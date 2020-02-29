圖片版權 EPA Image caption 意大利北部新冠病毒肺炎疫情爆發，兩人死亡，政府在12個市鎮封城防疫，沒有特別通行證不允許進出。

2020年2月第四周，肺炎疫情的蔓延，至今仍是全球焦點，特別是韓國以及意大利（義大利）等國本周開始出現大量確診病例，同時美國的防疫措施也開始升溫。受到這場疫情影響的有中國經濟，穿梭兩岸的台灣人及許多中國留學生。最後，香港銅鑼灣書店事件當事人之一桂敏海再度入獄，被中國法院以「為境外非法提供情報罪」判處有期徒刑十年。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.肺炎疫情：韓國確診病例飛漲的主要原因

圖片版權 Getty Images Image caption 大邱新天地教會

韓國如今已成為中國以外新冠肺炎病例最多的國家，一周多時間確診病例從幾十例上升到超過1200宗。韓聯社2月26日報道，韓國新增115例新冠確診病例，累計確診病例達到1261宗，致死率約為1%，死亡病例主要集中在高齡或有基礎疾病的患者。

韓國似乎對疫情做好了充分凖備，因此不斷飆升的數字讓許多人好奇個中的原因，也懷疑其他國家會不會也出現類似情況。當局發現，新天地教會是此次疫情爆發的中心。成員們可能是在東南部城市大邱互相感染，然後在全國傳播。

2.肺炎疫情:肺炎疫情：美國警告全球爆發」難以避免「 南極洲為唯一淨土

圖片版權 Getty Images Image caption NBA（新近亡故）球星科比的一名球迷帶著口罩參加洛杉磯舉行的追思會。

最初發源於中國武漢的新冠狀病毒肺炎，如今確診病例已經遍及除南極洲之外所有大洲。疫情2月26日出現了很多人意料之外的「拐點」——在中國境外確認感染病例數字首度超過中國國內。

東亞的韓國和西亞的伊朗都成為新的「重災區」。意大利北部眾多城鎮也出現疫情激增現象。另外非洲和南美洲也開始出現確診病例。世界衛生組織（WHO）要求世界各國做好迎接疫情的凖備；美國則直接警告說，疫情全球大爆發已「難以避免」，只是遲早問題。

3.美國辛普森夫人給英國哈里和梅根的教訓和啟示

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根和辛普森夫人

英國愛德華八世（Edward VIII）不愛江山愛美人，為了娶美國離過婚的華裏絲·辛普森夫人（又譯沃利斯·辛普森，Wallis Simpson）自願放棄王位的故事廣為人知。最近，英國王位繼承人排名第六的哈里王子和王妃梅根決定淡出王室生活，難免讓人聯想到80年前的愛德華八世和辛普森夫人的故事。

但如果要把兩者相比較，需要知道哈里和梅根是否最後也像愛德華八世和辛普森夫人一樣，過著痛苦的流亡生活？

4.新冠肺炎：40萬大陸工作的台灣人返工的猶豫與掙扎

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新冠狀病毒疫情持續，中國大陸的返工者困在家鄉無法返工，企業延遲開工，多個工廠暫時停擺。中國官方稱，目前日均旅客1348萬人次，較去年下降8成；2月底前以農民工返崗為主，3月底前是學生返校人潮。

約40萬名在大陸工作的台灣人，則陷入是否返工的掙扎，甚至有人出現離職的念頭。

五名西進的台灣人告訴BBC中文，疫情對他們的生活、工作、職涯選擇帶來影響，共通點是家人、朋友都奉勸離職，離開中國，有人選擇留在大陸，只是何時返工，沒有答案。

5. 銅鑼灣書店事件：桂敏海因」非法提供情報罪「被判10年

中國浙江寧波中級人民法院2月24日發佈公告稱，香港銅鑼灣書店股東桂敏海因「為境外非法提供情報罪」被判處有期徒刑十年。中國外交部發言人趙立堅周二下午在例行記者會上被問及瑞典駐華外交官是否可以接觸桂敏海時說，疫情消退後將恢復安排。

2019年2月，桂敏海的女兒安吉拉披露，瑞典駐華大使林戴安（Anna Lindstedt）邀請她與一些中國商人會面。她說，其中一位商人向她施壓，迫使她接受一項協議。協議說她父親將接受審判，可能判處「幾年時間」監禁。作為回報，她需要停止所有對解決父親拘留所做的游說。