特朗普印度訪問：美印因憂慮中國而聯合

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美國總統特朗普周一（2月25日）訪問印度。由於上任後首次訪問，他原本期待1000萬印度人夾道歡迎。這一幕沒有發生，但除此之外似乎一切都按劇本展開。

無論對特朗普來說，還是對印度總理莫迪，這次訪問都至關重要。

特朗普希望向美國人證明，他在海外極受歡迎，而且還有能力與一個被稱為「關稅之王」的國家，談下一個不錯的貿易協議。

另一方面，在印度，撤銷克什米爾自治權引發爭議，公民身份法導致街頭抗議，莫迪急需一些能上頭條的好消息。

最終，雖然沒有就一份備受關注的貿易協議達成一致，但兩位領導人都實現了自己的願望。

除了唱歌、跳舞和各種歡迎儀式，這次訪問還有這些值得關注的要點。

美好的畫面

訪問的第一天全部關乎畫面——在莫迪的故鄉古吉拉特邦，從艾哈邁達巴德機場，到莫特拉板球場（Motera cricket stadium），一路上成千上萬的人群夾道迎接特朗普。

在板球場，特朗普面對十萬聽眾發表講話。他聊了寶萊塢、板球和聖徒，這些話題足以引起印度人的興趣。

演講不錯——不僅對現場聽眾而言，對於在美國老家的競選活動也是如此。他的競選團隊已經開始使用這場盛大活動的視頻。

他還為莫迪說了不少好話。布魯金斯學會高級研究員譚維·馬丹（Tanvi Madan）表示，特朗普此行將幫助莫迪應對負面新聞。

「特朗普將他描述為一個冷靜、偉大的領袖，一個為人民服務的人。莫迪會很高興地接受這些讚許。」

這些話很重要——尤其是最近新公民身份法案引發暴力抗議活動，已導致德里至少13人喪生，莫迪領導層也因此受到質疑。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年美國得克薩斯州休斯頓市的印度裔社區為歡迎印度總理莫迪舉行了一場名為「你好，莫迪」的集會。圖為一名男子高舉印度國旗。

沒做成的交易

考慮到美印兩國去年才打了場激烈的關稅戰，想談攏一份貿易協議不容易。特朗普倒是很想簽份協議，以減少美印間252億美元的逆差。

但是馬丹表示，也不都是壞消息。

「隨著貿易談判繼續進行，此次訪問至少將使印度在特朗普政府的貿易打擊列表中排名下降。」

馬丹認為這次訪問是成功的，因為「你不能期待每次都達成核彈級協議」。她補充說，眾所周知，特朗普變化無常，但是「這次他基本上按劇本走」。

這點很重要。有人擔憂，印度正在失去美國兩黨的支持，而且在特朗普政府中沒有幾個了解印度並為其說話的人。

化險諮詢（Control Risks）副總監普拉特尤什·拉奧（Pratyush Rao）表示，近年來，美印兩國之間各種關係都不怎麼樣。一直以來有種印象，兩國關係已經疏遠了一段時間。特朗普政府也缺乏對印度的了解。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普向人群揮手。

然而，沒有什麼比一次總統訪問更能推動兩國關係發展了。

達成的交易

特朗普喜歡交易，當他回到美國時，有幾筆交易值得他誇耀一陣。

印度決定購買美國的攻擊直升機和其他軍事裝備，價值30億美元，還與埃克森美孚達成一筆交易，進口更多美國的液化天然氣（LNG）。兩者對印度來說，都算贈品。

拉奧補充說：「印度需要能源安全來滿足其增長需求，而且一直在尋求石油進口產品多樣化，此舉符合印度的需求。」

印度大部分國防裝備仍依賴進口，而俄羅斯在這塊蛋糕上分得超過50％的份額。拉奧表示，在保證莫斯科還站在印度一邊的前提下，對武器進口進行多元化對印度有好處。

圖片版權 Getty Images Image caption 並非所有人都對特朗普的訪問感到滿意。圖為一些活動人士對特朗普的到訪表示抗議。

打擊中國

特朗普很巧妙，幾次不點名地批評了中國。

他重申美國對中國科技巨頭華為5G技術安全性的質疑——但沒有說得那麼直接。

「在訪問期間，我們討論了一個安全5G無線網絡的重要性，以及我們需要讓這個新興技術成為自由、進步、繁榮的工具，而不是讓其成為遏制和審查的渠道」，特朗普說。

威爾遜中心副主任邁克爾·庫格曼（Michael Kugelman）表示，總統的觀點並不令人意外。

「中國在美印關係中舉足輕重。你可以談論共同的價值觀，莫迪和特朗普間的友誼，但實際上，共同的利益使兩國團結在一起。」他表示， 「兩個國家都憂心於中國」。

特朗普再次稱呼該地區為「印度太平洋地區」，而不是中國更喜歡用的「亞太地區」。

他還提到了「美日印澳四國同盟」（the quad）和藍點項目。後者由華盛頓領導和啟動，旨在將美國、澳大利亞和日本的政府以及私營企業聯合起來。沒有印度的合作，計劃將是不完整的。

「美日印澳四國同盟的提法在逐漸消退。但是在過去的幾年中，有人努力使其回到聚光燈下，而特朗普在印度特別提及這一項目，是振興它的重要一步。」

印度面臨的風險之一，就是與中國對抗，而中國將四國同盟視為其「一帶一路」倡議的對立面。不過庫格曼說，這種擔憂現在似乎已經擱置了。

克什米爾和巴基斯坦

巴基斯坦和克什米爾——這是一條外國領導人訪問印度時盡量不越過的線，但特朗普越過了。他說，他與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗有著良好的關係，並再次提出調解克什米爾問題。

拉奧說，這點莫迪可以接受。

「印度方面會將其視為不重要的題外話，特別是考慮到特朗普對莫迪熱情的讚許。」

特朗普還拒絶對正在進行的抗議活動和宗教寬容問題發表評論。實際上，他出人意料地讚揚莫迪努力給印度不同社區帶來宗教自由。

這大大抵消了印度人在提到巴基斯坦和克什米爾後可能產生的不適感。

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未來如何

特朗普政府的變幻莫測是兩國關係中最大的風險。

然而，還有其他不利因素。

馬丹城，「印度的經濟增長放緩，社會動蕩加劇，以及新型冠狀病毒引起的全球增長放緩，可能給兩國關係蒙上陰影。」

日本首相安倍晉三也竭盡全力讓特朗普站在他一邊，但這並沒有阻止這位美國總統斥責日本。

但是，到目前為止，印度做得不錯。

出於戰略和安全方面的考慮，莫迪需要讓特朗普站在一邊——他熱烈歡迎特朗普，表明對兩國關係的重視。

但是這種關係短期未來取決於即將舉行的美國總統大選。

特朗普和莫迪的「兄弟情」在這次訪問中得到了充分展示，這已成為兩國關係的基石。

印度將發現與一位維繫著良好關係的領導人打交道更加容易，並希望特朗普的變幻莫測不會損害兩國關係。

「特朗普想要人山人海和精彩絶倫的表演，印度給了他。」拉奧說， 「現在讓我們看看這場精彩的表演能持續多久。」