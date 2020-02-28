Image caption 格雷塔·桑伯格瑞典環保少女

瑞典少女格雷塔·桑伯格（又譯格雷塔·通貝里，Greta Thunberg) 今年17歲，近年來由於積極參加保護環境和關注氣候變化而聲名鶴起。為此， 桑伯格還被人稱為瑞典環保少女。

桑伯格周五（28日）正在參加在英國城市布里斯托舉行的年輕人為氣候變化大罷工的抗議遊行（a Youth Strike 4 Climate march），並發表演講。

之前，主辦方擔心由於參加人數眾多，有可能會發生擁擠、踩踏事件，因此呼籲家長們要小心防備。

桑伯格參加周五的氣候變化遊行抗議除了繼續呼籲各國領導人重視氣候變化，拿出行動拯救地球之外，還希望借此還擊那些對氣候變化持懷疑論的人。

因為，最近歐洲又出了一位網紅少女，她就是來自德國的19歲少女娜奧米塞比特（Naomi Seibt)。

圖片版權 Youtube Image caption 塞比特表示，人們不應該對氣候變化感到恐慌，而是需要思考。

誰是網紅少女塞比特

與桑伯格正相反， 塞比特對氣候變化的立場迥異。她認為氣候變化的後果和預測可能被誇大了。

塞比特表示，人們不應該對氣候變化感到恐慌，而是需要思考。

同時，她表示，自己並非不認同溫室氣體排放會導致地球變暖，但是認為科學家和環保人士誇大氣候變暖造成的衝擊和影響力。

她還質疑，二氧化碳排放對氣候變化真的有那麼大影響嗎？

為此，有人把塞比特形容為反格雷塔的少女（anti-Greta), 她也成了那些對氣候變化持懷疑論人士極力推崇的網紅人物。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @MalcolmOutLoud Standing Firm in your beliefs and you might be seen as evil, heartless – Nazi, Racist, Rightwing Extremist even! Why can’t we respect each other’s beliefs?



Meet Naomi Seibt - featured on Viewpoint This Sunday



It's on Podcast: https://t.co/YVo5opd57j pic.twitter.com/bXLVrnMcLb — ☆☆☆ AMERICA OUT LOUD 🇺🇸 (@MalcolmOutLoud) 2020年2月9日

例如，被認為是美國最具影響力之一的保守派智庫「哈德蘭學會」（Heartland Institute think tank)就是典型的氣候變化懷疑論組織。

「哈德蘭學會」會長泰勒表示，塞比特是自由市場與氣候變遷現實主義的絶佳發言人。該智庫還為不認同氣候變化的美國特朗普政府提供諮詢。

不僅如此，哈德蘭學會上個月還聘塞比特做代言人，並推出「塞比特vs桑伯格：我們該相信誰？」YouTube視頻。

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兩位少女

無論桑伯格還是塞比特，都是積極關注氣候變化的兩位少女活動人士。 兩位少女都是成績優異、能言善辯的學霸，而且都說一口流利的英語。

桑伯格呼籲氣候變化迫在眉睫，呼籲決策者立即採取行動，刻不容緩。她敢於挑戰各國領導人，成為年輕人環保的聲音和面孔。

但塞比特則認為不應該對這個問題急於下結論。

塞比特曾在西班牙馬德里氣候變化論壇上表示，現在的氣候變化科學其實不是真正的科學。

她稱一些自詡為科學家的人在沒有驗證其假設的情況下就下結論，並把自己的設想建立在完全不連貫的模型上。因此， 她稱這是對科學本身的侮辱。

圖片版權 LILY FITZGIBBON Image caption 參加布里斯托氣候遊行的一些年輕人

塞比特今年還將出席美國保守政治行動會議年會（the Conservative Political Action Conference ,CPAC), 該組織是一個比較右翼的活動人士團體。

然而， 塞比特表示不喜歡人們給自己貼上標籤。 她也不想看到人們把她視為桑伯格的邪惡對立面，更不願意被人說成是氣候變化的否認者。

她對美國商業內幕網站表示， 桑伯格可能是一個非常好的女孩，希望有一天兩人能夠有機會交談。

到底信誰？

Image caption 桑伯格和大衛·艾登堡通過電話連線同時接受BBC採訪。

英國王儲查爾斯王子是著名的環保人士，查爾斯表示全球氣候變暖是迄今為止人類面臨的最大威脅。

英國著名自然學家、BBC金牌主持人和製作人大衛 艾登堡（David Attenborough）也是環保的積極倡導者。

由他參與製作和主持的《藍色星球》節目，用攝像頭向人們展示了由於人類活動和塑料垃圾給海洋生物所造成的毀滅性災難。

儘管有種種事實表明氣候變暖正在發生，人類活動正在加劇氣候變化等。然而， 對氣候變化持懷疑論者也有增無減。

為了對付氣候變化和全球變暖，在2015年12月召開的巴黎氣候會議(COP21)上, 由聯合國195個國家通過了歷史上首個具有法律約束力的全球氣候條約《巴黎協議》。

《巴黎協議》制定的全球行動計劃，旨在將全球氣溫上升幅度控制在2°C以下，以避免氣候變化帶來的危機，讓全球氣候回歸正軌。

但與此同時，近年來反對和不承認氣候變化的人士也在通過各種渠道進行游說和宣傳。

這些否認氣候變化的人士所給出的理由包括：科學家操縱數據來顯示氣候變暖的趨勢；氣候變化只是自然循環的一部分；科學家使用的氣候模型不可靠，而且對二氧化碳過於敏感等等。

從某種意義上來說，桑伯格和塞比特之爭其實也是全球圍繞氣候變化和地球變暖存在巨大分歧的一個縮影。

那麼，人們到底該相信誰呢？或許，這並不是一個能用一兩句話就能解釋清楚的複雜難題。

除了相信科學，以事實為依據外，防患於未然總不失為明智之舉吧。