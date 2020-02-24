圖片版權 Getty Images Image caption 馬哈蒂爾2018年出乎世界意料當選總理，成為世界最年長民選總理，現在又出乎世界意料辭職。

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）突然辭職，和兩年前當選總理一樣令世界大感意外。

現年94歲的馬哈蒂爾是世界最年長民選總理。他2月24日向國王遞交辭呈，據信與傳聞的組建新執政聯盟有關。

這個傳聞中的新聯盟將不包括馬哈蒂爾的指定接班人，安瓦爾（Anwar Ibrahim，又譯安華）。

安瓦爾周日（23日） 指責馬哈蒂爾和他擔任主席的馬拉西亞土著團結黨謀劃組建新的執政聯盟而將他排斥在外，是「背叛」。

馬來西亞總理辦公室周一發佈的聲明說，辭呈於當地時間 13:00點（格林尼治時間 05:00點）遞交，但沒有透露任何其他細節。目前不清楚誰將接替總理職務，也不清楚是否會舉行新的大選。

馬哈蒂爾就任總理被視為馬哈蒂爾時代重啟，有「親中派」之稱的前任納吉布的對華政策及已經啟動或計劃中的雙邊合作項目出現變數，包括「一帶一路」旗下的基建項目。

他的辭職是否將給馬來西亞和中國的雙邊關係，尤其是經貿合作，帶來新的變數，令人關注。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在一帶一路許多沿線國家投資興建鐵路，但遇上許多阻滯。

馬中關係

馬哈蒂爾2018年5月再度出任總理，8月首次訪華，先到杭州，然後乘高鐵到上海，再轉飛北京，並在北京先後與中國國家主席習近平和總理李克強會面。

他那次在中國訪問期間明確表示支持「一帶一路」，支持雙邊合作，希望藉中方投資，改善馬來西亞經濟及財政狀，但也希望中國「體諒」馬來西亞需要處理國內的一些問題。

已經卸任的馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）被視為親中派，他在任期內與中國簽訂了一系列中國投資的工程項目協議，包括一條主要的鐵路以及一個深海港。

納吉布被控從政府金庫裏貪污公款數百萬美元，醜聞曝光後下台。

馬哈蒂爾政府承諾將重申有關項目，包括東岸鐵路線、馬六甲重要航運路線附近的深海港口和一個巨大的工業園區、連接新加坡與馬來西亞首都吉隆坡的新隆高鐵、中國石油天然氣管道局承建的輸油管和輸氣管、中國中車提供車廂的吉隆坡捷運三號線等。

新隆高鐵屬於「一帶一路」，被馬哈蒂爾叫停時尚處於初期，未曾獲中國投資。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年7月，北京舉辦「一帶一路」中國-馬來西亞工商界對話。

「一帶一路」計劃是中國國家主席習近平2013年推出，大致覆蓋歷史上的中西方經貿通道絲綢之路和海上絲綢之路，從中國出發，途經中亞、北亞和西亞、印度洋沿岸、地中海沿岸的國家和地區，主要內容包括沿途的港口、公路與鐵路建設。

馬來西亞東海岸鐵路線獲中國140億美元投資，是「一帶一路」計劃的旗艦項目之一，2017年動工，馬哈蒂爾就任總理後叫停項目，要求重新談判，中國方面當即表示如果中方利益受損將會提出索賠。

當時馬哈蒂爾稱這條鐵路線沒有目的，也不會給大馬帶來回報。分析人士認為他仍歡迎中國在當地投資，但前提是馬來西亞必須能夠從中得益。

圖片版權 CNS Image caption 馬哈蒂爾到訪阿里巴巴在杭州的總部，與阿里巴巴創始人馬雲見面。

馬哈蒂爾時代

馬哈蒂爾是馬來西亞政壇資深人物，有「首席演員」和「威權領袖」之聲名，2018年以92歲高齡參選、勝選，再度出任總理，舉世驚詫。

他此番不但辭去總理職務，還辭去了土著團結黨（Bersatu）主席職務。

該黨2016年成立，主要成員包括因不滿黨主席納吉布的前巫統（UMNO，馬來民族統一機構）黨員。

馬哈蒂爾：操控大師

BBC記者海德（Jonathan Head）

馬哈蒂爾一直在扮演著因國家需要而半推半就從退休的閒適中被拉出來擔當重任的角色，但誰都不信。

迄今為止，94歲高齡的他仍是馬來西亞政壇的操縱大師。

他本應在就任兩年後把權力移交給安瓦爾，但他什麼時候對這個承諾認真過？

很顯然，他對自己曾經的學生領導多黨派聯盟的能力有懷疑；其他人也有同感。

馬來西亞的馬來族選民為2018年馬哈蒂爾的歷史性勝選出了大力，現在卻正在回歸巫統（Umno）。巫統是前任執政聯盟國民陣線（BN）中的主要政黨。

重組執政聯盟、重振巫統的勢頭正在高漲，但馬哈蒂爾在背後起了什麼作用目前並不清楚。

他2018年勝選結束了國民陣線長達60年的統治。如果巫統重新上台，那麼改革派希望對充斥著貪污腐敗、由資金贊助主導的馬拉西亞政治生態進行重塑的希望將因此宣告破滅。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬哈蒂爾和安瓦爾在同在大馬政壇拼搏多年，職場關係一言難盡

馬哈蒂爾和安瓦爾之間時好時壞的關係是過去數十年來馬來西亞政壇的主導因素。

馬哈蒂爾1981 - 2003年任總理，安瓦爾是他的副手。1998年在一次權力爭鬥中安瓦爾被解職，兩人關係惡化。

安瓦爾後來以貪腐和雞姦罪被判入獄，但普遍認為此事有政治動機。

2018年，馬哈蒂爾宣佈與安瓦爾一同加入希望聯盟（Pakatan Harapan），兩人聯手再戰政治江湖，舉國驚詫。

他聲明此舉意在將深陷金融貪腐醜聞的納吉布政府趕下台。

在選舉前，馬哈蒂爾稱他只希望擔任兩年總理，然後把權力交給當時尚未獲釋的反對黨希望聯盟領導人安瓦爾。

但是，他曾多次拒絶具體說明自己將於何時交權。