紅色高棉血洗柬埔寨 百歲姐妹47年後終重逢
兩名年齡分別為98歲和101歲的柬埔寨姐妹，因為動蕩的國家政治失散，終於在近半個世紀後重逢。
98歲的文森和101歲的文潔在上世紀70年代紅色高棉的恐怖統治期間失散後，都以為對方已經不在人世。
當地一個非政府組織說，98歲的文森這次還與她92歲的弟弟團聚了。她原來也以為弟弟也已經不在人世。
兩姐妹上一次見面是在1973年。兩年後，波爾布特領導的共產黨控制了柬埔寨。
據認為，在紅色高棉統治下，大約有200萬無辜的人死亡。
在此期間，許多家庭被拆散。由於波爾布特極左政府試圖對國家和家庭都實施絶對控制，兒童通常被帶走，和他們的父母分開居住生活。
在波爾布特政權統治下，文森的丈夫也被殺害。1979年，波爾布特政權被推翻，文森最終在首都金邊臭名昭著的斯通棉吉垃圾場附近定居下來。
在之後很長一段時間裏，她以撿垃圾，尋找可回收物出售為生。後來她在柬埔寨兒童基金會幫助下，心地善良的她還幫助照看在垃圾場被拋棄的數百名孤兒。
她總是說，她的夢想是回去看看她在磅湛省的家鄉，距離首都金邊以東只有大約不到150公里。
但因為複雜原因，加上包括她的年事已高，她已經無法行走，使得回鄉的心願難以實現。
紅色高棉是怎麼回事？
- 1975年至1979年執政的殘暴的紅色高棉政權奪去了大約200萬人的生命。
- 波爾布特領導的共產黨政權試圖將柬埔寨帶回中世紀，強迫數百萬城市居民到農村的公社農場工作。
- 聯合國後來設立了一個法庭，來審判在世的紅色高棉領導人.該法庭於2009年開始工作，只有3名前紅色高棉領導人被判刑。他們是：折磨殺害約1.5萬囚犯的臭名昭著的第21號監獄的獄長康克由；曾任紅色高棉國家元首的喬森潘；以及紅色高棉二號人物農謝。
慈善組織柬埔寨兒童基金會自2004年以來一直幫助文森的生活。近年來，該機構考慮安排幫助文森回鄉訪問。
直到那時他們才發現，文森的姐姐和弟弟還活著，就住在村子裏。
近半個世紀過去了，2020年2月，文森終於與她的大姐姐文潔和弟弟團聚了。
文森說，她很久以前就離開了家鄉的村莊，再也沒有回去過。一直以為她的兄弟姐妹們都死了。但她現在能夠擁抱自己的姐姐，感慨萬千。而她弟弟幾十年後第一次握著她的手，讓她老淚縱橫。
文潔的丈夫也被紅色高棉殺害，她成了寡婦，帶著12個孩子受盡煎熬。她說她也以為她的妹妹也早已不在人世。
文潔說，她的13個親戚都被波爾布特政權殺害了，都過了這麼久一直沒有音訊，因此大家以為她妹妹也已經不在人世。
她說。兩姐妹一起去了首都金邊一遊，試圖彌補一點失去的光陰。