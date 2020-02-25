新冠疫情：世衛未將其定義為「大流行病」的考量

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世界衛生組織（WHO）周一（2月24日）召開發佈會稱，全球應為新冠病毒成為「大流行病」做好凖備。但現階段還不能將其定義為「大流行病」。

「大流行病」的評判標凖為傳染病是都在全球的人際間傳播。世衛稱，目前並未看到新冠病毒在全球範圍內「不受控制地」傳播，也未看到重症病例或死亡病例大規模出現。「我們看到的是世界不同地區發生的疫情正以不同方式影響著各國，需要採取因地制宜的應對措施。」

中國境外地區病例陡增

近日意大利、伊朗和韓國等地的確診病例迅速增多，截至2月25日北京時間早上10:30，意大利成為歐洲受新冠疫情影響最嚴重的國家，累計確診人數達到229人，7人死亡。意大利已於周一（2月24日）宣佈北部十數鎮「封城」。未來兩周，預計有約5萬人的出行需要首先徵得當局的特殊許可。意大利官方稱，目前尚不清楚病毒如何進入該國境內。

而韓國確診人數陡增，成為中國之外確診人數最多的國家，目前已有893人確診，8人死亡。韓國已有11名軍人確診，有約7700名軍人被隔離觀察。但韓國的大爆發與當地教會聚會有關。多國已對韓國發出旅遊警示。

圖片版權 Getty Images Image caption 抗擊武漢肺炎成了一場人與時間賽跑的艱苦卓絶戰役。

而伊朗感染新冠病毒而致死的人數已經成為除中國以外最嚴重的國家。當地媒體報道，截至2月24日，已有12人死於新冠病毒。伊朗已宣佈對該國31個省中的14省和首都德黑蘭，採取疫情防控措施，包括關閉中小學校、大學、宗教場所和影劇院等人員集中的地方。

周一（24日），伊拉克、阿富汗、科威特、阿曼和巴林都有了第一起病例，所有病例都是輸入型案例，全部源自伊朗。

世衛表明看見中國的新增病例數量在下降。中國衛健委和各省的數據顯示，過去幾日中國除湖北省外的地區，新冠患者的新增確診數量在減少。但湖北情況依舊嚴峻，防控扔不可掉以輕心。

圖片版權 XINHUA Image caption 「病毒樣本快遞員」劉森波與同事梅乙奇將病毒樣本從箱倉取出。他們每日要跑兩趟到武漢雷神山醫院收取樣本。

疫情重災區武漢朝令夕改

湖北武漢市作為防控關鍵，截至2月25日北京時間早上10:30分，累計確診人數達到64786人，死亡人數達2563人。在周一（2月24日）出現防控指令朝令夕改的情況從而引發批評。

2月24日中午時分，武漢市疫情防控指揮部發佈一則通告（第17號令）提到，「滯留在漢外地人員可以出城」。

三小時後，第18號令宣佈17號令無效。中國官方通訊社新華社稱，朝令夕改是由於內部工作流程缺失造成：17號令是由武漢市市指揮部下設的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意發佈。

而在前一天的2月23日，中國國家主席習近平明確指出，「要毫不放鬆外防輸出，繼續實行嚴格的離漢、離鄂通道管控措施。」

新華社指17號令與防控大局背離。

圖片版權 Getty Images Image caption 北京街頭行人稀少。

「大流行病」定義的考量

世衛總幹事譚德塞說：「想要傳遞的關鍵信息是這種病毒是可控的，要給所有國家希望、勇氣和信心。確實有許多國家做到了這一點。」

他說：「現在用『大流行病』一詞不符合事實而且肯定會引起恐懼。」

但世衛組織緊急衛生計劃負責人瑞安（Mike Ryan）說，現在是時候「盡一切可能為大流行病做凖備了」。

此前世衛曾於2009年宣佈H1N1的流感病毒為大流行病。該病毒導致成千上萬的人死亡。世衛不再將某種疾病的大爆發定位為「大流行病」，但稱會在口語中使用這個說法。

圖片版權 Getty Images Image caption 工作人員在韓國首爾的文化體育中心噴灑消毒劑。

「大流行病」只是一個說法

BBC健康與科技事務記者加拉格爾（James Gallagher）

新冠病毒是「大流行病」嗎？世衛組織目前說不是。世衛認為爆發疫情的國家數量，疾病的嚴重程度以及對社會的影響尚未達到「大流行病」的水平。

但研究新冠疫情的一些科學家認為已經是了，而另一些科學家則說我們正處於疫情的風口浪尖。過去幾天韓國案件激增以及伊朗和意大利的死亡事件引起人們的關注。

死亡案例表明，這兩個國家的確診病例比實際報道的要多，而且這種病毒已經存在一段時間。

但最終，「大流行病」只是一個定義，它不會為世衛帶來更多資金或賦予世衛新的權力。世衛已宣佈該病毒為全球緊急情況，已發出最高警告。