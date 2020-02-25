圖片版權 AFP Image caption 當局在大邱市爆發集體感染的教會附近噴灑消毒劑。

韓國新型冠狀病毒疫情持續擴散，確診個案再多60宗，累計升至893宗。多國提升前往韓國的旅遊警示級別，以色列、巴林、香港等地限制曾訪韓國的非本地人入境，台灣、卡塔爾等要求曾訪韓國旅客隔離14日。美國建議民眾如非必要，避免前往當地。

韓國外長康京和指，以色列禁止韓國人入境是過度舉措，正密切留意各國針對韓國疫情所採取的措施。

韓國疫情怎麼樣？

韓國中央防疫對策本部周二（25日）通報，截至周二早上9時，韓國新增60宗新冠病例，累計確診893宗，9人死亡，22人治癒並解除隔離。

新增個案中有60宗來自大邱市和慶尚北道。兩地共有731宗病例，其中456宗個案來自新天地大邱教會，113宗個案來自慶尚北道清道大南醫院。

韓國中央災難安全對策本部表示，已要求新天地教會向政府提供信徒名單及其聯繫方式，並對所有信徒進行病毒檢測，如果新天地教會拒絶合作，政府會採取法律手段。對策本部估計，新天地信徒總計21.5萬人，這可能不是最終資料，「凖信徒」不會列入信徒名單。

圖片版權 AFP Image caption 大邱市的民眾排隊買口罩。

韓國政府決定，將大邱市和慶尚北道列為特別管控區，採取強力的封鎖措施，不過強調不會完全封閉該區。

韓國主要城市首爾和釜山等地分別新增個位數的確診個案。早前有曾經出席國會活動的人確診，國會暫停運作。數以百計學校停課，多家企業亦容許員工自主決定是否在家辦工。

韓國目前只限制曾訪中國湖北的非本地人入境，當地最大在野黨未來統合黨呼籲對中國封關，但青瓦台一名匿名官員向韓聯社表示，不會限制所有來自中國的旅客入境，強調抗疫措施需要具科學性，而非感情用事，目前應擴大檢疫和盡快找出患者。

韓國總理丁世均周一曾經表示，韓中兩國外交及經濟關係密切，現實上很難對中國封關，中國佔韓國整體出口25%，亦有20%進口貨品來自中國。

韓國政府已預留50億韓元（約2888萬元人民幣）用作針對中國留學生及公務員考生的隔離及防疫工作。

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各國針對韓國疫情有哪些措施？

自韓國疫情以百計上升後，多國陸續對韓國實施旅遊限制或特別檢疫措施。

香港政府於24日對韓國發出紅色外遊警示，市民如非必要，避免前往韓國，而從周二上午6時起，限制從韓國來港的非香港居民入境。抵港人士需要進行14日醫學觀察。

港府針對韓國疫情採取的措施，比起此前針對中國大陸的措施來得更快和更嚴厲，引發香港當地輿論質疑是否雙重標凖。香港目前只針對曾在14日內訪問湖北省的非香港居民實施入境限制，曾訪中國大陸其他地區人士入境香港時，則需要接受居家隔離14天。

香港並非唯一一個地區對韓國實施入境限制。以色列、約旦、巴林、基里巴斯、薩摩亞、美屬薩摩亞亦拒絶曾訪韓國的非本地人入境。

其中，以色列在宣佈禁令前，便已經要求一架接載韓國旅客的航班原機返回韓國，其中一個主因是有韓國旅行團前往以色列返回韓國後，39名團友中有28人確診。

韓國方面對以色列做法表示遺憾，韓國外長康京和指，以色列禁止韓國人入境是過度舉措。

圖片版權 AFP Image caption 韓國國會亦需要消毒。

另外，台灣、卡塔爾、阿曼、美屬薩摩亞要求對曾訪韓國人士實行強制檢疫14天，澳門要求曾訪韓國旅客實行8小時醫學檢查。越南政府則針對來自大邱市的航班實施強制隔離。新加坡、泰國、英國、哈薩克斯坦則加大對從韓國入境人員的檢疫力度。

中國一些城市亦加強了對韓國入境旅客的檢疫，其中，延邊朝鮮族自治州表示，如果韓國入境旅客無法提供在中國逗留的地址，亦可能被拒入境。山東青島市要求入境人士居家隔離14天或被安排在指定賓館住所活動。在韓國疫情惡化之際，首爾飛往中國山東的機票被搶購，青島市委書記王清憲表示，務必嚴防境外疫情輸入，會強化口岸檢疫。

美國亦建議民眾如非必要，避免前往韓國。由於韓國軍隊出現13宗確診個案，美韓軍方宣佈將縮減3月初聯合軍演的規模。