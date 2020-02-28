新冠肺炎：疫情如何影響人們的錢包

圖片版權 Getty Images Image caption 快艇小販在芭堤雅等待遊客，芭堤雅是一個通常吸引中國遊客的海灘勝地，但現在空無一人。

誰能想到，中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，會導致美國的新娘沒有婚紗用？而這正是目前發生的事情。有預測指，中國民眾活動受到限制將對全球各地銷售的商品乃至全球經濟產生影響。

經濟研究機構倫敦凱投宏觀（Capital Economics）估計，僅在2020年的頭三個月，疫情就將造成2800多億美元的損失。

這比歐盟的年度預算、微軟或蘋果的年度收入還要多，如果跟國家比較的話，這是尼日利亞政府年度預算的8倍。因為目前受此次疫情影響最大的是世界第二大經濟體中國，中國也被稱為「世界工廠」。

但這將如何影響你的錢包？首先，你閲讀這篇文章使用的電腦、平板電腦或手機的屏幕就極有可能是中國製造的，或使用了中國製造的原件。除了這些東西，疫情還將影響到其他的商品。

婚禮日到了，禮服沒到

瑪麗安娜·布萊迪（Marianna Brady）今年7月3日舉行婚禮。在所有可能影響到她結婚的事情中，她沒想到禮服出了問題。

這名BBC社交媒體記者去年12月在芝加哥一家婚紗店下了訂單，但她沒有注意到，婚紗來自中國。

據估計，僅蘇州一個中國城市就產出了世界上超過80%的婚紗。

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婚禮服行業受到目前衛生措施嚴重打擊。工廠關閉，以避免大規模的人群聚集，疫情亦影響了貨物的供應鏈。

布萊迪接到郵件通知稱，其本應在3月到貨的婚紗，將推遲到7月她婚禮近一周後才能交貨。布萊迪已經打算穿二手婚紗舉行婚禮。

手機行業

中國是一個工業大國，但幾乎沒有哪個行業受到的影響會超過智能手機產業。中國是全球最大的智能手機製造商和出口國。

面臨短缺的手機名單包括全球最暢銷的智能手機之一iPhone。蘋果在2月17日宣佈，其旗艦產品的生產和銷售受到了疫情影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 智能手機正在中國工廠進行測試。

蘋果表示，全球iPhone供應「將暫時受到限制」。

市場分析機構Canalys預測，從2019年10月到2020年3月，中國智能手機出貨量將下降50%。

旅遊消費

中國是旅遊大國。中國旅遊研究院最新數據顯示，2018年中國出境遊客近1.5億人次。

中國遊客在海外的消費比其他任何國家都多。據世界旅遊組織（United Nations World Tourism Organization）的數據，中國遊客的海外消費超過2700億美元，遠遠超過美國遊客的1442億美元。

然而，新冠疫情爆發使中國的人員流動和出境旅行出現不少限制。

這對緬甸、柬埔寨、泰國和越南來說是壞消息。中國遊客佔這些國家遊客總數五分之一以上。

圖片版權 Getty Images Image caption 在巴黎，中國遊客平均一次旅行花費約為1100美元，幾乎是其他遊客的兩倍。

甚至更富裕的國家也感受到了壓力：在巴黎，中國遊客平均一次旅行花費約為1100美元，幾乎是其他遊客的兩倍，奢侈品商店稱中國遊客數量急劇下降。

巴黎市中心「巴黎形象」免稅店經理蘇普拉蒂塔普倫（Chomphunut Supraditapron）對路透社說：「如果持續這樣，我會失業的。」

機票價格下降

新冠疫情嚴重擾亂了中國國內和國際的航班。國際航空運輸協會2月21日稱，因為疫情爆發，2020年航空公司的收入將損失293億美元。

對於中國和亞太地區的企業來說，這是個壞消息。這些企業預計損失總計超過270億美元。國際航空運輸協會行政總裁朱尼亞克（Alexandre de Juniac）說：「航空公司正艱難做出決定，削減運力，並在某些情況下削減航線。對航空業來說這是很艱難的一年。」

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對乘客來說這可能是一個好年頭。一些專家認為，航空公司將不得不降低機票價格，盡可能挽回損失。

航空業分析師哈比森（Peter Harbison）對媒體表示：「航空公司將不得不以更低的票價來應對（新型冠狀病毒的影響）。」

衝擊非洲經濟

2009年，中國取代美國，成為非洲主要貿易伙伴。

根據經貿研究網站經濟複雜性觀測站（Observatory of Economic Complexity）的數據，安哥拉的大部分石油——67%出口到中國。

圖片版權 Getty Images Image caption 將大部分石油出口到中國的安哥拉，將受到冠狀病毒疫情引起的需求下降的影響。

但彭博社在2月初報道，中國對石油總需求下降了20%，一路壓低了油價。

非洲國家向中國出口的另一大宗商品銅的價格也受到了衝擊。總部設在英國的民間智庫海外發展研究所（Overseas Development Institute）研究員韋爾德（Dirk Willem te Velde）估計，非洲國家面臨的出口收入損失達40億美元。