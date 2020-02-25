紅色高棉血洗柬埔寨 百歲姐妹47年後終重逢

圖片版權 CCF Image caption 文森（左）和文潔上一次見面是半個世紀前。

兩名年齡分別為98歲和101歲的柬埔寨姐妹，因為動蕩的國家政治失散，終於在近半個世紀後重逢。

98歲的文森和101歲的文潔在上世紀70年代紅色高棉的恐怖統治期間失散後，都以為對方已經不在人世。

當地一個非政府組織說，98歲的文森這次還與她92歲的弟弟團聚了。她原來也以為弟弟也已經不在人世。

兩姐妹上一次見面是在1973年。兩年後，波爾布特領導的共產黨控制了柬埔寨。

據認為，在紅色高棉統治下，大約有200萬無辜的人死亡。

在此期間，許多家庭被拆散。由於波爾布特極左政府試圖對國家和家庭都實施絶對控制，兒童通常被帶走，和他們的父母分開居住生活。

圖片版權 Getty Images Image caption 波爾布特領導的共產黨控制了柬埔寨後，實施了殘暴的統治，幾乎全國城市家庭都被拆散。

在波爾布特政權統治下，文森的丈夫也被殺害。1979年，波爾布特政權被推翻，文森最終在首都金邊臭名昭著的斯通棉吉垃圾場附近定居下來。

在之後很長一段時間裏，她以撿垃圾，尋找可回收物出售為生。後來她在柬埔寨兒童基金會幫助下，心地善良的她還幫助照看在垃圾場被拋棄的數百名孤兒。

圖片版權 Satoshi Takahashi/Getty Images Image caption 波爾布特政權被推翻後，文森最終在首都金邊臭名昭著的斯通棉吉垃圾場堆放場附近定居下來。 這是2008時候的垃圾場。

她總是說，她的夢想是回去看看她在磅湛省的家鄉，距離首都金邊以東只有大約不到150公里。

但因為複雜原因，加上包括她的年事已高，她已經無法行走，使得回鄉的心願難以實現。

紅色高棉是怎麼回事？

1975年至1979年執政的殘暴的紅色高棉政權奪去了大約200萬人的生命。

波爾布特領導的共產黨政權試圖將柬埔寨帶回中世紀，強迫數百萬城市居民到農村的公社農場工作。

聯合國後來設立了一個法庭，來審判在世的紅色高棉領導人.該法庭於2009年開始工作，只有3名前紅色高棉領導人被判刑。他們是：折磨殺害約1.5萬囚犯的臭名昭著的第21號監獄的獄長康克由；曾任紅色高棉國家元首的喬森潘；以及紅色高棉二號人物農謝。

慈善組織柬埔寨兒童基金會自2004年以來一直幫助文森的生活。近年來，該機構考慮安排幫助文森回鄉訪問。

直到那時他們才發現，文森的姐姐和弟弟還活著，就住在村子裏。

圖片版權 CCF Image caption 98歲的文森這次還與她92歲的弟弟一大家團聚了。

近半個世紀過去了，2020年2月，文森終於與她的大姐姐文潔和弟弟團聚了。

文森說，她很久以前就離開了家鄉的村莊，再也沒有回去過。一直以為她的兄弟姐妹們都死了。但她現在能夠擁抱自己的姐姐，感慨萬千。而她弟弟幾十年後第一次握著她的手，讓她老淚縱橫。

文潔的丈夫也被紅色高棉殺害，她成了寡婦，帶著12個孩子受盡煎熬。她說她也以為她的妹妹也早已不在人世。

文潔說，她的13個親戚都被波爾布特政權殺害了，都過了這麼久一直沒有音訊，因此大家以為她妹妹也已經不在人世。

圖片版權 CCF Image caption 兩姐妹一起前往首都金邊一遊，試圖彌補一點失去的光陰。

圖片版權 CCF Image caption 姐妹倆在金邊的洞裏薩河邊。

她說。兩姐妹一起去了首都金邊一遊，試圖彌補一點失去的光陰。