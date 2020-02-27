Image caption 很多專家認為，英國脫歐後會根據本國利益重塑外交政策。

英國首相府宣佈，政府將對英國外交政策進行全面評估。除了維持與歐洲關係外，如何處理與中美兩國的關係將是關注焦點。

唐寧街10號表示，來自政府內部和外部專家提出的意見將挑戰英國政府的一些傳統觀念。

綜合評估將審視的領域包括軍事採購、打擊嚴重和有組織犯罪、更好利用技術與數據應對威脅。

這一次全面評估將以「創新方式」，促進英國的利益，同時滿足國防和海外援助支出的承諾。

執政黨保守黨去年發表的宣言承諾，英國將繼續將國民總收入的0.7%用於國際援助。該黨還表示，將超過北約各成員國將國內生產總值（GDP）的2%用於集體防禦軍費開支的目標。

英國《泰晤士報》報道，綜合評估還將審視英國與盟友國家分擔責任、情報機構作用等事務。評估預計將在今年秋季前結束。

這一重大調整將如何影響到未來英國與中國關係，以及英國與美國關係呢？

「有建設性挑戰」

首先看看這次全面評估的一些細節，這在去年12月的英國女王演講中已經首次發出這個信號。唐寧街10號說，英國脫歐為「明確和加強英國在世界上的定位提供了新的機遇」。

英國政府的目標是：

確定英國在世界上角色的定位；

確定國家如何解決問題和分擔負擔；

確定在未來十年甚至今後更長遠的時間內，英國追求其國家目標和應對威脅所需要的能力。

確定為了實現上述目標如何對政府系統和結構進行改革。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國政府在允許華為參與英國5G網絡等涉及中國參與英國重大工程等問題上受到美方巨大壓力。

英國實力

英國是一個具備特殊的國際性和歷史性聯繫的國家。作為聯合國5個常任理事國之一，它並非是中國小報一度宣揚的「只適合留學和旅遊之地」，而是在科技、金融、教育、文化等很多領域具備著雄厚的實力和深遠的影響。這是英國執政精英決定脫歐的資本，也是它脫歐後單獨與中國和美國發展關係的資本。

英國幫助制定了歐盟大部分的對外貿易規則，但英國決心擺脫歐盟內部官僚機制的束縛，重立門戶。

但是約翰遜政府在脫歐後面臨著和歐盟達成新的貿易協議的挑戰。法國外長勒德里昂最近警告英歐雙方會在談判中把對方撕成碎片，不過英歐雙方會從現實利益出發，努力找到共同語言和立場。

而真正的挑戰是：脫歐後，英國將如何制定獨立於歐盟的外交政策，特別是如何在與美中兩國打交道過程中取得平衡。

專家看法

英國分別與美中都有歷史和現實的矛盾和爭議。特別是在未來中美兩國全面競爭將成為相當長時間的常態之際，這種競爭延伸到了英國，親美或親中的爭議也在英國國內引發激烈辯論。

所謂前大英帝國的殖民地之一，美國人一直沒有忘記落後挨打的歷史，教育國民國之殤、家之劫的過去。而作為和美國有共同的價值觀、歷史和語言的長期親密盟友，英國人也沒有忘記在背後被美國人捅刀的教訓。

BBC外交事務記者蘭戴爾指出，在歷史上，英美兩國在重大的外交政策上也鬧翻多次，包括最令人痛心的蘇伊士運河的入侵分歧和越南戰爭分歧。美國的兒童們上學時，老師都會提醒他們，1814年英國侵略者一把火把美國總統府白宮燒成廢墟。

這段歷史似乎後來又在中國皇帝的圓明園重演。

而中美競爭加劇的現實爭議近年來在英國已經明確可見，例如約翰遜政府允許中國華為參與英國5G通訊網絡建設。未來，英國高鐵二號項目（HS2）建設是否引進中資也會引發激烈爭議。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國官員們堅持說，英國並沒有故意找美國的麻煩。

隨著中國迅速崛起，英國政府也渴望加強與中國的關係，但包括保守黨內的一些議員，比如外交事務委員會主席湯姆·圖根哈特等紛紛發出警告，告誡政府不要允許中國公司大量參與5G網絡和HS2的建設。

國家利益取捨

英國有著世界先進的科技研發力量。2018年，英國媒體透露稱根據美方密報，英國當局還曾逮捕涉嫌向中方透露美軍F35戰機技術的一名英國工程師。國際航空領域的驕子英國羅爾斯·羅伊斯公司參與了F35的研發。

英國有著重商主義的國家傳統，希望繼續拓展國際化，推進全球貿易，不希望看到中美貿易戰升級。英國在應對全球氣候變化方面一直走在世界的前列，即使是退出歐盟，英國仍將繼續發揮在這些方面的獨特國際作用。

無論如何，英國未來的外交政策調整都首先會以本國利益為重心。

圖片版權 Reuters Image caption 英國是北約歐洲盟國當中防務開支最多的國家

蘭戴爾指出，由於保守黨在國內政治舞台上通過大選獲得壓倒性的優勢，英國會在國際舞台上更加自信，發揮獨特作用。

他表示，雖然受到華盛頓以停止五眼聯盟情報分享威脅的壓力，英國在對北京的關係問題上將保持自己的獨立選擇。

他說，即使面對一個難以捉摸的特朗普，英國還是會繼續發揮其跨大西洋橋樑的獨特作用。