美國「最好」老闆？僱員加薪 自己最低工資

圖片版權 GRAVITY Image caption 美國最好老闆丹·普萊斯（Dan Price）

故事主人叫普萊斯（Dan Price），生活在美國的西雅圖市，是一家網絡支付服務公司的老闆。

2015年的一天，普萊斯突然把公司120名員工都聚在一起，宣佈給每個人漲工資，把員工最低年新上調到7萬美元。而作為老闆的他呢，卻把年薪調低100萬美元，開始領取最低工資。

五年過去了，普萊斯還在這麼做，而且表示這樣做值得。

世界上還有這麼好的老闆？這樣做目的何在？

美國老闆的邏輯

普萊斯這一驚人之舉的邏輯是什麼？

一切還要從一次偶然事件說起。

有一次，普萊斯和好友維拉麗一起去西雅圖郊外爬山遠足。普萊斯以前和維拉麗曾是戀人。途中，維拉麗說起了自己生活的艱辛。

她說，房東又加租了，每月房租漲了200美元讓她每月的日常支出非常困難。現在，她每周工作50個小時，做兩份工作但仍然難以維持生計。這一切讓普萊斯感到生氣。

維拉麗不是懶人。她曾從軍服役11年，兩次去過伊拉克戰場。如今年薪大約4萬美元，在西雅圖這樣的高科技企業密布的昂貴城市，很難住得起好房子。生活的辛苦不言而喻。

聽著維拉麗的傾訴，普萊斯在忿忿中也開始沉思與捫心自問。

圖片版權 GRAVITY Image caption 普萊斯從小受基督教影響，為人樂觀向上。

挑戰貧富差距

普萊斯當時31歲，少年時代就成立了自己的公司Gravity Payment——一家幫助小商家快速廉價處理信用卡支付服務的網絡公司。公司目前有約2000名客戶，市值估價數百萬美元。減薪前他給自己發的年薪為110萬美元。

從小受基督教影響的他，為人樂觀向上，彬彬有禮，富有同情心和同理心。普萊斯覺得當今社會似乎正在美化聚斂錢財的貪婪文化。決定向美國貧富不平等現象挑戰。

維拉麗的故事給他觸動很大。他聯想到自己公司許多員工可能也面臨類似的財政困難。於是，他決定變革從自己做起。

他知道，美國上層百分之一人口的收入要高於底層50%人口收入的總合，而且差距還在繼續擴大。

在與維拉麗遠足的過程中，普萊斯腦子中已經有了主意。他之前曾讀過諾貝爾獎經濟得主卡尼曼（Daniel Kahneman）和迪頓（Angus Deaton）的研究：到底賺多少錢才能讓人快樂？

