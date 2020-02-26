圖片版權 EPA Image caption 西亞伊朗在短短數日之內出現疫情激增現象

最初發源於中國武漢的新冠狀病毒肺炎，如今確診病例已經遍及除南極洲之外所有大洲。疫情2月26日出現了很多人意料之外的「拐點」——在中國境外確認感染病例數字首度超過中國國內。

東亞的韓國和西亞的伊朗都成為新的「重災區」。意大利北部眾多城鎮也出現疫情激增現象。另外非洲和南美洲也開始出現確診病例。

世界衛生組織（WHO）要求世界各國做好迎接疫情的凖備；美國則直接警告說，疫情全球大爆發已「難以避免」，只是遲早問題。

圖片版權 Getty Images Image caption NBA（新近亡故）球星科比的一名球迷帶著口罩參加洛杉磯舉行的追思會。

美國疾病控制和預防中心（CDC）副主任安·舒切特表示，雖然美國本土目前疫情爆發的風險仍然很低，但全球形勢表明，疫情大爆發只是一個時間問題。

CDC認為，新冠肺炎最後可能以社區傳播方式在美國流行，並呼籲各地相關部門做好凖備，同時鼓勵美國民眾開始制定應對計劃。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊朗衛生部副部長伊拉吉·哈里奇本人病毒感染確診之前，在新聞發佈會上不斷擦汗。

東京奧運擔憂

至截稿時間，韓國已報至少1261個新冠肺炎確診病例，12人死亡。擁有250萬人口的大邱市及附近地區，已報告約800例。美國軍方早間說，駐扎在距大邱約20公里某營地的一名23歲美軍士兵被感染，在家中自我隔離。

日本目前已累計有178個確診病例，死亡2人。共同社說，千葉縣26日發佈消息稱，曾是「鑽石公主」號郵輪乘客的2名男性和被派往遊輪的1名男醫生總計3人確診感染病毒。

圖片版權 Cransley School Image caption 英國柴郡（Cheshire）一所學校因近期有學生前往意大利北部滑雪而決定暫時關閉。

日本北海道等多個地區還出現感染途徑不明病例。各地25日紛紛決定取消或推遲舉辦體育、觀光等活動、以及一些公眾設施停業兩周等。

與此同時，日本政府一再否認2020東京奧運會可能被取消的傳言。不過，東京方面表示，日本國內火炬傳遞的一部分活動可能縮小規模。

疫情全球傳播

繼新冠病毒疫情在伊朗爆發之後，中東和北非多國出現了確診病例。科威特目前有18個病例，有些是從伊朗返回的人。巴林感染病例已上升到26，其中3例來自從伊朗起飛的航班。

在歐洲，意大利已成為疫情最嚴重的國家，目前已有325例確診病例。另外，奧地利、西班牙、瑞士、羅馬尼亞和克羅地亞都發現了檢測呈陽性的意大利人或最近訪問過這個國家的人。

目前，為了防止疫情蔓延，各國紛紛採取不同的防疫措施。

圖片版權 AFP Image caption 奧地利在意大利疫情爆發後考慮封鎖邊境，但奧地利國內已經發現病例。

英國緊急戒備

英格蘭公共醫療健康機構的負責人表示，將在11家醫院和100家全科醫生診所中增加對新冠病毒的測試，特別針對最近從中國、韓國、意大利北部等地返回並出現類似流感症狀的人。

英國一些學校因為有教職員工和學生曾前往意大利北部出現疫情的滑雪地區而暫時關。

英格蘭公共衛生部主任保羅·科斯福德教授說，英格蘭正密切關注疫情動向，也希望公眾提高警惕。

Image caption BBC前政治事務編輯羅賓遜，現是廣播4台「今日」節目主持人。他最近去過越南和柬埔寨旅行，返英後自行在家隔離並做了病毒測試。

截至2月26日，據中國官方數據統計，全國已累計確診78195例新冠肺炎病例，累計死亡2718人，累計治癒30052人，現有重症8752例。