美國肺炎確診病例攀升，特朗普任命副總統彭斯抗擊疫情

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美國總統特朗普任命了副總統彭斯（Mike Pence）協調該國政府對冠狀病毒爆發的應對措施。不過，兩人在白宮新聞發佈會上說，肺炎疫情對美國人民的風險仍然很低。

宣佈這一消息之際，新型冠狀病毒（Covid-19病毒）持續在全球快速傳播。

迄今為止，在美國已報告了60名確診病例。

白宮新聞發佈會後的幾分鐘，當局確認了另一起在美國確診病例。

特朗普在新聞發佈會上表示有信心美國將能夠應對肺炎疫情。他說：「我們已經為此做好了非常充分的凖備。」他說，研究人員正在「迅速研發」疫苗。

但是，美國國家過敏和傳染病研究所"（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長福西（Anthony Fauci）說，他並不期望疫苗最早能在一年到一年半的時間內凖備就緒。

在新聞發佈會前，特朗普因為在推特的一條推文而受到批評。他在推文中暗示媒體對冠狀病毒進行了不必要的警示，「讓冠狀病毒看起來盡可能的糟糕」。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些美國藥房已經出現口罩短缺的情況。

「美國的情況很好！」他又發了一條推文。

但是，特朗普在新聞發佈會上卻承認，美國應做好凖備，以防止病毒散播。他說：「我們社會的各個方面都該做好凖備。」

此外，特朗普與公共衛生官員對於疫情看法有所矛盾，後者曾警告說，病毒向美國傳播過來只是時間問題，而不是「會不會」的問題。特朗普卻對媒體說：「我不認為這是無法避免的。」

特朗普肯定限制一些飛往美國的航班的決定，限制了美國受感染的人數。

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）表示，針對疫情白宮已經制定了一項計劃，將重點放在五個優先事項上，包括改善疾病監測，與地方政府協調回應疫情，研發療法以及增加個人健康保衛用品（如口罩）的製造。

阿扎爾說，預計美國還會有更多確診病例。