差之際，這種畫面被認為可以「反擊」這些民調。

圖片版權 EPA Image caption 共和黨的宣傳部門希望，利用這種群眾為特朗普歡呼的場景，營造特朗普在國外很受歡迎的畫面。

貿易糾紛與合作

美國多年來設有計劃給予印度等發展中國家關稅優惠，特朗普去年宣佈印度將不再從計劃中受惠，令兩國貿易關係變差。

雙方早前計劃在特朗普訪問印度期間簽訂一個價值1600億美元的貿易協議，但兩國在關稅、價格控制和印度對電子商貿的取態等層面無法取得共識，外界預計雙方不大可能如期簽署協議。

另一方面，兩國很可能在軍事裝備買賣上取得進展。美國國防部早前批出許可，向印度出售一套價值18億美元的防空系統。而印度軍隊早前檢視外國採購計劃時，發現本身從法國和俄羅斯購買了不少武器，但近年都沒有買美國貨。

在特朗普來說，成功在美國國外推銷國貨都是他最好的宣傳，也是他向支持者展示推廣「美國製造」的決心。

莫迪和特朗普的個人關係

分析普遍認為特朗普較重視與其他人的個人關係，多於地緣政治。他與莫迪的關係十分密切，這是他過去八個月內第五次與莫迪見面，大家以「朋友」稱呼對方，也經常在鏡頭前擁抱。

特朗普在出發前向記者說，他在印度並沒有得到很好的款待，但他「十分喜歡莫迪總理」。在特朗普和莫迪來說，這種友好的關係大概可以幫助他們克服一些談判上的困難。

美國約翰斯·霍普金斯大學國際問題高級研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）學者懷特（Joshua White）認為，特朗普這次訪問印度可以達成什麼並不明確，最多是與其他人握手合照，「實際政策就留給雙方的辦公室去辦」。