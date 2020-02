新冠肺炎：為什麼韓國確診病例飛漲？

圖片版權 Getty Images

韓國如今已成為中國以外新冠肺炎病例最多的國家,一周多時間確診病例從幾十例上升到超過1200宗。

韓聯社周三(2月26日)報道,韓國新增115例新冠確診病例,累計確診病例達到1261宗,致死率約為1%,死亡病例主要集中在高齡或有基礎疾病的患者。

韓國似乎對疫情做好了充分凖備,因此不斷飆升的數字讓許多人好奇個中的原因,也懷疑其他國家會不會也出現類似情況。

韓國的確診病例中,許多都與一個教會有關。有評論認為,這個組織的神秘導致病毒沒有被及時發現。

為何病例突然增加?

韓國當局發現,新天地教會是此次疫情爆發的中心。成員們可能是在東南部城市大邱互相感染,然後在全國傳播。

該教一名61歲的成員上周檢測對病毒呈陽性,韓國衛生官員認為她是首批感染者之一,目前是調查關鍵。

這名女性患者最初拒絶到醫院接受檢測,據悉她被檢測為陽性前參加了幾次教會活動。衛生官員稱,她參加的在封閉空間內的大型聚會,如教堂禮拜,都可能引發病毒進一步傳播。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國當局對新天地教會附近區域進行消毒

韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬在新聞發佈會上稱,許多人在一個封閉的空間靠近坐著並參加超過一個小時的禮拜可能會導致感染。

傳染病專家梁浩楠(Leong Hoe Nam,音譯)對BBC表示,教會內如哭泣或唱歌等一些行為,可能會促進飛沫傳播。

該教會的另一起聚集傳播發生在清道郡的一家醫院,許多教會成員一月底在醫院參加了教主哥哥的葬禮。

其他國家的教會團體爆發了疫情,但數量比韓國少得多。他們都暫停了禮拜和集會,遏制疫情蔓延。

無症狀感染者能否播毒?

自12月中國爆發疫情以來,一個關鍵的問題是最早什麼時候能發現病毒,以及無症狀的感染者能否傳播病毒。

中國衛生部門一直警告,無症狀的感染者也可能傳播病毒。而世界衛生組織至今未確認這一點。

在疫情爆發之前,韓國已經處於警戒狀態。如果人們都小心並且足夠關注彼此的健康,無症狀患者是否仍然能傳播病毒?

世衛組織全球疫情和警報響應網絡主席費舍爾(Dale Fisher)對BBC表示,任何新冠病毒感染者未出現症狀前,咽喉都有病毒,但如沒有症狀,不咳嗽,不太可能傳播病毒。簡單來說,要廣泛傳播病毒,感染者要咳嗽才行。

「在最糟的情況下,無症狀感染者的傳播性也低很多,」他說,「需要明確的是,無症狀感染者並不是最大傳播者。只有出現症狀,病毒才容易傳播。」

新天地教會

新天地教會的全稱是新天地耶穌教見證賬幕聖殿(Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony),創立於80年代,自稱有約25萬信徒。

據報道,禮拜時成員們被要求坐在一起,彼此非常靠近,禮拜結束後也會聚會。一些批評者稱新天地教會是邪教。

圖片版權 Getty Images Image caption 大邱新天地教會

BBC駐韓國記者勞拉·比克表示,在韓國隱藏自己新天地教會成員身份很常見,因為他們不是一個受歡迎的教派。

他們也認為得病是不好的事。這導致跟蹤那些感染者十分困難,韓國當局還未能追蹤到一些參加過教會活動的人。

新天地教會稱,正全力配合當局工作,並提交了一份成員名單。但周二(2月25日),韓國官員發現名單遺漏了一些名字,闖入了教會的一間辦公室。

韓聯社報道,韓國中央災難安全對策本部周二稱,韓國政府將對新天地所有教徒進行新型冠狀病毒檢測,並隨時公開檢測結果。

普通民眾中,許多人憤怒並指責新天地教會,成千上萬人呼籲解散教會。自上周六在青瓦台總統府網站上提交請願書後,已有超過55萬人在網上簽名。

韓國如何應對?

BBC駐韓國記者目前正在疫情最嚴重的大邱市,稱韓國的長者對疫情感到害怕,但也有許多民眾認為韓國做好了充足凖備。

韓國的疾病控制中心每天發佈兩次簡報,專家們一直在追蹤每宗案例的感染源。還有短信提醒當地居民確診病例,告訴你他們何時去過何地。

據韓聯社,韓國政府還建議普通民眾,暫停聚集在室內或是在人群密集的戶外舉行活動,也盡量避免聚餐、旅遊等私人聚會和活動。

與香港和新加坡不同的是,本周初之前,韓國很少出現恐慌性搶購。

而當大邱的商店宣佈他們有新口罩到貨時,成千上萬人排隊數小時,希望能買到一個。

BBC記者安德烈亞斯‧伊爾默(Andreas Illmer)報道