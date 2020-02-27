新冠肺炎： 疫情蔓延全球40多個國家 近2800例死亡

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新型冠狀病毒肺炎自1月在中國爆發後，目前已經蔓延到全世界。全球已經有超過8萬人感染，分佈在約40個國家，近2800例死亡。

感染者大部分集中在中國，在中國之外，韓國、日本、意大利和伊朗的疫情較為嚴重。

二十多國上調韓國旅遊預警

一周多的時間，中國鄰國韓國的新冠肺炎確診病例從幾十宗上升到超過1500宗。

韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部周四（2月27日）通報，韓國較前一天新增505例新型冠狀病毒確診病例，累計確診病例達到1766例。

報道稱，截至前一天上午9時，與新天地大邱教會有關的確診病例近600例。

你的器材不支持播放多媒體材料 肺炎疫情嚴重 韓國大邱市民排長隊買口罩

韓國如今已成為中國以外新冠肺炎病例最多的國家，許多國家對韓國採取了入境管制措施，超過20個國家上調韓國旅遊預警。韓國外交部周三（26日）稱，17個國家和地區針對韓國採取禁止入境措施，還有13個國家和地區加強對從韓國入境人員檢疫。

日本總確診個案也達到將近900宗，其中鑽石公主號上的病例佔據大部分，有705宗。

日本經濟新聞引述日本政府的新型冠狀病毒傳染病對策專家會議稱，今後一兩周是感染迅速擴大或平息的關鍵期。

意大利成歐洲重災區

意大利當局周三晚間表示，新冠肺炎確診病例超過400宗，比周二晚增加80宗。

受影響最嚴重的地區是該國北部工業區倫巴第、米蘭周邊地區和威尼斯附近的威尼托地區。意大利已經有12人在疫情中死亡。

政府官員試圖安撫公眾，並稱正在採取措施防止疫情蔓延。當局關閉了學校、電影院，一些公眾活動也被叫停。

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利米蘭的餐廳無人問津

人們擔心疫情爆發或許會使意大利陷入經濟衰退。BBC駐米蘭記者馬克·洛溫（Mark Lowen）說，米蘭的咖啡館空空如也，許多酒店預訂取消，這是因為人們很恐懼。

歐盟衛生與食品安全事務委員基利亞基德斯（Stella Kyriakides）在羅馬會見意大利衛生部長後表示，情況讓人擔憂，但不能陷入恐慌。

她稱，對於這種病毒，特別是其起源和傳播方式，仍有許多未知之處。

在歐洲其他國家，西班牙、法國和德國等也報告了確診病例，英國有13人感染。

伊朗19人死亡，世界第二

伊朗是中國外因新冠病毒感染去世人數最多的國家，已經報告139宗確診病例，19人因病去世。伊朗衛生部副部長伊拉吉·哈里奇（Iraj Harirchi）也被確診感染。

儘管疫情蔓延，但伊朗總統魯哈尼稱，沒有計劃對任何地區或城市實施封城，只會隔離個人。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊朗衛生部副部長伊拉吉·哈里奇本人確診之前，在新聞發佈會上不斷擦汗。

伊朗官員要求民眾不要前往疫情爆發中心、伊斯蘭教聖地庫姆，但並沒有關閉城中的朝聖場所。

伊朗鄰國沙特阿拉伯已經禁止外國人入境進行宗教有關活動，包括前往伊斯蘭教聖地麥加和麥地那。

當地電視台時間2月26日報道， 巴基斯坦首次確認2例新冠肺炎病例，兩人均有伊朗旅行史。

南美洲現首宗感染個案

美國總統特朗普周三表示，美國做好十足凖備應對疫情，副總統彭斯將負責此事。美國的確診病例已有60宗。

特朗普還稱，研究人員正在迅速趕製疫苗。然而美國國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·弗契認為，疫苗至少要一年才能研製出來。

另外，南美洲周三也出現首宗感染個案，患者是一名曾到訪意大利倫巴第的巴西男子。

中國回應

對於疫情不斷在全球擴散，中國外交部發言人趙立堅周二曾稱，中方正密切關注韓國、意大利、伊朗等國國內新冠肺炎疫情發展，「對此感同身受」。

趙立堅還指，中國願意同這些國家分享信息和經驗，提供力所能及的幫助。

根據中國媒體報道，中國駐伊朗大使館向伊朗衛生和醫療教育部捐贈25萬隻口罩，使館還同一家在伊朗的中資企業捐贈了5000人份新冠病毒核酸檢測試劑盒。