普萊斯當場就向維拉麗承諾，回去給公司僱員漲工資。

圖片版權 GRAVITY Image caption 普萊斯和母親在一起

驚人之舉

經過仔細計算，普萊斯決定把每個員工的工資上調到年薪7萬美元，但前提是自己要大幅減薪。

同時，他還放棄了自己的股票和存款，並為自己兩處房子申請了房貸。

一切安排妥當，普萊斯便把員工召集起來，告訴他們這一驚人的決定。

一上來，大家都有點摸不清頭腦，直到普萊斯再次重覆，人們才意識到發生了什麼。雖然，人們的反應沒有像他預期的那樣，不免有點令人失望，但普萊斯對自己的決定並不後悔。

只不過，五年後普萊斯才認識到兩位經濟學家所研究的結果稱，美國人需要賺到7.5萬美元才會感到幸福。為此，普萊斯自嘲自己徹底搞錯了。

但好消息是，自那時起公司徹底轉變。員工人數翻了一番，公司經手的業務額也從之前的38億美元增長到102億美元。

公司10%的員工購置了房產，而之前能買得起房子的員工只佔1%。百分之七十的員工還清了債務。

與此同時，員工們自願投資在養老金裏的錢也增長了一倍。

美國「最好老闆」？

圖片版權 GRAVITY Image caption Gravity銷售主管巴羅

美國一家雜誌把普萊斯稱作「美國最好的老闆」。許多人對普萊斯的行為表示支持和讚賞。

但對普萊斯行為不滿的人也大有人在，包括其公司客戶在內的人認為普萊斯的行為是一種政治宣言。

因為當時，西雅圖正在就是否把最低工資上調到每小時15美元一事進行辯論。一些小企業僱主堅決反對，因為他們稱這樣會讓他們破產。

一些右翼人士還把普萊斯說成是共產主義者。

就連普萊斯自己公司的兩位高級僱員也以辭職的方式對此表示不滿。他們說，這樣會讓公司失去競爭力，並讓員工懈怠。

幸運的是，這樣的事並沒有發生。

Gravity銷售主管巴羅表示，自從漲工資後員工的幹勁更大了，特別是原來工資級別較低的同事。

士氣業績提高

巴羅表示，當你不再為金錢所困擾時就可以讓人在工作中更有熱情和幹勁。

同時，資深員工的工作量也相對減少，因此壓力小了。他們可以有時間休假了。

普萊斯說，原來公司裏的一位同事住得較遠，每天要花近2個小時在路上，因此，總是擔心爆胎問題，不能集中精力。

漲工資後，他搬到了離公司較近的地方。現在他把更多錢投資到健康上，天天健身並吃健康飲食等。

公司裏的另一名男士自從漲工資後天天鍛煉，成功減肥22公斤。

還有其他員工漲了工資後有更多時間陪伴家人，或是幫父母還債等。

總體來說，大家都感覺獲得了更多的自由空間，不再為財政而苦惱，因此，生產力也隨之增加。

圖片版權 GRAVITY Image caption 員工為老闆偷偷集資買新車以表達感謝。

普萊斯認為，這就是公司賺更多錢的原因。

普萊斯表示，其實錢並沒有改變員工工作的動力，而是提升了他們的工作能力。

「你去上班並不是因為不得不掙錢，而是在想我怎麼能把工作做得更好些，」巴羅說。

其實，普萊斯也不是從一開始就這樣慷概大方的。在2008年經濟危機時，普萊斯承認自己當時只想省錢。

當時，美國經濟低迷使Gravity的客戶量大減，其收入下降了20％。

按商務邏輯就應該裁員，這意味著要把公司35名員工裁掉三分之一。但普萊斯最後沒有這樣做，他大力削減了成本。

經過5個月的艱苦努力，公司終於扭虧為盈，但為了保守起見，普萊斯並沒有給員工漲工資。

此時此刻，就連巴羅家裏的日子也不好過。為了能補充一下收入，巴羅在麥當勞打第二份工。

但有一天，她由於疏忽把麥當勞的培訓手冊拉在了公司的辦公桌上，被同事看到了。

很快，她的上司找她去開會。巴羅想這下完了，自己要被解僱了。

但其實，老闆找她是要給她加工資，這樣她就不用再去做第二份工作了。

普萊斯說，自己也是很長時間才意識到公司裏有許多員工每天為金錢所困的。當然，大多數人都不敢告訴他。

其實，他在2015年決定給每個人年薪加到7萬美元之前，他的員工已經享受每年工資上漲20%的福利了。

但是維拉麗的一番話讓他做出更大膽的決定。

過於天真？

你的器材不支持播放多媒體材料 哪些是做好老闆的必備條件？

普萊斯希望其他的美國企業也能步他的後塵，做出改變。

雖然也有一些公司的確像普萊斯學習，大幅上調了公司員工的工資，但普萊斯希望通過游說能讓大批公司這樣做，並做出結構調整。

但是，事實證明普萊斯太天真了。

然而，至少這一變化為普萊斯本人和他的生活方式帶來了深遠的影響。

在主動給自己減薪前，普萊斯過著典型的高科技白領富翁的生活。他住在西雅圖無敵的海景房，去高級餐廳用餐，享受美味佳餚和香檳酒等。

後來，為了維持生計，他把自己的房子作為愛彼迎Airbnb出租，自己則每天開一輛舊奧迪上下班。

後來，普萊斯的一些僱員實在看不下去了，他們一起偷偷湊錢給他買了一輛特斯拉汽車。

組織人之一的奧尼爾表示，這也是他們想用具體行動對普萊斯所做犧牲的一種終極感謝方式。

而當普萊斯從辦公室走到停車場看到這輛新車時，感動地流下了眼淚。

無怨無悔？

五年了，普萊斯仍然拿著最低工資。但他覺得自己比當年賺上百萬美元時人生更充實。

但普萊斯不是沒有過動搖和掙扎。

他承認自己每天都會遇到考驗。

普萊斯說，他與臉書創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）同齡。自己也有黑暗時刻。有時也禁不住想要跟扎克伯格競拼一下，躋身《福布斯》財富榜，也能像扎克伯格一樣富有。普萊斯還想上《時代雜誌》的封面，賺許多許多錢。

所有這一切都太具誘惑力了。

「把這一切都放下並不容易。但我現在的生活要好得多，」普萊斯說。